ONLINE: ŠK Slovan Bratislava - AS Trenčín dnes, Niké liga LIVE (20. kolo)

Futbalisti ŠK Slovan Bratislava a AS Trenčín dnes hrajú zápas 20. kola Niké ligy.
ONLINE PRENOS: ŠK Slovan Bratislava - AS Trenčín dnes (Niké Liga LIVE, 20. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)
Niké liga 2025/2026
14.02.2026 o 15:30
20. kolo
Slovan Bratislava
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Trenčín
V 20. kole Niké ligy hostí Slovan Bratislava mužstvo AS Trenčín. Úvodný výkop je naplánovaný na 15:30.
Slovan je lídrom tabuľky, na konte má 42 bodov, čo je o štyri viac, ako má druhá Dunajská Streda. Práve tú v minulom kole Slovan zdolal, zvíťazil 3:0. Dva góly strelil Gajdoš, jeden presný zásah pridal Kucharevič.
Trenčín figuruje na 10. priečke, doposiaľ nazbieral 18 bodov. Na deviate Komárno stráca Trenčín jeden bod, pred jedenástymi Košicami má tiež náskok jedného bodu. Trenčania na víťazstvo v Niké lige čakajú od 8. novembra. V minulom kole podľahli doma Podbrezovej 0:4.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 15:30.
Tabuľky Niké ligy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
19
13
3
3
41:26
42
V
V
P
P
V
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
19
11
5
3
34:16
38
P
V
V
V
R
3
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
19
11
4
4
43:25
37
V
P
P
P
V
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
19
11
3
5
35:19
36
R
V
P
V
V
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
19
8
3
8
32:28
27
V
P
V
P
V
6
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
19
7
5
7
29:31
26
R
V
P
P
V
7
MFK RužomberokMFK Ružomberok
19
6
5
8
21:26
23
V
R
V
V
R
8
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
19
4
8
7
19:26
20
P
P
R
V
R
9
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
19
5
4
10
20:30
19
P
P
R
P
V
10
AS TrenčínAS Trenčín
19
5
3
11
14:35
18
P
R
R
P
P
11
FC KOŠICEFC KOŠICE
19
5
2
12
27:39
17
V
V
V
R
P
12
MFK SkalicaMFK Skalica
19
2
7
10
16:30
13
P
P
R
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body