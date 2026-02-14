ONLINE: FC Tatran Prešov - FC Košice dnes, Niké liga LIVE (20. kolo)

Futbalisti FC Tatran Prešov a FC Košice dnes hrajú zápas 20. kola Niké ligy.
ONLINE PRENOS: FC Tatran Prešov - FC Košice dnes (Niké Liga LIVE, 20. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)
Niké liga 2025/2026
14.02.2026 o 18:00
20. kolo
Prešov
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Košice
Rozhodca: Marhefka – Bednár, Vorel..
Vážení futbaloví fanúšikovia. Vítam vás pri sledovaní zápasu 20. kola Niké ligy medzi Prešovom a Košicami.
FC TATRAN Prešov
Prešov bol v hre o postup do skupiny o titul. Prvé jarné kolo v Ružomberku musel zvládnuť, čo sa však nestalo. Tatran prehral na Liptove 0:1. Pykal za jedinú výraznejšiu chybu v zápase. Po zmene strán vyrovnal, no zásah Römlinga nemohol platiť pre ofsajd Regáliho. Do konca základnej časti ostávajú ešte tri kolá. Zeleno-bieli strácajú šesť bodov na 6. miesto, v hre je deväť. Štadión Ladislava Pavloviča je opäť beznádejne vypredaný, a tak budeme svedkami búrlivej kulisy dvoch odvekých rivalov.
FC KOŠICE
Prioritou Košíc je zachrániť sa v súťaži. Prvý podstatný krok k tomu urobili futbalisti z metropoly východu v priamom tzv. šesťbodovom dueli so Skalicou, ktorú porazili 3:1 a v tabuľke jej odskočili na štyri body. Do Prešova príde mnohopočetná skupina fanúšikov. Úvodné derby v tejto sezóne sa skončilo nerozhodne 2:2. Košice sú v tabuľke na 11. mieste so 17 bodmi.
FC TATRAN Prešov
FC KOŠICE
Tabuľky Niké ligy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
19
13
3
3
41:26
42
V
V
P
P
V
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
19
11
5
3
34:16
38
P
V
V
V
R
3
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
19
11
4
4
43:25
37
V
P
P
P
V
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
19
11
3
5
35:19
36
R
V
P
V
V
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
19
8
3
8
32:28
27
V
P
V
P
V
6
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
19
7
5
7
29:31
26
R
V
P
P
V
7
MFK RužomberokMFK Ružomberok
19
6
5
8
21:26
23
V
R
V
V
R
8
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
19
4
8
7
19:26
20
P
P
R
V
R
9
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
19
5
4
10
20:30
19
P
P
R
P
V
10
AS TrenčínAS Trenčín
19
5
3
11
14:35
18
P
R
R
P
P
11
FC KOŠICEFC KOŠICE
19
5
2
12
27:39
17
V
V
V
R
P
12
MFK SkalicaMFK Skalica
19
2
7
10
16:30
13
P
P
R
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body