Weiss zvozil hráčov pod čiernu zem, ale aj velebil: V jednom vidí Lobotku

Tréner Vladimír Weiss kričal, hromžil, ale aj chválil. Derby na Tehelnom poli malo všetko – góly, emócie, chyby aj kontroverziu. A hoci sa favorit trápil, napokon si aspoň bod vybojoval.
Hlásateľ oznámil, že na Tehelné pole si v sobotu našlo cestu 13 521 divákov. Medzi nimi bolo aj veľa detí a žien. Už pred výkopom bolo jasné, že nepôjde o obyčajný zápas.
Pred štadiónom vládla výborná atmosféra, námestie bolo natrieskané a keď rozdával autogramy Vladimír Weiss junior, vytvoril sa pred ním približne päťdesiatmetrový rad. Plný bol aj fanshop.
Fanúšikovia dostali pri vstupe tlačovinu Belasé noviny, na titulnej strane s Andražom Šporarom. Mal byť najväčším lákadlom najslávnejšieho derby u nás. Krátko pred zápasom si dokonca prevzal cenu pre hráča mesiaca – no iba v civile.
Chýbal nenahraditeľný
Napokon sa neobliekol. Slovan nastúpil bez svojej najväčšej ofenzívnej zbrane, keďže najlepší strelec vypadol pre zdravotné problémy.
„Vypadol nám Andraž, ktorý sa, bohužiaľ, zranil. Takýto zápas rozhodujú práve hráči ako on. Takáto kvalita sa nedá nahradiť. To je ako keď Realu Madrid chýba Mbappé. Andraž je naše zlaté vajce, je pre nás nenahraditeľný,“ vyhlásil tréner Vladimír Weiss.
„Nemá vážne zranenie, ide o prvý stupeň na stehennom svale. Bude chýbať asi týždeň, možno desať dní. Sám sa zranil,“ doplnil Weiss.
Slovan nastúpil bez klasického útočníka – okrem Šporara je zranený aj Kucharevič. Na hrote tak zaskakoval Róbert Mak, v druhom polčase tam alternoval Nino Marcelli.
Chýbali aj tradiční kapitáni a veľkí srdciari. Pre trest za žlté karty nemohol hrať slovanista Vladimír Weiss ml., na druhej strane mal stopku zarytý Trnavčan Martin Mikovič.
´Obesený´ Trnavčan
Samotný zápas priniesol dramatický priebeh aj nepekné momenty. V jednej tretine bol duel prerušený pre pyrotechniku. Ultras Slovana vytiahli kontroverzné choreo, keď zobrazili na lampe obeseného Trnavčana.
Na trávniku začali lepšie hostia. V 28. minúte otvoril skóre Hiláry Gong, ktorý si výborne nabehol a pred bránou zostal nepokrytý. Pri oslave gólu po hráčoch lietali plastové poháre.
ŠK Slovan Bratislava - FC Spartak Trnava 2:2 (0:1)
Góly: 54. Markovič, 86. Ibrahim - 29. Gong, 83. Khorkheli.
Rozhodovali: Gemzický – Poláček, Hrmo, ŽK: Cruz, Pokorný – Laušič, Sabo, Procházka, Khorkheli, Twardzik
Diváci: 13.521
Slovan: Takáč – Blackman, Bajrič, Markovič, Cruz – Pokorný, Jankovič (82. Matsuoka) – Barseghjan, Gajdoš (82. Griger), Marcelli – Mak (69. Ibrahim)
Trnava: Vantruba – Jureškin, Sabo, Stojsavljevič, Kudlička (73. Khorkheli) – Paur (63. Škrbo), Laušič – Azango (89. Twardzik), Gong (63. Procházka), Koštrna – Metsoko (73. Taiwo)
Slovan bol v prvom polčase bezzubý. Netrafil ani raz bránu a nevytvoril si žiadnu gólovú šancu. Z tribún sa ozýval piskot.
„Cez polčas som zvýšil hlas,“ priznal Weiss.
A nebolo to len tak.
Zvozil pod čiernu zem
„Po prvom polčase som hráčov zvozil pod čiernu zem. Okrem Pokorného hrali všetci pod svoje možnosti. Ale za druhý polčas som ich pochválil,“ dodal tréner.
Jeho slová zabrali. Slovan po zmene strán pridal, bol aktívnejší a v 54. minúte vyrovnal stopér Svetozar Markovič.
„Je to dobrý chlapec, až príliš slušný. S Bajričom sú to takí dvaja farári, ktorí málo rozprávajú. Majú však výkonnosť a sú potrební pre tím,“ opísal Weiss svojho obrancu.
Domáci však opäť inkasovali. V 83. minúte využil chybu brankára Dominika Takáča Luka Chorcheli.
Chyba brankára
„Takáč nás podržal v mnohých zápasoch. Odskočila mu lopta, ale to sa stane. Bola to však chyba a lacný gól,“ hodnotil Weiss.
Podľa metriky špecializovaného servera Sofascore nemal Takáč v derby žiaden zákrok a dostal najnižšiu známku zo všetkých hráčov: 5.3.
Slovan sa však nevzdal. V závere vyrovnal Rahim Ibrahim a zariadil remízu 2:2.
„Spokojný som s druhým polčasom, že sme dvakrát zvrátili zápas. Doplatili sme však na individuálne chyby a zbytočné fauly. Remíza je zaslúžená,“ zhodnotil Weiss.
Jedným dychom priznal aj slabinu svojho tímu: „Zahrávame hrozne štandardné situácie, takých špecialistov ako Trnava, žiaľ, nemáme.“
Nový Lobotka
Diváci zvolili za najlepšieho hráča Cesara Blackmana, no tréner mal iného favorita.
„Mužom číslo jeden bol Peter Pokorný. Keď prišiel, mal to ťažšie. Chcel som, aby hral kolmejšie dopredu. Teraz je agresívnejší, hrá rýchlejšie a hrá to, čo od neho chcem,“ povedal Weiss.
A pridal aj veľké prirovnanie.
„Chcem z neho vychovať druhého Lobotku. Má predpoklady, aby raz v budúcnosti zaujal jeho miesto. Veľa hráčov na jeho mieste Slovensko nemá. Zlepšuje sa, dobre trénuje a som s ním veľmi spokojný,“ dodal tréner.
