Ružomberok doma nedokázal uspieť. Proti súperovi mu nestačilo ani vedenie

Niké liga - 8. kolo skupiny o udržanie sa
MFK Ružomberok - FC Tatran Prešov 1:1 (1:0)
Góly: 29. Král – 63. Medveděv.
Rozhodovali: Kišš – Roszbeck, Vitko, ŽK: Hladík – Begala, Bernát, ČK: 85. Tatolna (Prešov)
Diváci: 1551
Ružomberok: Húska – Král, Köstl, Mojžiš – Luterán, Murgaš, Múdry (89. Chobot), Selecký (73. Mašek) – Bačík (81. Jevoš), Chrien (73. Kelemen), Hladík
Prešov: Bajza – Taraduda, Menich, Bondarenko (46. Simon) – Medveděv, Souček
Futbalisti MFK Ružomberok remizovali v sobotňajšom stretnutí 8. kola nadstavbovej časti Niké ligy v skupine o udržanie sa s Tatranom Prešov 1:1.
„Ruža“ má na konte 32 bodov a zostáva na deviatej priečke. Prešov získal cenný bod, vďaka ktorému sa s 27 bodmi odlepil z dna tabuľky a posunul sa priebežne na 11. miesto o bod pred Komárno. To má však k dobru nedeľný zápas v Trenčíne.
Hlavný tréner Liptákov Jaroslav Köstl pre päť žltých kariet si odpykával trest na tribúne, a tak mužstvo koučoval jeho asistent Marke Herčut. V 29. min.
Ružomberok otvoril skóre, keď po rohovom kope Alexandra Seleckého a prihrávke Olivera Luterána z prvej z hranice „malého vápna“ nekompromisne skóroval Tomáš Král – 1:0. O chvíľu na to hlavička Martina Chriena skončila na brvne prešovskej brány.
Kým do prestávky dominoval domáci tím, do druhého jednoznačne lepšie vstúpil Prešov. V 47. min. Gabriel Barbosa spálil tutovku z päťky.
V 63. minúte už Jurij Medveděv zblízka vyrovnal – 1:1. Hostia dohrávali v desiatich, v 85. min. Severin Tatolna po faule na Marka Kelemena dostal červenú kartu.
Hlasy po zápase
Jaroslav Köstl, tréner Ružomberka: „Do zápasu sme chceli dať dve veci - odhodlanie a charakter. To tam aj v prvom polčase bolo. Za to chalanov musím pochváliť. Aj za tú energiu, čo z tímu išla. Hlavne ma mrzí, že nebola pretavená do viacerých gólov. V prvom polčase sme možno mohli zápas aj zatvoriť. Veľmi ma mrzí druhý polčas. Prešov zmenil rozostavenie a my sme na to nedokázali úplne zareagovať. Aj ten gól bol po našej slabšej reakcii. Aj po červenej karte sme chceli so zápasom niečo spraviť. Takisto striedajúci hráči sa snažili doniesť nejakú energiu. Ale už sa nám to podarilo. Ten výsledok nie je možno priaznivý, ale bod nás predurčuje k tomu, aby sme sa zachránili.“
Erik Havrila, tréner Prešova: „Za prvý polčas musím byť na družstvo kritický, bol to katastrofálny výkon, katastrofálny vstup do zápasu. Chceli sme byť aktívni, dôraznejší v osobných súbojoch, zbierať druhé lopty. Z toho sme boli veľmi sklamaní. Po zmene strán sme zmenili systém. Musím pochváliť striedajúcich hráčov, tak si predstavujem vstup do druhého polčasu. Boli sme aktívnejší a už to bolo len o jednom, našom mužstve. Boli sme jednoznačne lepší. Mali sme dve tutovky.“
