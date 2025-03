Hral prvú aj druhú ligu, po zranení absolvoval 6 operácií. S treťoligistom má na dosah postup

Po 18 odohraných kolách TIPOS III. ligy Východ vedie tabuľku Slávia TU Košice s bilanciou: 1. miesto - 18 zápasov, 14 výhier, 2 remízy, 2 prehry, skóre 37:13 a zisk 44 bodov. Druhý Vranov stráca 6 bodov, tretí Stropkov 12 bodov (pričom má zápas k dobru). Odvetnú časť začali hráči Slávie TUKE prekvapujúcou prehrou v Námestove, no následne sa vrátili na víťaznú vlnu. Doma zdolali Vranov 3:1 a v Snine vyhrali 2:1. Obe tieto mužstvá patria medzi adeptov na popredné priečky tabuľky. Za určitých okolností by mohli z tejto skupiny tretej ligy postúpiť aj dve mužstvá, a tak je stále o čo hrať.

O svojej futbalovej kariére, doterajšom pôsobení v TUKE a plánoch do budúcna nám porozprával skúsený 30-ročný defenzívny stredopoliar FRANTIŠEK VANCÁK. Ako sa vyvíjala vaša futbalová kariéra? Mojím prvým športom bolo karate. Môj otec sa mu venoval celý život, dodnes súťaží medzi veteránmi a pôsobí ako aktívny tréner. Preto bolo prirodzené, že som s ním začínal aj ja. Odmalička ma však lákal futbal, a tak sme sa s otcom dohodli, že ak sa stanem majstrom Slovenska v karate, budem sa môcť naplno venovať futbalu. Podarilo sa, a tak som od 11 rokov presedlal na futbal. Začínal som v 1. MFK Košice, neskôr som prešiel do KAC Košice a potom do vtedajšieho MFK Košice. Tam som začal ako žiak a postupne sa prepracoval až do 'áčka'. Pod trénerom Látalom som debutoval vo Fortuna lige. Následne som hrával pravidelne, no prišiel známy pád futbalu v Košiciach pre finančné problémy. Klub sa snažil o návrat do najvyššej súťaže, čo sa nám nepodarilo. MFK opustili viacerí, dnes už úspešní hráči. V ďalšej sezóne som pravidelne hrával a bol som kapitánom mužstva, ktoré sa vrátilo k tradičnému názvu VSS Košice.

Pod vedením trénera Majoroša sme s mladým a 'neznámym' mužstvom vyhrali druhú ligu, čo dodnes považujem za veľký úspech. Bohužiaľ, opäť prišli finančné problémy a návrat medzi elitu sa nekonal. Následne som prestúpil do vtedy druholigovej Lokomotívy Košice, kde sa nám darilo, no potom prišlo zranenie a operácia. V tom čase ma oslovil Pali Turczyk s myšlienkou návratu košického futbalu medzi elitu cez Vyšné Opátske. Táto vízia sa mi páčila, a tak som akceptoval aj to, že odchádzam do tretej ligy. Po roku sme však boli opäť druholigoví.

František Vancák. (Autor: Archív F. V.)

V ďalšom ročníku sme už bojovali o najvyššiu súťaž. Káder sa obmenil, prišli noví hráči. Potom však prišiel zlomový moment mojej kariéry – v zápase s Trebišovom som sa ťažko zranil. Nasledovalo šesť operácií a po nich som prakticky dva roky futbal nehral. Skúšal som nastúpiť v prípravnom zápase, no noha stále bolela. Následne prišla ponuka z TUKE – nielen na futbal, ale aj na inžinierske štúdium. V tom čase som ukončil bakalárske štúdium, a tak som ponuku prijal. Minulý rok som úspešne absolvoval štátnice na Technickej univerzite a odvtedy si pred meno môžem písať titul Ing.

TUKE je vážnym ašpirantom na postup. Ako hodnotíte fungovanie tímu v jarnej časti? Jeseň sme mali výbornú a suverénne sme viedli tabuľku. Na jar sme však v prvom zápase prekvapivo prehrali v Námestove. Musíme si zvyknúť, že jarné zápasy budú náročné, pretože každý súper sa proti nám chce vytiahnuť. Námestovo od začiatku obetavo bránilo a za svoju snahu bolo odmenené dvoma gólmi. My sme sa cez ich prehustenú obranu presadzovali len veľmi ťažko. Tento zápas bol pre nás ponaučením – uvedomili sme si, že ak chceme uspieť, musíme hrať ešte koncentrovanejšie a efektívnejšie.

Už v ďalšom kole, doma proti silnému Vranovu, sme v druhom polčase strelili tri góly a zápas pokojne dohrali. Snina patrí medzi najkvalitnejšie tímy tretej ligy. Má skúsený káder na čele s Erikom Pačindom. V zápase proti nám mala viac z hry a nepremenila ani pokutový kop. My sme dali dva góly a prispôsobili tomu taktiku. Mali sme ešte niekoľko šancí, no rovnako aj súper, nás podržal brankár Ľubo Pangrác. Kontaktný gól sme dostali až v závere, našťastie sme duel zvládli. Teraz nás čakajú súperi zo spodnej polovice tabuľky, no nesmieme nič podceniť.

Aké sú vaše futbalové a osobné ciele? Predovšetkým chcem byť zdravý a vyhýbať sa zraneniam. Možno to znie ako klišé, ale človek si to naplno uvedomí, až keď zažije dlhú pauzu pre zdravotné problémy. Amatérsky šport je hlavne o chcení. Verím, že mi motivácia a zdravie vydržia čo najdlhšie.

František Vancák. (Autor: Archív F. V./FC VSS Košice)

Pre mňa aj ostatných skúsenejších hráčov v klube by bolo skvelé, ak by sme dokázali sezónu zakončiť úspechom. Myslím si, že je to pre nás posledná šanca dosiahnuť významný výsledok. Pred sezónou sme si povedali, že pôjdeme od zápasu k zápasu. Liga je však veľmi vyrovnaná a až samotný priebeh ukáže, ako to nakoniec dopadne.

Tabuľka TIPOS III. ligy Východ

Názov družstva Družstvo Z V R P Skóre B Forma 1 Slávia TU Košice Slávia TU Košice 18 14 2 2 37 : 13 44 V V P V V 2 MFK Vranov nad Topľou MFK Vranov nad Topľou 18 11 5 2 44 : 24 38 V P V V V 3 MŠK Tesla Stropkov MŠK Tesla Stropkov 17 10 2 5 30 : 17 32 V V V V P 4 Futbalový klub Spišská Nová Ves Futbalový klub Spišská Nová Ves 17 9 4 4 34 : 18 31 V R R R V 5 MFK Snina MFK Snina 18 8 6 4 31 : 20 30 P R V V R 6 ŠK Odeva Lipany ŠK Odeva Lipany 17 8 3 6 33 : 30 27 V V V V R 7 FC LOKOMOTÍVA KOŠICE FC LOKOMOTÍVA KOŠICE 17 7 4 6 30 : 21 25 V P P P R 8 FTC Fiľakovo FTC Fiľakovo 18 7 3 8 30 : 29 24 R P P P P 9 MŠK Námestovo MŠK Námestovo 18 7 2 9 23 : 34 23 P P V V R 10 TJ Baník Kalinovo TJ Baník Kalinovo 17 6 4 7 25 : 28 22 V P P P P 11 FK Poprad FK Poprad 17 4 6 7 24 : 31 18 P R R R R 12 MŠK NOVOHRAD Lučenec MŠK NOVOHRAD Lučenec 18 4 5 9 20 : 25 17 V P P R V 13 MŠK Rimavská Sobota MŠK Rimavská Sobota 17 5 2 10 36 : 42 17 V P P R P 14 MFK Dolný Kubín, s. r. o. MFK Dolný Kubín, s. r. o. 17 4 4 9 22 : 36 16 P V R P V 15 MŠK Spišské Podhradie MŠK Spišské Podhradie 17 3 5 9 18 : 37 14 R P R P P 16 Partizán Bardejov BŠK Partizán Bardejov BŠK 17 3 1 13 18 : 50 10 R P P P P Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body