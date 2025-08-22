VIDEO: Otras mozgu a pekelná atmosféra. Rómsky klub otočil stav a sníva veľký sen

OSTROVANY. Nielen profesionálne kluby, ale i amatérski hráči z dedín a mestečiek chcú poznať chuť víťazstva. A tešiť sa zo zisku cennej trofeje.
V stredu odštartoval 4. ročník Prezidentského pohára, súťaže, ktorú hrajú víťazi oblastných súťaží z celého Slovenska.
Prišli aj milenky
Do diania vstúpil aj čisto rómsky klub TJ Inter Roma Ostrovany, ktorý pred 550 divákmi hostil TJ Poľana Šiba.
„Rodičia, ženy, deti, kamaráti a zrejme aj milenky. To všetko bolo u nás na futbale,“ pre Sportnet povedal šéf TJ Inter Roma a starosta obce Ostrovany Rastislav Popuša.
Ostrovany sú úradujúcim šampiónom VII. ligy ObFZ Prešov. Šiba zas vyhrala najvyššiu okresnú súťaž ObFZ Bardejov.
„Nikde naokolo sa nehralo, takže prišli aj ľudia z okolitých obcí. K nám na futbal však chodí bežne štyristo ľudí,“ dodal.
Búrlivejšia atmosféra ako v Prešove
Vedenia v zápase sa ujali hostia, ktorých poslal do vedenia Andrej Štibrich – 0:1.
Domáci však hnaní búrlivým publikom išli za vyrovnaním a zaslúžene na 1:1 dal Nikolas Červeňák.
Zápas sa hral doslova v pekelnej atmosfére a keď sa zdalo, že vyvrcholí penaltovým rozstrelom, v 88. minúte rozhodol o víťazstve domácich Valentín Dužda – 2:1.
„Hostia nečakali takú atmosféru a záver preto nezvládli. Ani sa im však nečudujem, pretože u nás sú väčšie vášne ako na Tatrane Prešov.
Áno, sem tam počuť aj nadávky, ale všetko v rámci normy. U nás máme vždy usporiadateľskú službu, ktorá dohliada na priebeh zápasov,“ uviedol starosta.
VIDEO: Ostrovany a ich gól na 1:1
Ten priznáva, že občania Ostrovian vedia byť temperamentní. Aj preto v bufete predávajú len nealkoholické nápoje.
„Máme aj pivo, ale iba nealko.
Predajom nápojov sa snažíme zarobiť na chod klubu, pretože aktuálne je to všetko na pleciach obce, ktorá dáva 15-tisíc eur na sezónu,“ prezradil s tým, že počas ligových zápasov organizujú tombolu a predajú bežne 400 lístkov.
VIDEO: Ostrovany a ich gól na 2:1
Utrpel otras mozgu
Futbalisti rómskeho klubu majú z postupu veľkú radosť. Mrzí ich však zranenie spoluhráča Tomáša Červeňáka, ktorý utrpel otras mozgu.
„V noci bol na pozorovaní a najbližšie dva týždne nebude trénerovi k dispozícii. Nechceme nič podceniť,“ uviedol.
Po výhre v predkole vycestujú Ostrovany v prvom kole do Giraltoviec. Zápas je na programe 10. septembra.
„Škoda, že nehráme doma, ale treba vyskúšať aj iné ihriská. Absolútne nevieme, čo od súpera čakať, ale ideme zabojovať. Do Giraltoviec pôjdeme s pokorou, ale s cieľom vyhrať. Chceme ísť v pohári čo najďalej,“ vyhlásil.
Za pár rokov postup
Ostrovany mali kedysi dva kluby, dnes už iba jeden - TJ Inter Roma Ostrovany. Ten to z najnižšej okresnej súťaže ObFZ Prešov dotiahol až do šiestej ligy Šarišskej, v ktorej je aktuálne na ôsmom mieste.
„Naše ciele sú aklimatizovať sa a hrať v pokojných vodách tabuľky. A do pár rokov postúpiť do piatej ligy.
Zlepšiť však budeme musieť aj infraštruktúru,“ uviedol.
Areál štadióna si budujú svojpomocne hráči a funkcionári. Cez voľné dni.
„Ak by sa našiel sponzor, ktorý by nám poskytne materiál ako tehly, budeme mu vďační,“ uzavrel šéf TJ Inter Roma a starosta obce Ostrovany Rastislav Popuša.