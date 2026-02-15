ONLINE: FC Spartak Trnava - MŠK Žilina dnes, Niké liga LIVE (20. kolo)

Futbalisti FC Spartak Trnava a MŠK Žilina dnes hrajú zápas 20. kola Niké ligy.
ONLINE PRENOS: FC Spartak Trnava - MŠK Žilina dnes (Niké Liga LIVE, 20. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
Niké liga 2025/2026
15.02.2026 o 18:00
20. kolo
Trnava
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Žilina
Prehľad
Rozhodca: Smolák – Štofik, Straka.
Prenos
Príjemný dobrý deň z Trnavy, vitajte pri sledovaní on-line textového prenosu zo zápasu 20. kola futbalovej Niké ligy, v ktorom futbalisti FC Spartak Trnava privítajú na domácom trávniku hráčov MŠK Žilina. Zápas sa začína o 18:00, my si ešte predtým v krátkosti predstavíme oba tímy.
Trnave patrí v tabuľke Niké ligy priebežné štvrté miesto so ziskom 36 bodov. Zverenci trénera Antonia Muňoza v poslednom doterajšom zápase remizovali v Michalovciach s MFK 1:1 (gól Trnavy Kudlička). Najlepším strelcom Trnavy je Abdulrahman Taiwo, ktorý má na svojom konte 6 gólov.
Žiline patrí v tabuľke našej najvyššej súťaže priebežné tretie miesto so ziskom 37 bodov. V poslednom doterajšom zápase vyhrali zverenci trénera Pavla Staňa na domácom trávniku nad KFC Komárno 1:0 (gól Žiliny Faško). Najlepším strelcom tímu je Michal Faško, ktorý má na svojom konte 13 presných zásahov.
Zápas sa teda v Trnave začína o 18:00, viesť ho bude rozhodcovská trojica Smolák, Štofik a Straka. Tešíme sa na vás, veríme, že budete zápas sledovať v našej spoločnosti.
Tabuľky Niké ligy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
20
13
3
4
41:28
42
P
V
V
P
P
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
19
11
5
3
34:16
38
P
V
V
V
R
3
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
19
11
4
4
43:25
37
V
P
P
P
V
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
19
11
3
5
35:19
36
R
V
P
V
V
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
20
9
3
8
37:28
30
V
V
P
V
P
6
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
20
7
5
8
30:33
26
P
R
V
P
P
7
MFK RužomberokMFK Ružomberok
20
6
5
9
21:31
23
P
V
R
V
V
8
AS TrenčínAS Trenčín
20
6
3
11
16:35
21
V
P
R
R
P
9
FC KOŠICEFC KOŠICE
20
6
2
12
31:40
20
V
V
V
V
R
10
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
20
4
8
8
20:30
20
P
P
P
R
V
11
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
19
5
4
10
20:30
19
P
P
R
P
V
12
MFK SkalicaMFK Skalica
20
3
7
10
18:31
16
V
P
P
R
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body