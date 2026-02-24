VIDEO: Atlético doma oslavuje postup. Odpor Belgičanov zlomil hetrikový Sorloth

Liga majstrov - odveta play off o osemfinále
Atlético Madrid - Club Bruggy KV 4:1 (1:1)
Góly: 23., 76. a 87. Sörloth, 48. Cardoso - 36. Ordonez
/D. Hancko (Atletico) odohral celý zápas, prvý zápas 3:3, postúpilo Atletico/
Futbalisti Atletica Madrid postúpili medzi elitnú šestnástku v Lige majstrov.
V zostave so slovenským obrancom Dávidom Hanckom vyhrali v utorkovej domácej odvete play off nad belgickým tímom Club Bruggy 4:1, keď sa hetrikom blysol nórsky útočník Alexander Sörloth. Prvý zápas sa skončil nerozhodne 3:3.
Hancko odohral v strede obrany domácich celý zápas a okrem toho, že výdatne podporoval ofenzívu, tak v 18. minúte zachránil Atletico, keď zastúpil brankára Jana Oblaka a vyhlavičkoval nebezpečnú strelu Huga Vetlesena.
„Los Colchoneros" sa dočkali gólu o päť minút neskôr po chybe hosťujúceho brankára Simona Mignoleta, ktorý po dlhom výkope Oblaka nedokázal zneškodniť prízemnú strelu Sörlotha - 1:0.
VIDEO: Úvodný gól Sorlotha
V závere polčasu Bruggy ožili a odmenou im bolo vyrovnanie z hlavy Ordoneza po rohovom kope. Belgický vicemajster mohol ísť do kabín ešte spokojnejší, no Oblak na čiare vychytal Vetlesenovu hlavičku zblízka.
Atletico udrelo hneď po zmene strán, parádnym halfvolejom z hranice šestnástky trafil presne Johnny Cardoso. Sörloth potom dvoma zásahmi poistil náskok a skompletizoval svoj trojgólový večer.
Atletico sa v osemfinále stretne s jedným z dvojice anglických klubov FC Liverpool alebo Tottenham Hotspur, meno súpera sa dozvie po piatkovom žrebe vo švajčiarskom Nyone.