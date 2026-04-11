Trnava dvakrát vyhrávala v Bratislave. Slovan v oboch prípadoch dokázal nájsť odpoveď

Niké liga - 5. kolo skupiny o titul
ŠK Slovan Bratislava - FC Spartak Trnava 2:2 (0:1)
Góly: 54. Markovič, 86. Ibrahim - 29. Gong, 83. Khorkheli.
Rozhodovali: Gemzický – Poláček, Hrmo, ŽK: Cruz, Pokorný – Laušič, Sabo, Procházka, Khorkheli, Twardzik
Diváci: 13.521
Slovan: Takáč – Blackman, Bajrič, Markovič, Cruz – Pokorný, Jankovič (82. Matsuoka) – Barseghjan, Gajdoš (82. Griger), Marcelli – Mak (69. Ibrahim)
Trnava: Vantruba – Jureškin, Sabo, Stojsavljevič, Kudlička (73. Khorkheli) – Paur (63. Škrbo), Laušič – Azango (89. Twardzik), Gong (63. Procházka), Koštrna – Metsoko (73. Taiwo)
Futbalisti Slovana Bratislava remizovali v šlágri 5. kola nadstavbovej časti Niké ligy v skupine o titul na domácom ihrisku s Trnavou 2:2.
Na čele tabuľky tak majú už len sedembodový náskok pred Žilinou, tretia Dunajská Streda stráca deväť bodov, no má dva zápasy k dobru.
V poradí 179. najväčšie slovenské derby malo pred vyše trinásťtisícovou návštevou solídne tempo, najmä v druhom polčase. V tom prvom poslal Spartak do vedenia Gong, po prestávke vyrovnal Markovič.
Po chybe Takáča potom Trnavčania opäť viedli po hlavičke Khorkheliho, ale na konečných 2:2 upravil striedajúci Ibrahim.
