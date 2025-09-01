    Premiéra legendy v štvrtej lige. Prinesie do mužstva vážnosť, tvrdí skúsený obranca

    Viktor Bochin, obranca MŠK Spartak Medzilaborce.
    Peter Cingel|1. sep 2025 o 12:40
    Viktor Bochin verí, že nová sezóna bude lepšia.

    MEDZILABORCE. Rovnako ako v minulom ligovom ročníku sa MŠK Spartak Medzilaborce pohybuje v dolnej časti tabuľky.

    Po piatich zápasoch má na konte len štyri body a vysoko pasívne skóre 6:17. K tomu prispeli najmä vysoké prehry 1:7 v Kendiciach a 0:5 v Rudňanoch.

    Hral už aj Žofčák

    V zatiaľ poslednom zápase v Bardejove sa Medzilaborce predstavili aj s novou posilou Igorom Žofčákom. Ani to však k zisku bodov neviedlo, Medzilaborce prehrali v Bardejove 0:3.

    Viktor Bochin (32, obranca – Stropkov, Lokomotíva Košice, Svidník) je od februára 2024 hráčom Medzilaboriec. To, že Spartak nedosahuje očakávané výsledky, odôvodňuje takto:

    „Príčiny sú podobné, ako v minulej sezóne. Slabá alebo takmer žiadna dochádzka na tréningy a tým pádom aj nezohratosť, nakoľko sa stretneme až na ihrisku v majstrovskom zápase.

    Problémom je, že v mužstve sme hráči z viacerých miest - Stropkov, Svidník, Humenné, Vranov, Košice a tým pádom je dosť zložité stretnúť sa v Medzilaborciach na tréningu.“

    Spartak je po 5. kole na dvanástom mieste v štrnásťčlennom pelotóne Majstrovstiev regiónu – 4. liga Východ. Od posledných Pavloviec ho delia štyri a od predposledných Sobraniec dva body. Vyzerá to teda na boj o záchranu. Skúsený obranca má však iný názor.

    „Na boj o záchranu to nevidím, práve naopak. Ak by sa nám podarilo nastaviť nejaké pravidlá, aby sme začali trénovať aspoň individuálne, tak si myslím, že mužstvo svojou kvalitou určite patrí do boja o vrchné priečky,“ dodal.

    Viktor Bochin vpravo v modrom.
    Prišla veľká posila

    Ako sme už spomínali, do Medzilaboriec prišla výrazná posila – donedávna hráč prvoligových Michaloviec Igor Žofčák (41, má na konte 14 reprezentačných štartov, tri majstrovské tituly v dresoch Slovana, Ružomberka a Sparty, v najvyššej súťaži odohral 496 zápasov).

    „Verím, že určite pomôže aj príchod takého hráča, akým je Igor Žofčák, ktorý bude pre nás tým správnym lídrom. Prinesie do mužstva trochu profesionalizmu, vážnosť a pozdvihne našu sebadôveru.“

    Čo sa teda musí zmeniť, aby sa na Hornom Zemplíne hral lepší a zaujímavejší futbal?

    „Musíme sa sústrediť hlavne na domáce zápasy a postupne zbierať body, aby sme predišli scenáru z minulej sezóny,“ uzavrel futbalista Medzilaboriec Viktor Bochin.

    Tabuľka IV. ligy Východ

    Názov družstvaDružstvo
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    FK GerlachovFK GerlachovFK Gerlachov
    5
    4
    1
    0
    12:3
    13
    V
    V
    R
    V
    V
    2
    FK Slovan KendiceFK Slovan KendiceFK Slovan Kendice
    5
    4
    0
    1
    14:8
    12
    P
    V
    V
    V
    V
    3
    FK ČaňaFK ČaňaFK Čaňa
    5
    4
    0
    1
    18:4
    12
    V
    V
    V
    P
    V
    4
    Partizán Bardejov BŠKPartizán Bardejov BŠKPartizán Bardejov BŠK
    5
    4
    0
    1
    14:4
    12
    V
    V
    V
    P
    V
    5
    ŠK ZáhradnéŠK ZáhradnéŠK Záhradné
    5
    2
    2
    1
    9:8
    8
    R
    V
    R
    V
    P
    6
    MFK RožňavaMFK RožňavaMFK Rožňava
    5
    2
    1
    2
    8:10
    7
    R
    P
    V
    V
    P
    7
    PWG Sokol ĽuboticePWG Sokol ĽuboticePWG Sokol Ľubotice
    5
    1
    3
    1
    10:6
    6
    R
    R
    R
    P
    V
    8
    OŠK RudňanyOŠK RudňanyOŠK Rudňany
    5
    1
    3
    1
    8:6
    6
    R
    P
    R
    V
    R
    9
    MFK Veľký ŠarišMFK Veľký ŠarišMFK Veľký Šariš
    5
    2
    0
    3
    10:12
    6
    P
    V
    P
    V
    P
    10
    FK KechnecFK KechnecFK Kechnec
    5
    1
    2
    2
    8:11
    5
    V
    R
    P
    P
    R
    11
    FK Geča 73FK Geča 73FK Geča 73
    5
    1
    1
    3
    5:9
    4
    V
    P
    P
    P
    R
    12
    MŠK SPARTAK MedzilaborceMŠK SPARTAK MedzilaborceMŠK SPARTAK Medzilaborce
    5
    1
    1
    3
    6:17
    4
    P
    P
    V
    P
    R
    13
    Futbalový klub Sobrance -SobraneckoFutbalový klub Sobrance -SobraneckoFutbalový klub Sobrance -Sobranecko
    5
    1
    0
    4
    2:10
    3
    P
    P
    P
    V
    P
    14
    OŠK Pavlovce nad UhomOŠK Pavlovce nad UhomOŠK Pavlovce nad Uhom
    5
    0
    0
    5
    2:18
    0
    P
    P
    P
    P
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
