Zvolen dokázal uspieť na domácej pôde. Liptáci prišli o víťazstvo a Zlaté Moravce prehrali

Futbalisti MFK Zvolen. (Autor: Facebook/MFK Zvolen)
TASR|2. máj 2026 o 21:03
Posunul sa na barážovú 2. priečku.

Futbalisti Zvolena zvíťazili v sobotnom stretnutí 28. kola MONACObet ligy nad Sláviou TU Košice 2:1.

Za domáce mužstvo sa presadili Jakub Sylvestr a Viktor Tóth. Zvolen sa tak minimálne do nedeľného zápasu Petržalky proti Banskej Bystrici posunul na barážovú 2. priečku. 

Štvrtý Liptovský Mikuláš prišiel o víťazstvo nad Pohroním v závere stretnutia, keď v 89. minúte inkasoval gól na 2:2 z kopačky Davita Schirtladzeho.

Zlaté Moravce prehrali štvrtý zápas za sebou a sú na 7. mieste. Nad ich sily bol tentokrát Púchov, ktorému podľahli 0:1. Domáci sa vďaka gólu Timoteja Vavríka odlepili z dna tabuľky.

Na ňom je po sobotných dueloch Stará Ľubovňa, tá remizovala doma s Považskou Bystricou 1:1.

„Béčko“ Slovana Bratislava remizovalo na pôde Šamorína 1:1. Belasí natiahli v druhej najvyššej súťaži sériu bez prehry na deväť duelov a patrí im 9. miesto. Šamorín je v neúplnej tabuľke jedenásty.

MONACObet liga - 28. kolo

FK Pohronie - MFK Tatran Liptovský Mikuláš 2:2 (0:1)

Góly: 66. Lohmatov, 89. Schirtladze - 9. Franko, 59. Bartoš.

Rozhodcovia: Janček - Maliňák, Mihalík, ŽK: Kpozo, Jobe, Lohmatov, Šubert - Kuchárik, Okonji, 262 divákov.

MFK Zvolen - Slávia TU Košice 2:1 (1:0)

Góly: 29. Sylvestr, 63. Tóth - 70. Isaac.

Rozhodcovia: Malárik - Krivošík, Lenický, ŽK: Gono - Podstavek, Vancák, 526 divákov.

Stará Ľubovňa Redfox Football Club - MŠK Považská Bystrica 1:1 (1:0)

Góly: 17. Kousal - 81. Sloboda.

Rozhodcovia: Chromý - Straka, Dobrík, ŽK: Krawczyk, Mašlej, Panikidis, Onuoha - Grassini, 476 divákov.

MŠK Púchov - FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble 1:0 (1:0)

Gól: 35. Vavrík.

Rozhodcovia: Čiernik - Vass, Šága, ČK: 84. Bukata (Z. Moravce), ŽK: Martinek, Kapuš, Lacko - Helebrand, Mondek, Balaj, Ousaye, Záhumenský, 115 divákov.

FC ŠTK 1914 Šamorín - ŠK Slovan Bratislava B 1:1 (1:0)

Góly: 8. Lamine Marong - 58. Maroš.

Rozhodcovia: Kružliak - Hancko, Pozor, ŽK: Avetisjan - Jelínek, Jakolič, 354 divákov.

Tabuľka II. ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
27
18
6
3
54:22
60
R
R
V
V
V
2
MFK ZvolenMFK ZvolenMFK Zvolen
28
12
10
6
40:31
46
V
R
P
V
V
3
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
28
12
9
7
51:45
45
R
V
R
V
P
4
FC PetržalkaFC PetržalkaFC Petržalka
27
13
6
8
42:26
45
V
V
P
V
V
5
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
27
12
7
8
39:33
43
R
V
R
V
V
6
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
28
10
10
8
44:33
40
R
V
R
P
P
7
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
28
11
7
10
53:46
40
P
P
P
P
V
8
FK Inter BratislavaFK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
28
11
6
11
33:34
39
P
P
V
V
R
9
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
28
9
10
9
39:45
37
R
V
V
R
V
10
OFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
28
9
7
12
37:45
34
V
R
P
R
V
11
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
28
8
8
12
38:43
32
R
R
R
V
P
12
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
27
8
5
14
36:53
29
P
R
P
P
P
13
MŠK Považská BystricaMŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
28
7
8
13
36:48
29
R
R
R
P
P
14
Slávia TU KošiceSlávia TU KošiceSlávia TU Košice
28
7
8
13
36:49
29
P
R
P
V
P
15
MŠK PúchovMŠK PúchovMŠK Púchov
28
6
11
11
33:46
29
V
R
P
R
P
16
Stará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football Club
28
6
8
14
33:45
26
R
P
V
P
R
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

