Trnava dvakrát vyhrávala v Bratislave. Slovan v oboch prípadoch dokázal nájsť odpoveď

Momentka zo zápasu Slovan Bratislava - Spartak Trnava. (Autor: Sportnet Sarah Karácsonyová)
Sportnet, TASR|11. apr 2026 o 19:56
Ani jeden z gólov nestrelil slovenský hráč.

Niké liga - 5. kolo skupiny o titul

ŠK Slovan Bratislava - FC Spartak Trnava 2:2 (0:1)

Góly: 54. Markovič, 86. Ibrahim - 29. Gong, 83. Khorkheli.

Rozhodovali: Gemzický – Poláček, Hrmo, ŽK: Cruz, Pokorný – Laušič, Sabo, Procházka, Khorkheli, Twardzik

Diváci: 13.521

Slovan: Takáč – Blackman, Bajrič, Markovič, Cruz – Pokorný, Jankovič (82. Matsuoka) – Barseghjan, Gajdoš (82. Griger), Marcelli – Mak (69. Ibrahim)

Trnava: Vantruba – Jureškin, Sabo, Stojsavljevič, Kudlička (73. Khorkheli) – Paur (63. Škrbo), Laušič – Azango (89. Twardzik), Gong (63. Procházka), Koštrna – Metsoko (73. Taiwo)

Futbalisti Slovana Bratislava remizovali v šlágri 5. kola nadstavbovej časti Niké ligy v skupine o titul na domácom ihrisku s Trnavou 2:2.

Na čele tabuľky tak majú už len sedembodový náskok pred Žilinou, tretia Dunajská Streda stráca deväť bodov, no má dva zápasy k dobru.

V poradí 179. najväčšie slovenské derby malo pred vyše trinásťtisícovou návštevou solídne tempo, najmä v druhom polčase. V tom prvom poslal Spartak do vedenia Gong, po prestávke vyrovnal Markovič.

Na snímke vpravo Sandro Cruz (Slovan), uprostred Jakub Pauer a vľavo Philip Azango (obaja Trnava) v 5. kole nadstavbovej časti Niké ligy skupiny o titul ŠK Slovan Bratislava - FC Spartak Trnava.Na snímke uprostred Cesar Blackman (Slovan), vpravo Martin Laušič a vľavo Jakub Pauer (obaja Trnava) v 5. kole nadstavbovej časti Niké ligy skupiny o titul ŠK Slovan Bratislava - FC Spartak Trnava.Na snímke vpravo Sandro Cruz (Slovan) a vľavo Jakub Pauer (Trnava) v 5. kole nadstavbovej časti Niké ligy skupiny o titul ŠK Slovan Bratislava - FC Spartak Trnava.Na snímke tréner Trnavy Antonio Muňoz v 5. kole nadstavbovej časti Niké ligy skupiny o titul ŠK Slovan Bratislava - FC Spartak Trnava.Na snímke vpravo Nino Marcelli (Slovan) a vľavo Erik Sabo (Trnava) v 5. kole nadstavbovej časti Niké ligy skupiny o titul ŠK Slovan Bratislava - FC Spartak Trnava.Na snímke trnsparent v sektore fanúšikov Slovana v 5. kole nadstavbovej časti Niké ligy skupiny o titul ŠK Slovan Bratislava - FC Spartak Trnava.Na snímke vpravo Róbert Mak (Slovan) a vľavo brankárMartin Vantruba (Trnava) v 5. kole nadstavbovej časti Niké ligy skupiny o titul ŠK Slovan Bratislava - FC Spartak Trnava. - Bratislava Na snímke vpravo Róbert Mak (Slovan) a vľavo Lazar Stijsavljevič (Trnava) v 5. kole nadstavbovej časti Niké ligy skupiny o titul ŠK Slovan Bratislava - FC Spartak Trnava.

Po chybe Takáča potom Trnavčania opäť viedli po hlavičke Khorkheliho, ale na konečných 2:2 upravil striedajúci Ibrahim.

Tabuľky Niké ligy

Skupina o titul:

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
26
17
4
5
55:32
55
V
V
P
V
V
2
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
27
14
7
6
55:32
49
V
P
V
V
P
3
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
25
13
7
5
42:27
46
P
P
V
R
V
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
25
13
4
8
40:30
43
V
P
V
P
P
5
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
26
11
5
10
37:40
38
V
V
V
P
P
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
27
11
3
13
49:43
36
P
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Skupina o udržanie sa:

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
27
11
3
13
25:41
36
V
V
V
V
P
2
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
26
10
4
12
42:44
34
V
V
R
V
V
3
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
27
6
10
11
26:41
28
R
R
P
R
P
4
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
26
6
8
12
28:37
26
P
P
R
V
R
5
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
27
5
8
14
24:40
23
R
P
V
P
V
6
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
27
4
11
12
23:39
23
P
R
P
R
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

