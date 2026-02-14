ONLINE: MFK Skalica - MFK Zemplín Michalovce dnes, Niké liga LIVE (20. kolo)

Futbalisti MFK Skalica a MFK Zemplín Michalovce dnes hrajú zápas 20. kola Niké ligy.
MFK Skalica - MFK Zemplín Michalovce (Niké Liga, 20. kolo)
Niké liga 2025/2026
14.02.2026 o 15:30
20. kolo
Skalica
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Michalovce
Vážení futbaloví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní zápasu 20. kola slovenskej Niké ligy medzi mužstvami MFK Skalica a MFK Zemplín Michalovce.
Skalica sa drží pri dne tabuľky a po 19 kolách má na konte len dve víťazstvá. Trápi ju najmä ofenzíva, keď strelila iba 16 gólov a naposledy padla v Košiciach 1:3. Paradoxom je, že doma zvykne body skôr deliť než prehrávať, keďže z deviatich zápasov až šesťkrát remizovala. Opiera sa o stabilitu Martina Černeka a formu hráčov ako Mario Suver či Roman Potočný.
Michalovce sú v úplne inej situácii – so 26 bodmi im patrí šieste miesto a držia sa v hornej polovici tabuľky. Ich zápasy bývajú vyrovnané, čo potvrdzuje aj takmer neutrálne skóre. Vonku majú vyrovnanú bilanciu a naposledy doma remizovali so Spartakom Trnava 1:1. Najväčšou hrozbou je Samuel Ramos so siedmimi gólmi, pričom stabilné výkony podávajú aj Ben Cottrell a Hugo Ahl.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 15:30.
Tabuľky Niké ligy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
19
13
3
3
41:26
42
V
V
P
P
V
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
19
11
5
3
34:16
38
P
V
V
V
R
3
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
19
11
4
4
43:25
37
V
P
P
P
V
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
19
11
3
5
35:19
36
R
V
P
V
V
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
19
8
3
8
32:28
27
V
P
V
P
V
6
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
19
7
5
7
29:31
26
R
V
P
P
V
7
MFK RužomberokMFK Ružomberok
19
6
5
8
21:26
23
V
R
V
V
R
8
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
19
4
8
7
19:26
20
P
P
R
V
R
9
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
19
5
4
10
20:30
19
P
P
R
P
V
10
AS TrenčínAS Trenčín
19
5
3
11
14:35
18
P
R
R
P
P
11
FC KOŠICEFC KOŠICE
19
5
2
12
27:39
17
V
V
V
R
P
12
MFK SkalicaMFK Skalica
19
2
7
10
16:30
13
P
P
R
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body