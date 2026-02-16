Aj keby začal Slovan cúvať, zvyšok ligy drieme ako Andrej Danko (tréneroviny)

Musíme byť hladí, ak chceme titul, povedal Boris Kitka pred štartom jarnej časti ligy. Hlad ako Jozef Golonka s Pavlom Traubnerom pri švédskyc stoloch Slovan ukázal v Dunajskej Strede.
Doma proti Trenčínu to bolo znovu letargické ako po narodeninovej oslave v McDonalde, výsledkom čoho boli tri body na cestu k Zamarovciam.
Môže im to však byť totálne jedno, DAC stratil dvojgólové vedenie v Zlatých Moravciach, Trnava so Žilinou si dali pre istotu bezgólovú remízu. Po malom, bezvýznamom pohári tu máme titul, ku ktorému sa nikto nehlási a nikto ho ani nechce.
Ak by sa liga hrala systémom jar-jeseň, vysoko by rúbali Černákove Košice. Tie v derby zmietli Prešov a nadviazali na pevné základy, ktoré tam položil Franz Straka. Nie všetko je jedno práve Prešovu.
Nováčik dlho atakoval vysoké priečky, ale po víťazstve Skalice je jeho náskok len štvorbodový. Verme, že mu ÚLK za zvýšenie priemernej návštevy ligy nejaký ten bodík za opasok prihodí.
ŠK Slovan Bratislava - AS Trenčín 0:2
4 917 divákov
Trenčín síce pred týždňom doma s Podbrezovou fasoval nové učebnice, na Slovane si ale chalani napravili chuť, čo je na mužstvo 2 body od play-off miesteniek pozoruhodné. Slovan pred týždňom ukázal, ako chladnokrvný vie byť, ak hráči zoberú zápas vážne, v sobotu sme ale znovu videli mužstvo, ktoré táto liga nebaví. S výnimkou zápasov s tromi súpermi.
Človek by si aj robil z ligy srandu, ale v podobe majstra je tu v tomto smere veľmi silný konkurent. Takmer žiadna vypracovaná šanca proti tímu, z ktorého si Podbrezová urobila mladší dorast, to je na ďalší podcast s generálnym.
Trenčín prišiel na Slovan pripravený, odznelo z úst kapitána. Slovan ešte spomínal na tri body z Dunajskej, hlavami v Sky Parku boli chalani z obrany už v piatej minúte, keď dostal loptu na hranici šestnástky Soares. Ja jednu vec chápem, ak realizačný tím pozeral Trenčín z posledného kola, nikto nepočítal s alternatívou, že si povodí 2 obrancov ako slepecký pes na prechode pre chodcov a zavesí to za Trnovského ako maturitné tablo na chodbu.
Slovan pokračoval v letovom režime a v 28. minúte znovu pykal, keď Jepihhin od postrannej čiary poslal prízemnú loptu na opačnú žrď. Bajrič hral asi ofsajd pascu a Soares na zadnej ho prekvapil ako zvýšené odvody. Možno by sa Slovan nakopol, ak by Kuhkarevych v nadstavenom čase z metra netrafil namiesto prázdnej brány solár obrancu Trenčína.
Ale na keby sa nehrá, pretože ak by mal Ofori 70, možno sa aj začne snažiť, alebo si aj on kúpi Lambo. Ale sumy a podobnosť s reálnymi postavami je len čisto náhodná. Trenčín bol nebezpečný aj v druhom polčase, Slovanisti odbehli zápas v tempe Ligy seniorov a ďalšiu veľkú šancu, ktorá mohla naštartovať comeback v nadstavenom čase, nevyužil Yirajang.
FC Spartak Trnava - MŠK Žilina 0:0
3 069 divákov
Spartak svoje turné domácich zápasov začal proti Žiline a prvý polčas to vyzeralo, ako keby šetril sily na domáci Slovnaft Cup proti Slovanu a Podbrezovú ďalší víkend. Prvý polčas by sa dal ohodnotiť vonkajšou teplotou, Spartak si zaňho zaslúžil strhnúť jeden bod za komické zakončenia a o nič menej zábavné bránenie.
Ku cti mužstvám slúži aspoň fakt, že obidve obrany sa snažili svojim súperom vytvoriť dostatočný počet šancí na gól.
Spartak pritom začal aktívne, po zranení Miša Tomiča ale prišla 15 minútovka, kedy sa domáce mužstvo snažio dokonca aj imitovať gól Košíc v Prešove, bohužiaľ z pohľadu Prešova. Že sa išlo do kabíny za bezgólového stavu bolo malým zázrakom.
Prvý polčas ako z partesu a preto stačilo naozaj málo, aby druhopolčasový výkon Trnavy vyzeral ako Španieli na EURO 2008. Pokračovala však interná súťaž Roka Jureškina s Filipom Twardzikom a to, kto dokáže konštruktívnou rozohrávkou pripraviť lepšiu šancu pre Žilinu a tiež druhý ročník súťaže o najhoršie zakončenie.
Víťaz poputuje na hosťovanie do Skalice za Marekom Ujlakym. Tabuľku vedie Škrbo, ktorý po sklepnutí Metsoka vytiahol peknú sťahovačku, ale za toto zakončenie by som mu na Voyo pustil len Ružu pre nevestu.
FK Železiarne Podbrezová - MFK Ružomberok 5:0
611 divákov
Na hokejovej emócií sa stále vezie Podbrezová. Po štvorke v Trenčíne naložila Ružomberku päťku a dala ligovým fanúšikom nádej na to, že Liptáci v hornej šestke svojim futbalom baviť nebudú.
V súboji mužstiev, ktorých majitelia boli počas privatizácie v správnom čase na správnom mieste, si Podbrezová narozdiel od hostí účasť v hornej šestke vybojovala. A navyše pracuje na tom, aby v lete predala do zahraničia najlepšieho strelca ligy. Šiler po hetriku v Trenčíne pridal v sobotu dva kúsky.
Tak ako pred týždňom, aj teraz to dlho nevyzeralo na demoláciu. Lampreht udrel až v 35. minúte, kedy tento stopérsky tank pri nábehu do šestnástky nedokázal nikto zastaviť. Domáce mužstvo potom to gólového dvojobalu zabalilo polčasovú prestávku. Kováčik dával ešte v nadstavenom čase na 2:0 na zadnej, dve minúty po návrate zo šatní premenil samostatný nájazd Šiler.
Húska v bráne Ružomberka sa snažil, vychytal aj Kováčikovu bombu, ale po rohu Štefánika už na dorážku Chylu nemal nárok. Šilerov gól na 5:0 vyzeral potom až veľmi ľahko. Neuveriteľné sa stalo skutočnosťou a železiari dokonca konečne na svoj Youtube kanál zavesili zostrih zápasu.
FC Tatran Prešov - FC Košice 1:4
6 398 divákov
Východniarske derby na Valentína a hostia sa s domácimi pekne pomaznali aj bez večere a kina. Košice sú mužstvom s najlepšou formou v lige a odvolanie Romana Skuhravého dnes vyzerá ako udalosť roka v meste, hneď po maratóne.
Prešovu v sobotu večer nevyšlo nič. Od chorea fanúšikov dole hlavou, cez červenú kartu v 9. minúte pre Romlinga. Po jeho šlapáku môže ísť Jakubko hodiť do zvončeka v kostole za to, že obišiel bez zlomenej nohy. Šou pokračovala v 12. minúte, kedy Bondarenko s Knurovským rozohrali odkop od brány tak, že Čerepkai už nevedel neskórovať.
Košice navyše hrajú aj futbal, na ktorý sa dá pozerať a akcia po osi Rehuš - Kovács s jeho prihrávkou pod seba na Galoviča mala oči. 0:2. Bol to iný Valentín, asi ako keď mal Richter cestou do Čistého dňa autonehodu. Chvalabohu, treba dodať.
Čerepkaiov gól na 0:3 asi nepotrebuje komentár. Tam sa najprv vykúpal Šimko, keď v strede poľa našiel Kovácsa a pri jeho kolmici na Čerepkaia ukázal Balodis vysokú školu tieňového bránenia. To bol moment, kedy mal na ihrisko vtrhnúť Ľuboš Micheľ a radšej to ukončiť. Skúsenosti s tým už má.
Aspoň jeden dôvod na radosť dal vypredanému štadiónu Andy Masaryk, ale veľmi rýchlo po zmene strán to všetko zavrel Jakúbek.
KFC Komárno - FK DAC Dunajská Streda 2:2
640 divákov
DAC vedel, že po zaváhaní Slovana mal nádej vrátiť sa na jednobodový rozdiel a aspoň na oko sa tváriť ako vyzývateľ. Navyše mal výhodu zápasu jazykového derby klubov, ktoré ako jediné rozumejp svojim transparentom.
Ale nebol by to DAC, keby nenadviazal na sklamanie z prvého kola a nepotvrdil už okrídlenú vetu o tom, že Slovan síce robí, čo môže, aby bitku o titul zdramatizoval, ale ostatné mužstvá sa snažia ešte viac, aby dosiahli presný opak.
Hráčom Dunajskej Stredy očividne dlhá zimná prestávka, počas ktorej ich každý radil medzi ašpirantov na titul, celkom ublížila. Prvé dva zápasy boli z ich strany nervózne ako Šutaj Eštok keď sa na Facebooku prepína medzi účtami. A to bolo do polčasu 0:2, stačilo to ako sa hovorí, nepokaziť.
Pri tom prvom dostal Dukanovič šancu aj na dorážku, z ktorej už sa nemýlil. Obstreľovanie Dlubáča pokračovalo, dobrú šancu zahodil na druhej strane Žák, ale tešil sa až Tuboly, ktorý sa do Ouroveho centru hodil ako torpédo.
No ale potom prišiel druhý polčas, ktorý by lepšie nenapísal ani Zdeněk Troška v časoch najväčšej slávy. Kiss svoj priamy kop oprel o Kacharabu a keď v 69. minúte Tuboly odkopol namiesto lopty Mashikeho, sám už asi tušil, že nie je každý deň nedeľa. Aj keď včera práve jedna bola. A to mohlo Komárno dokonca zápas aj otočiť.
MFK Skalica - MFK Zemplín Michalovce 2:1
312 divákov
Ak sa tu niekto zahráva s účasťou v hornej šestke, sú to jednoznačne Šoltisovce. V Slovenskom komornom divadle pred kulisou, ktorej konkuruje aj naplno obsadený autobus do Mlynskej doliny stratili všetky tri body aj napriek tomu, že hrali vyše polhodiny presilofku, ako hovorí Peťo Šťastný.
Odvážnemu šťastie praje platilo dvojnásobne pri priamom kope Potočného, ktorý oprel o múr hostí, čo Lukáč nečakal. Ale nie Vinco, ten by to samozrejme čakal.
Hostia zachytili aj úvod do druhého polčasu, keď sa po rohu dostal k lopte Podhorocký. 2:0 a po ofenzíve hostí sa už vyrábal nový diel relácie Polícia pátra. Pekné ale od ich spoluhráčov v obrane, že sa tiež nenechali zahanbiť.
Keď už nejakí prišli, nech si aspoň užijú drámu, povedal si v 58. minúte Potočný so žltou kartou v katastri. To bol taký lakeť, že by z neho rozhodca Glova červenými kartami mohol SFZ zarobiť na ďalších 17 tisíc mobilov.
O pár minút Skalica utiekla penalte po takmer faule na Ramosa, čo by asi zápas zlomilo, ale Junasovo čisté konto platilo len do 67. minúty, keď ho z prvej strely hostí na bránu prekonal Danek.
