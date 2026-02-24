Zlé správy pre Real. V odvete s Benficou nastúpi bez najväčšej hviezdy

Príčinou je zranenie kolena.

Francúzsky futbalista Kylian Mbappé bude chýbať Realu Madrid v odvetnom súboji play off o osemfinále Ligy majstrov proti Benfice Lisabon. Dôvodom je zranenie kolena.

Dvadsaťsedemročný útočník dokázal v uplynulých týždňoch hrať napriek bolestiam, no podľa denníka L'Equipe stredajší duel vynechá.

Real zvíťazil v prvom stretnutí na štadióne Benficy 1:0 gólom Viniciusa Juniora. Zápas v Lisabone prerušili na desať minút po konflikte medzi Viniciusom a Gianlucom Prestiannim, ktorého španielsky veľkoklub obvinil z rasizmu.

Tréner „bieleho baletu“ Alvaro Arbeloa pôvodne uviedol, že Mbappé je k dispozícii na domácu odvetu a že si váži jeho prístup, keď hral aj cez bolesť. Neskôr počas utorka sa však rozhodlo, že najlepší strelec Realu v tejto sezóne v stredajšom zápase nenastúpi.

Problémy s väzami v ľavom kolene sa mu vlečú už od vianočnej prestávky, pripomenula AFP.

