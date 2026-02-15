ONLINE: KFC Komárno - FC DAC Dunajská Streda dnes, Niké liga LIVE (20. kolo)

Futbalisti KFC Komárno a FC DAC Dunajská Streda dnes hrajú zápas 20. kola Niké ligy.
ONLINE PRENOS: KFC Komárno - FC DAC Dunajská Streda dnes (Niké Liga LIVE, 20. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
Niké liga 2025/2026
15.02.2026 o 15:30
20. kolo
KFC Komárno
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Dunajská Streda
Prenos
Vítam všetkých fanúšikov futbalu pri tomto online textovom prenose, v ktorom vám prinesieme najdôležitejšie momenty zo stretnutia medzi KFC Komárno a DAC 1904 Dunajská Streda. V prvom vzájomnom meraní síl sa zrodila remíza 1:1.
KFC Komárno: Komárno vstúpilo do jarnej časti prehrou 0:1 v Žiline. V tabuľke sa nachádza na deviatej priečke a na konte má 19 bodov. Ofenzívu domácich ťahá najmä Šimon Šmehyl, ktorý má na konte sedem gólov a je najlepším strelcom mužstva.
DAC 1904 Dunajská Streda: Aj Dunajskostredčania prehrali svoj prvý zápas v jarnej časti. Slovanu podľahli rozdielom triedy 0:3. Napriek prehre sa držia na druhom mieste s 38 bodmi a pred treťou Žilinou majú jednobodový náskok. Streleckým lídrom hostí je Ammar Ramadan, ktorý rozvlnil sieť už osemkrát.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 15:30.
Tabuľky Niké ligy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
20
13
3
4
41:28
42
P
V
V
P
P
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
19
11
5
3
34:16
38
P
V
V
V
R
3
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
19
11
4
4
43:25
37
V
P
P
P
V
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
19
11
3
5
35:19
36
R
V
P
V
V
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
20
9
3
8
37:28
30
V
V
P
V
P
6
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
20
7
5
8
30:33
26
P
R
V
P
P
7
MFK RužomberokMFK Ružomberok
20
6
5
9
21:31
23
P
V
R
V
V
8
AS TrenčínAS Trenčín
20
6
3
11
16:35
21
V
P
R
R
P
9
FC KOŠICEFC KOŠICE
20
6
2
12
31:40
20
V
V
V
V
R
10
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
20
4
8
8
20:30
20
P
P
P
R
V
11
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
19
5
4
10
20:30
19
P
P
R
P
V
12
MFK SkalicaMFK Skalica
20
3
7
10
18:31
16
V
P
P
R
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body