Klubový manažér treťoligistu: V zime nás obrali o dve opory

Tie zimujú aktuálne na jedenástom mieste TIPOS tretej ligy Západ, no keď bolo treba v predvlaňajšej sezóne zabrať, skončiť nad reorganizačnou čiarou a dostať sa dokonca do dvojskupinovej tretej ligy, skončili senzačne na šiestej priečke.

VEĽKÉ LUDINCE. Keď hrá dedina tretiu, zapíše sa to do jej histórie.

Ani vraj netuší ako, no v zimnej prestávke - kedy je na prestup amatérskeho hráča potrebný súhlas klubu – prišli Veľké Ludince o dvoch cenných hráčov, s ktorými už tréner Kristián Maťko nemôže rátať do ťažkých jarných odviet.

„Čo sa týka ekonomiky klubu, poviem to úprimne. V prípade, že sa nájdu dvaja blázni do futbalu, ktorí mu venujú nielen enormné množstvo času, ale aj vlastných financií a nechýba chuť, tak je možné robiť futbal dlhodobo aj na takej úrovni, ako sa to darí nám vo Veľkých Ludinciach.“

Urban: Obišli nás

„Obišli nás istým „ťahom“ na SFZ, keď štvrtoligový klub z regionálnej súťaže vystavil hráčovi profesionálnu zmluvu.

Karma je však zdarma a neseriózne jednanie sa raz môže každému vrátiť. Rovnako to bolo urobené aj v prípade Ľuboša Janeka, s ktorého prestupom sme pôvodne nesúhlasili tiež. Obaja sú to hráči v najlepšom futbalovom veku, no že by sme ich nedokázali nahradiť, sa dnes neobávam.

Ak by však FC Nitra prišiel jednať a videli by sme, že hráči sú naozaj rozhodnutí odísť, nasilu by sme ich u nás určite nedržali. Veď, to by bolo to najhoršie možné riešenie pre všetky strany.

Ja, keď mám záujem o nového hráča, najskôr oslovím jeho klub a zisťujem, aké sú možnosti. Nitra sa v tomto prípade nezachovala správne. V amatérskom futbale je to však veľmi nebezpečný precedens,“ neskrýval sklamanie manažér, ktorý už vo futbale niečo preskákal.

Dodajme však, že obaja hráči sú odchovancami FC Nitra, ktorí spod Zobora odišli už v mládežníckom veku a po tom, čo hrali neskôr mužský futbal po okolí, takto pred tromi rokmi zavítali do treťoligových Veľkých Ludiniec.

Dnes dvadsaťšesťročný pracovitý motor stredu poľa Frederik Domasta prišiel zo štvrtoligového Imeľa a dvadsaťštyriročný ofenzívny Ľuboš Janek zo štvrtoligových Vrábeľ.

Priestor na prípadnú reakciu nový generálny riaditeľ FC Nitra Radoslav Bartko nevyužil.