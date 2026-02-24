VIDEO: Atlético doma oslavuje postup. Odpor Belgičanov zlomil hetrikový Sorloth

Alexander Sorloth oslavuje gól
Fotogaléria (12)
Alexander Sorloth oslavuje gól (Autor: TASR/AP)
Sportnet, TASR|24. feb 2026 o 20:35
ShareTweet0

Dávid Hancko odohral celý zápas.

Liga majstrov - odveta play off o osemfinále

Atlético Madrid - Club Bruggy KV 4:1 (1:1)

Góly: 23., 76. a 87. Sörloth, 48. Cardoso - 36. Ordonez

/D. Hancko (Atletico) odohral celý zápas, prvý zápas 3:3, postúpilo Atletico/

Futbalisti Atletica Madrid postúpili medzi elitnú šestnástku v Lige majstrov.

V zostave so slovenským obrancom Dávidom Hanckom vyhrali v utorkovej domácej odvete play off nad belgickým tímom Club Bruggy 4:1, keď sa hetrikom blysol nórsky útočník Alexander Sörloth. Prvý zápas sa skončil nerozhodne 3:3.

Hancko odohral v strede obrany domácich celý zápas a okrem toho, že výdatne podporoval ofenzívu, tak v 18. minúte zachránil Atletico, keď zastúpil brankára Jana Oblaka a vyhlavičkoval nebezpečnú strelu Huga Vetlesena.

„Los Colchoneros" sa dočkali gólu o päť minút neskôr po chybe hosťujúceho brankára Simona Mignoleta, ktorý po dlhom výkope Oblaka nedokázal zneškodniť prízemnú strelu Sörlotha - 1:0.

VIDEO: Úvodný gól Sorlotha

V závere polčasu Bruggy ožili a odmenou im bolo vyrovnanie z hlavy Ordoneza po rohovom kope. Belgický vicemajster mohol ísť do kabín ešte spokojnejší, no Oblak na čiare vychytal Vetlesenovu hlavičku zblízka.

Atletico udrelo hneď po zmene strán, parádnym halfvolejom z hranice šestnástky trafil presne Johnny Cardoso. Sörloth potom dvoma zásahmi poistil náskok a skompletizoval svoj trojgólový večer.

Atletico sa v osemfinále stretne s jedným z dvojice anglických klubov FC Liverpool alebo Tottenham Hotspur, meno súpera sa dozvie po piatkovom žrebe vo švajčiarskom Nyone.

Fotogaléria zo zápasu Atlético Madrid - Club Bruggy (play-off Ligy majstrov)
Slovenský futbalista v drese Atlética Madrid Dávid Hancko (vľavo) počas odvetného zápasu play off o osemfinále Ligy majstrov Atlético Madrid - FC Bruggy
Julian Alvarez a Kyriani Sabbe v zápase Atlético Madrid - Club Bruggy v Lige majstrov
Johnny Cardoso oslavuje gól v zápase Atlético Madrid - Club Bruggy v Lige majstrov
Marcos Llorente a Christos Tzolis v zápase Atlético Madrid - Club Bruggy v Lige majstrov
12 fotografií
Hráči Brúg v zápase Atlético Madrid - Club Bruggy v Lige majstrovAlexander Sorloth oslavuje gól v zápase Atlético Madrid - Club Bruggy v Lige majstrovAlexander Sorloth oslavuje gól v zápase Atlético Madrid - Club Bruggy v Lige majstrovAlexander Sorloth oslavuje gól v zápase Atlético Madrid - Club Bruggy v Lige majstrovAxel Witsel a Joaquin Seys v zápase Atlético Madrid - Club Bruggy v Lige majstrovAngel Correa a Joaquin v zápase Atlético Madrid - Club Bruggy v Lige majstrovFanúšikovia Atlética v zápase Atlético Madrid - Club Bruggy v Lige majstrovSlovenský futbalista v drese Atlética Madrid Dávid Hancko (vpravo), jeho spoluhráč Marc Pubill (vľavo) a hráč FC Bruggy Brandon Mechele (uprostred) počas odvetného zápasu play off o osemfinále Ligy majstrov Atlético Madrid - FC Bruggy


Liga majstrov

Liga majstrov

    Alexander Sorloth oslavuje gól
    Alexander Sorloth oslavuje gól
    VIDEO: Atlético doma oslavuje postup. Odpor Belgičanov zlomil hetrikový Sorloth
    dnes 20:35
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Liga majstrov»VIDEO: Atlético doma oslavuje postup. Odpor Belgičanov zlomil hetrikový Sorloth