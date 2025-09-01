Premiéra legendy v štvrtej lige. Prinesie do mužstva vážnosť, tvrdí skúsený obranca

MEDZILABORCE. Rovnako ako v minulom ligovom ročníku sa MŠK Spartak Medzilaborce pohybuje v dolnej časti tabuľky.
Po piatich zápasoch má na konte len štyri body a vysoko pasívne skóre 6:17. K tomu prispeli najmä vysoké prehry 1:7 v Kendiciach a 0:5 v Rudňanoch.
Hral už aj Žofčák
V zatiaľ poslednom zápase v Bardejove sa Medzilaborce predstavili aj s novou posilou Igorom Žofčákom. Ani to však k zisku bodov neviedlo, Medzilaborce prehrali v Bardejove 0:3.
Viktor Bochin (32, obranca – Stropkov, Lokomotíva Košice, Svidník) je od februára 2024 hráčom Medzilaboriec. To, že Spartak nedosahuje očakávané výsledky, odôvodňuje takto:
„Príčiny sú podobné, ako v minulej sezóne. Slabá alebo takmer žiadna dochádzka na tréningy a tým pádom aj nezohratosť, nakoľko sa stretneme až na ihrisku v majstrovskom zápase.
Problémom je, že v mužstve sme hráči z viacerých miest - Stropkov, Svidník, Humenné, Vranov, Košice a tým pádom je dosť zložité stretnúť sa v Medzilaborciach na tréningu.“
Spartak je po 5. kole na dvanástom mieste v štrnásťčlennom pelotóne Majstrovstiev regiónu – 4. liga Východ. Od posledných Pavloviec ho delia štyri a od predposledných Sobraniec dva body. Vyzerá to teda na boj o záchranu. Skúsený obranca má však iný názor.
„Na boj o záchranu to nevidím, práve naopak. Ak by sa nám podarilo nastaviť nejaké pravidlá, aby sme začali trénovať aspoň individuálne, tak si myslím, že mužstvo svojou kvalitou určite patrí do boja o vrchné priečky,“ dodal.
Prišla veľká posila
Ako sme už spomínali, do Medzilaboriec prišla výrazná posila – donedávna hráč prvoligových Michaloviec Igor Žofčák (41, má na konte 14 reprezentačných štartov, tri majstrovské tituly v dresoch Slovana, Ružomberka a Sparty, v najvyššej súťaži odohral 496 zápasov).
„Verím, že určite pomôže aj príchod takého hráča, akým je Igor Žofčák, ktorý bude pre nás tým správnym lídrom. Prinesie do mužstva trochu profesionalizmu, vážnosť a pozdvihne našu sebadôveru.“
Čo sa teda musí zmeniť, aby sa na Hornom Zemplíne hral lepší a zaujímavejší futbal?
„Musíme sa sústrediť hlavne na domáce zápasy a postupne zbierať body, aby sme predišli scenáru z minulej sezóny,“ uzavrel futbalista Medzilaboriec Viktor Bochin.