Zvolen dokázal uspieť na domácej pôde. Liptáci prišli o víťazstvo a Zlaté Moravce prehrali

Futbalisti Zvolena zvíťazili v sobotnom stretnutí 28. kola MONACObet ligy nad Sláviou TU Košice 2:1.
Za domáce mužstvo sa presadili Jakub Sylvestr a Viktor Tóth. Zvolen sa tak minimálne do nedeľného zápasu Petržalky proti Banskej Bystrici posunul na barážovú 2. priečku.
Štvrtý Liptovský Mikuláš prišiel o víťazstvo nad Pohroním v závere stretnutia, keď v 89. minúte inkasoval gól na 2:2 z kopačky Davita Schirtladzeho.
Zlaté Moravce prehrali štvrtý zápas za sebou a sú na 7. mieste. Nad ich sily bol tentokrát Púchov, ktorému podľahli 0:1. Domáci sa vďaka gólu Timoteja Vavríka odlepili z dna tabuľky.
Na ňom je po sobotných dueloch Stará Ľubovňa, tá remizovala doma s Považskou Bystricou 1:1.
„Béčko“ Slovana Bratislava remizovalo na pôde Šamorína 1:1. Belasí natiahli v druhej najvyššej súťaži sériu bez prehry na deväť duelov a patrí im 9. miesto. Šamorín je v neúplnej tabuľke jedenásty.
MONACObet liga - 28. kolo
FK Pohronie - MFK Tatran Liptovský Mikuláš 2:2 (0:1)
Góly: 66. Lohmatov, 89. Schirtladze - 9. Franko, 59. Bartoš.
Rozhodcovia: Janček - Maliňák, Mihalík, ŽK: Kpozo, Jobe, Lohmatov, Šubert - Kuchárik, Okonji, 262 divákov.
MFK Zvolen - Slávia TU Košice 2:1 (1:0)
Góly: 29. Sylvestr, 63. Tóth - 70. Isaac.
Rozhodcovia: Malárik - Krivošík, Lenický, ŽK: Gono - Podstavek, Vancák, 526 divákov.
Stará Ľubovňa Redfox Football Club - MŠK Považská Bystrica 1:1 (1:0)
Góly: 17. Kousal - 81. Sloboda.
Rozhodcovia: Chromý - Straka, Dobrík, ŽK: Krawczyk, Mašlej, Panikidis, Onuoha - Grassini, 476 divákov.
MŠK Púchov - FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble 1:0 (1:0)
Gól: 35. Vavrík.
Rozhodcovia: Čiernik - Vass, Šága, ČK: 84. Bukata (Z. Moravce), ŽK: Martinek, Kapuš, Lacko - Helebrand, Mondek, Balaj, Ousaye, Záhumenský, 115 divákov.
FC ŠTK 1914 Šamorín - ŠK Slovan Bratislava B 1:1 (1:0)
Góly: 8. Lamine Marong - 58. Maroš.
Rozhodcovia: Kružliak - Hancko, Pozor, ŽK: Avetisjan - Jelínek, Jakolič, 354 divákov.
