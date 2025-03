Festival nepremenených šancí na východe. Brankár čaroval, rozhodol náhodný center

VRANOV NAD TOPĽOU. Súboj dvoch ofenzívnych tímov v 19. kole III. lige Východ sľuboval viac gólov, no v zápase medzi MFK Vranov nad Topľou a FC Lokomotíva Košice padol napokon iba jeden. Domáci vyhrali 1:0 nevšedným gólom Valeriia Kovernyka, ktorého center so zvláštnou trajektóriou absolútne zaskočil brankára hostí.

Silný úvod hostí Pritom Lokomotíva mohla viesť už po štvrťhodine hry o tri góly. Domáci si nevedeli rady s Ľubomírom Ivankom Macejom, hostia sa dostávali za obranu po krajoch i nakopnutými loptami v strede.

"Úvod sme úplne prešustrovali, zaspali sme. Ak by súper vyhrával 3:0, nemohli by sme povedať ani slovo," uznal tréner domácich Roman Lazúr. V bránke domácich však bol neprekonateľný Tomáš Dráb. 39-ročný gólman sa od jesene trápi so zranením, navyše sa mu to obnovilo pred týždňom v Námestove, kde nedohral. Stále berie tabletky proti bolesti, ale bol pripravený. "Dáva sa to pomaličky dokopy. Možno tak do dvoch rokov to bude v poriadku. Ja môžem vždy chytať, aj bez nohy," vravel odľahčene Dráb. Na jeseň sa zrodila vo vzájomnom zápase týchto dvoch tímov bezgólová remíza. "Tam sme boli my lepším tímom, teraz sa to otočilo. U nich sme hrali my na jednu bránku, teraz oni. My sme šancu nemali, vyhrali sme so šťastným gólom," vravel Dráb.

Kuriózny gól Ten padol v 22. minúte, keď Kovernyk chcel pravdepodobne centrovať. "Nerozprával som sa s ním ešte, ale podľa mňa to bol náhodný center a neviem akým zázrakom sa stalo, že si s tým neporadil hosťujúci brankár. Padlo to do brány aj s brankárom," opísal gólový moment Roman Lazúr. VIDEO: Víťazný gól Vranova

"Nechcem povedať, že sme utrpeli výhru, vôbec nie. Keď sa nedarí, vtedy treba ukázať charakter. Dnes nás podržal Dráb," vyhlásil tréner Vranova. V druhom polčase trochu upravil tímovú taktiku aj rozostavenie a v druhom polčase už Ivanko Macej nemal toľko priestoru. "Robil nám veľké problémy, je to ľahkonohý hráč, situácie jeden na jedného či jeden na dvoch riešil perfektne. Keď preniesli ťažisko, mali sme extrémne problémy. A v strede obrany niektoré nakopnuté lopty ľahko padli a Škovran to tam vedel zakryť alebo sklepnúť," vysvetľoval domáci kouč.

Neboli slabším mužstvom Lokomotíva má na jar zatiaľ kolísavé výsledky. Prehrala doma s Dolný Kubínom 2:3, zvíťazila v Námestove 3:0, z Vranova odchádza naprázdno. "S Kubínom to bolo takisto o šanciach ako teraz. Neboli sme slabším mužstvom. Sme nováčik a s výkonmi som spokojný, no na zakončení musíme popracovať," uviedol tréner Lokomotívy Milan Lalkovič.

Prehra ho mrzela o to viac, že jeho mužstvo vôbec nehralo zle. "Bol to festival nepremenených šancí. Do pätnástej minúty sme mohli dať tri-štyri góly. Aj potom sme mali ďalšie príležitosti, hoci nie také veľké ako na začiatku. V druhom polčase sa to mlelo skôr medzi šestnástkami, ale v závere sme mali šancu na vyrovnanie. No nepodarilo sa," skonštatoval Lalkovič.

"Sú to naše body" Zápas sa dohrával v nervóznej atmosfére, domáci sa snažili kúskovať hru, no na konci pridaného času hosťom vyšla jedna prihrávka za obranu a Jakub Škovran sa rútil sám na bránu. Chcel brankára prelobovať a dal nad. "Už som ho raz vychytal, on bol pod väčším tlakom, bola to posledná príležitosť a prehrávali o gól. Nasmeroval to tam, kde som potreboval, nad bránu," poznamenal s úsmevom brankár Vranova. "Za celý zápas sa treba poďakovať Drábovi. Vychytal asi päť tutových šancí. Klobúk dole pred Tomášom, sú to jeho body," vravel uznanlivo tréner Lazúr. "Sú to naše body," reagoval na jeho výrok Dráb. "Takisto ako v Námestove, kde mi zápas nevyšiel. Teraz som vrátil chlapcom, že ma podržali," zdôraznil brankár. Pred týždňom Vranov vyhral v Námestove 3:2, hoci v polovici prvého polčasu ešte prehrával o dva góly. Víťazný gól padol v samom závere z nacvičeného protiútoku. Vranov je na druhom mieste tabuľky a hráči si užívajú úspešné obdobie. "Máme fantastickú partiu, všetko zapadá do seba ako má. Je pekné vyhrávať," uzavrel hrdina zápasu.

Tabuľka III. ligy Východ