Weiss hlási v Slovane perestrojku. Velebí mladíka, ktorý mal u nás povesť supertalentu

Keď Vladimír Weiss po sobotňajšom derby s FC Spartak Trnava použil slovo „perestrojka“, znelo to ako ozvena minulosti.
Slovan si ide svoju vlastnú verziu sovietskej reformy. Len namiesto plánovaného hospodárstva rieši futbalový tím.
Vladimír Weiss ako bývalý prezident Michail Gorbačov? Znie to úsmevne, Perestrojka (v preklade „prestavba“) bol program hospodárskych a politických reforiem v Sovietskom zväze, ktorý v druhej polovici 80. rokov odštartoval práve Gorbačov. Cieľ bol jasný – modernizovať skostnatený systém, ktorý stagnoval.
Niečo podobné teraz podľa Weissa skúša aj Slovan. Len namiesto ekonomiky ladí kabínu.
„Je to kvázi perestrojka, čo málokto vidí. Myslím aj na budúcnosť Slovana, či tu budem, alebo nie. Hráči, ktorí hrali dnes, majú dlhšie zmluvy,“ pripomenul šéf realizačného tímu Slovana po sobotňajšej remíze s FC Spartak Trnava (2:2).
Mladý Slovan ako plán do budúcnosti
Weiss v derby nasadil do základnej zostavy až štyroch hráčov mladších ako 25 rokov.
Nino Marcelli (20) a Artur Gajdoš (22) sú reprezentanti do 21 rokov, Peter Pokorný (24) bol kapitánom tejto vekovej kategórie. Táto trojica predstavuje nielen budúcnosť Slovana, ale aj zaujímavú alternatívu pre reprezentačné áčko.
Chorvát Niko Janković (24) bol pred pár mesiacmi objektom ponuky Fenerbahçe SK vo výške šesť miliónov eur.
Relatívne mladí sú stále aj Svetozar Marković (26), César Blackman (28) či brankár Dominik Takáč (27).
„Okrem Roba Maka sú všetci ostatní pod zmluvou. Ten stred poľa by mal takto v budúcnosti vyzerať. Sú to mladí hráči,“ tvrdil Weiss.
Zároveň však upozornil, že potenciál sám o sebe nestačí: „Niektorí musia pridať na to, aby bol Slovan majster a zabezpečil si účasť v pohári, aby ľudia chodili na zápasy.“
Do druhého polčasu naskočili Daiki Matsuoka (24), Adam Griger (22) a Rahim Ibrahim (24).
Lídri novej generácie
Dvadsaťročný Marcelli je v tejto sezóne jedným z lídrov Slovana, v jarnej časti sa k nemu pridal aj Gajdoš. Bývalý hráč Trenčína sa zlepšuje každým zápasom.
Weiss po derby však vyzdvihol iné meno: Peter Pokorný:
„Keď prišiel, mal to ťažšie. Chcel som, aby hral kolmejšie dopredu. Teraz je agresívnejší, hrá rýchlejšie a hrá to, čo od neho chcem,“ povedal tréner a pridal veľké prirovnanie:
„Chcem z neho vychovať druhého Stanislav Lobotka. Má predpoklady, aby raz v budúcnosti zaujal jeho miesto. Veľa hráčov na jeho mieste Slovensko nemá. Zlepšuje sa, dobre trénuje a som s ním veľmi spokojný.“
Pokorného s Lobotkom nespája len post na ihrisku či trénerove ambície. Ich partnerky sú veľké kamarátky, takže ak sa z Pokorného raz stane „nový Lobotka“, bude to aj trochu projekt z jednej partie.
Spolu boli aj na Silvestra, takže je pokojne možné, že si Pokorný medzi prípitkom a polnočným ohňostrojom vypočul od staršieho kamaráta rýchlokurz o tom, ako sa ovláda stred poľa.
Pred štyrmi rokmi Peter Pokorný pózoval v 40-tisícovej aréne Real Sociedad v San Sebastiáne. Do klubu si ho vybral legendárny Xabi Alonso, vtedy tréner béčka.
Príbeh Pokorného: od Xabiho po Slovan
Španieli ho vykúpili z RB Salzburg za dva milióny eur.
„Tréner Xabi ma veľmi chcel,“ vysvetľoval Pokorný v roku 2021. Pod jeho vedením odohral 24 zápasov:
„Od začiatku mi veľmi pomáhal, pre mňa bol zlomový pri adaptácii. Zmenil v mojom štýle hry viacero vecí.“
Ich cesty sa neskôr rozišli. Alonso medzitým prerazil v Bayer Leverkusen, s ktorým senzačne získal titul, a stal sa najlepším trénerom sveta za rok 2024. V lete 2025 sa vrátil do Real Madrid ako hlavný tréner, ale medzitým bol odvolaný.
Pokorný medzitým našiel nový domov – v ŠK Slovan Bratislava.
Kmotrík: Na tretí pokus to vyšlo
„Petra Pokorného sme dlhodobo sledovali, mali sme oňho záujem počas pôsobenia v Španielsku i následne po jeho prvom fantastickom ročníku v Ekstraklase. Som rád, že do tretice sa to podarilo,“ povedal generálny riaditeľ Ivan Kmotrík ml.
Slovan podľa neho reagoval aj na odchod Juraj Kucka:
„Po konci Juraja Kucku sme potrebovali doplniť stred poľa. V podobe Petra získavame oživenie v podobe mladého futbalistu, rozšírenie možností i zvýšenie konkurencie na tomto poste. Vieme, čo v Petrovi je, a veríme, že svoj potenciál naplno rozvinie.“
Pokorný bol odmalička považovaný za veľký talent. Už ako 17-ročný hrával za reprezentáciu do 21 rokov, kde zaujal trénera Adrián Guľa:
„Mal najrýchlejšiu akceleráciu, čiže štarty a brzdenie pri presingových situáciách. V prepočte na počet opakovaní je schopný z dvadsiatich prípadov až 19-krát prepnúť vo vysokej intenzite, čo je úžasné,“ opisoval Guľa.
Salzburg, Haaland a veľké porovnania
Aj mládežníckeho trénera Stanislava Maceka okamžite zaujal:
„Mal vtedy sedemnásť či osemnásť a pôsobil na mňa, ako keby mal už 25 rokov. Bol vyzretý. Technicky aj takticky. Počas tréningu koučoval celý tím.“
Pokorný vyrastal v akadémii RB Salzburg, kde sa stretol aj s Erlingom Haalandom.
„S Haalandom sme kamaráti. Niekoľkokrát sme vybehli niekam posedieť. Je neskutočný profesionál,“ spomínal Pokorný.
„Z hráča, ktorý prišiel do klubu, nehrával a zápasy sledoval len z tribúny, sa stala hviezda svetového futbalu. Je to neskutočné," opisoval Pokorný hviezdu svetového futbalu.
Po pôsobeniach v FC Liefering, SKN St. Pölten a Fehérvár FC zamieril do Śląsk Wrocław.
Tam sa rýchlo stal lídrom, nosil kapitánsku pásku a pomohol tímu k druhému miestu v sezóne 2023/24. Nasledujúci ročník však nevyšiel a klub vypadol. Pokorný navyše utrpel zranenie kolena a vynechal tri mesiace.
Poľsko, kapitánska páska aj kontroverzia
Mužstvu chýbal v kľúčovej časti ročníka, keď bojovalo o záchranu. Viaceré poľské zdroje uvádzajú, že len predstieral svoje zranenie.
„Môžeme potvrdiť, že Peter prestal chodiť na tréningy druhého tímu bez súhlasu klubu. Takéto správanie je porušením stále platnej zmluvy a samozrejme bude spojené s následkami pre hráča,“ uviedol poľský klub. V lete 2025 zamieril do Slovana.
