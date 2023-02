Vranov už hrá pod reflektormi. Blysol sa lesník, ktorý vstáva o štvrtej ráno

VRANOV NAD TOPĽOU. Hoci teplota aktuálne kolíše okolo nuly, na štadióne vo Vranove nad Topľou sa hrá futbal aj v zime. Umožňuje to umelý trávnatý povrch na hlavnej hracej ploche.

Ani to však už nie je v období, kedy sa stmieva skoro, problém, keďže na štadióne prednedávnom pribudlo umelé osvetlenie.

Bodaj by takých bolo viac

„Tešili sme sa na to, bolo to super. Prišiel kvalitný súper a hoci v druhej lige okupuje nižšie priečky, ukázal svoju silu. Bodaj by sme takýchto zápasov hrali viac,“ pochvaľoval si tréner a manažér MFK Vranova nad Topľou Roman Lazúr.

Samotný priebeh duelu príliš radostný pre domácich nebol. Po prvom polčase prehrávali s favoritom už 1:4. V druhom dejstve sa im podarilo vyrovnať hru a napokon to skončilo 2:5.

VIDEO: Zostrih zo zápasu Vranov - Humenné, gól Digoňa v čase od 1:52 min