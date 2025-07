Rarita: Najmenšia dedina ide do 20. sezóny v tretej lige. Nevypadla štvrťstoročie

VEĽKÉ LUDINCE. Do uplynulej, devätnástej treťoligovej sezóny v rade vstúpil najtradičnejší účastník víťazným augustom a ešte po piatom kole TIPOS tretej ligy Západ neľahkú súťaž - „okorenenú“ v poradí ďalšou reorganizáciou - dokonca viedol. Reč je o jeden a poltisícovej futbalovej dedine z juhozápadu Slovenska Veľkých Ludinciach, ktorá v prvom kole uplynulej sezóny zdolala Jednotu Bánová 4:1, v druhom zvíťazila na Kysuciach s Tatranom Krásno nad Kysucou 3:0, v treťom poslala domov FKM Nové Zámky s prehrou 2:0 a vo štvrtom zápase sezóny a vloženom 16. kole Spartak Myjava s rovnakým výsledkom.

Skúsený treťoligista TJ Družstevník Veľké Ludince nepodliehal prehnanej eufórii, pretože vedel, na čo jeho mužstvo má, no ešte aj po piatom kole sa vyhrieval na najvyššom stupienku v spoločnosti mestských klubov. V dlhej, 17-člennej súťaži sa hrávalo aj v stredu, Družstevník sa nevyhol ani horším sériám či nečakaným zimným odchodom hráčov a nakoniec obsadil dvanáste miesto s jednobodovou stratou na jedenástu Galantu.

Jubileum zlatej éry Práve prebiehajúca letná príprava na jubilejnú a rekordnú dvadsiatu sezónu v tretej lige Západ, v ktorej budú Ludince obcou s najnižším počtom obyvateľov (1450), pomaly vrcholí. Vo všetkých troch skupinách majú väčšinové zastúpenie mestá, pričom iba Podkonice z tretej ligy Stred sú obcou s nižším počtom obyvateľov (900), čo zlatú éru Veľkých Ludiniec ešte násobí. „My si stále nesmierne vážime, že môže hrať súťaž na vysokej úrovni a súperiť napríklad aj s mestami s ďaleko bohatšou históriou a v posledných rokoch neraz aj na veľkých štadiónoch,“ povie pre Sportnet dlhoročný športový manažér TJ Družstevník Veľké Ludince František Urban, ktorý zasvätil najkrajšej hre v rodnej obci od hráčskych liet doslova celý svoj doterajší život. „Od roku 1988 sme sa postupne prepracovali z najnižšej okresnej súťaže do najnižšej krajskej, potom sme už nikdy nevypadli, iba postupovali,“ zhrnul do jednej vety obdivuhodnú futbalovú púť posledných desaťročí človek, ktorý spolu so svojim kolegom z agro biznisu Františkom Víghom financuje chod klubu.

„V roku 2006 sme postúpili do tretej ligy, v ktorej hráme s väčšími či menšími úspechmi doteraz. Čo sa týka ekonomiky klubu, poviem to úprimne, v prípade, že sa nájdu dvaja blázni do futbalu, ktorí mu venujú nielen enormné množstvo času, ale aj vlastných financií a nechýba hlavne chuť, tak je možné robiť futbal dlhodobo aj v treťoligovej kokkurencii,“ hovoril Urban pre Sportnet ešte v zimnej prestávke. Aj reorganizačnú čiaru preskočili Súťaživosť Ludinčanov a túžba predstihnúť aj ďaleko onakvejšie kluby akoby nemala hraníc. Po rukolapný dôkaz nemusíme ísť ďaleko - len tri roky dozadu. V ročníku 2022/23 nariadil SFZ zreorganizovať trojskupinovú tretiu ligu na dve skupiny – Západ a Východ, použil pritom demarkačnú čiaru. Veľké Ludince sa dokázali obdivuhodne a okamžite zmobilizovať, reorganizačnú čiaru s rezervou preskočili a skončili na vynikajúcej šiestej priečke. V tej sezóne vyhrala súťaž farma Spartaka Trnava Malženice a pod čiarou na západe Slovenska zostali napríklad aj také Nové Zámky, vtedy silná Marcelová či „vyhraný“ Imeľ.

Žlto-zelené Veľké Ludince prehrali v jarných odvetách na bývalom prvoligovom štadióne Myjavy 2:0. (Autor: Foto Pyxel)

„V tej sezóne bolo jasné, koľko mužstiev pôjde do dvojskupinovej tretej ligy, my sme preto postavili silný mančaft s dobrým trénerom a cieľ sme nakoniec s prehľadom splnili. Tretia liga je o amatérskych podmienkach, u nás je to dvojnásobne o každodennej drobnej robote a obetovaní sa malej skupiny zanietených ľudí.“ Raz toľko divákov, ako obyvateľov Ku krásnym spomienkam radí futbalový činovník aj účinkovanie v Slovnaft Cupe. „Minulú jeseň sme hostili pred vyše 2000 divákmi v očakávanom pohárovom stretnutí DAC Dunajská Streda, ktorému sme síce podľahli 0:3, výsledok však nebol vôbec podstatný.

Ešte v roku 2016 prišlo na náš štadión na zápas Slovnaft Cupu proti Slovanu Bratislava dokonca raz toľko ľudí, ako máme obyvateľov, teda 3000 divákov, ktorí skoro stále povzbudzovali. Jasného favorita sme dokázali potrápiť, veď Slovan vyhral u nás najtesnejšie 1:0 až po góle legionára Čavriča. Vďaka treťoligovému futbalu som spoznal mnoho vynikajúcich ľudí, zo sto klubových funkcionárov zo strany súperov snáď s 98 si stále dobre rozumiem. Zažili sme dramatické zápasy, spoznali veľké štadióny, skrátka, prevažujú pozitíva.“ František Urbán bol pritom odporcom predchádzajúcej reorganizácie s novou demarkačnou čiarou. „Len vďaka nej som však spoznal nových funkcionárov napríklad zo stredoslovenských Podkoníc či Bánovej.“ Za dedinu aj top futbalisti Koho by označil nepísaný šéf futbalu v Ludinciach za Top hráča, ktorý keby za neveľký dedinský klub hral, zisťujeme. „Za nás hral pred rokmi napríklad aj vynikajúci Michal Kubala, ktorého viedol predtým v prvoligovej Petržalke Vladimír Weiss. Fantastický bol aj Čech Čtvrtníček a aj ďalší bývalý ligista z Čiech, ktorý hral aj holandskú ligu, no na meno ktorého si už nespomeniem.

Zabudnúť nemôžem ani na nášho súčasného kapitána Petra Orávika, ktorý hral prvú ligu za ViOn Zlaté Moravce a ktorý je v kabíne vzorom aj po ľudskej stránke.“ Mal na malej dedine niekto aj zvláštne požiadavky, pýtame sa ďalej. „Brazílčan Matheus mal pred časom náznaky manierov, nešlo však o nič mimoriadne prehnané. V posledných troch sezónach však už po legionároch napríklad z Brazílie či Ukrajiny nesiahame. Naučili sme sa totiž nebáť sa dať šancu aj domácim hráčom z okolia a aj nižšej súťaže.

Letná ofenzívna posila Veľkých Ludiniec Sebastián Rák (v bielom) prichádza z Gabčíkova. (Autor: ŠK 1923 Gabčíkovo)

Či mal niekto nesplniteľné požiadavky? My sa prikrývame iba takou perinou, na akú máme. Ja sa nikdy hráča napríklad nepýtam, koľko dostával v predchádzajúcom klube, aby som mu mohol prihodiť povedzme 50 eur a tým ho rýchlo získal. Ja mu otvorene poviem, koľko môžeme ponúknuť a buď sa dohodneme, alebo nie. Ak aj nie, podáme si ruku a komunikujeme ďalej. Už sa mi neraz stalo, že na druhý či tretíkrát sme sa predsa len dohodli a futbalista prišiel hrať k nám,“ odhaľuje živé skúsenosti známy manažér. Zatiaľ viac odchodov Po uplynulej sezóne boli farmárske spolupráce s prvoligovými tímami zrušené a Veľké Ludince už nemôžu počítať s hráčkou výpomocou z KFC Komárno. Nielen preto je toto prestupové leto v malom klube náročnejšie.

Športový manažér treťoligistu zažil pri futbale všeličo, no vždy o ňom hovorí otvorene. „Práve letné prestupové okno je pre funkcionára pomerne neobľúbené obdobie, pretože chlapské podanie ruky nie vždy platí. Naozaj ma mrzí, že niektorí hráči si nevážia prácu funkcionárov, poznajú iba svoje práva, no na povinnosti niekedy zabúdajú a zabúdajú na akýkoľvek vzťah ku klubu. Stačí sa len pozrieť, ako majú niektorí hráči zaplnené prestupové kolonky na portáli Futbalnet, keď menia klub pomaly každého pol roka. Aj teraz s nami netrénuje päť hráčov, ktorí však - musím povedať - svoj úmysel odísť ohlásili aspoň včas. Je pre mňa skoro až nepochopiteľné, že niektorí uprednostnia pred treťoligovou súťažou odchod do štvrtej ligy, veď do FC Nitra chcú odísť brankár Ľubomír Krátky, tiež Denis Pánsky a aj Ľubomír Šoky, ktorí k nám prišli na prestup pred tromi rokmi ako mladíci. Hosťovanie z KFC Komárno sa u nás skončilo Tiborovi Tóthovi, Andrés Mánya ide do rakúskej nižšej súťaže a s mužstvom netrénuje ani Michal Hudák, ktorého vábí Šaľa. U neho však nepadla ešte definitíva a verím, že sa do mužstva vráti.“

V zeleno-žltom zľava Ludinčania Mário Strakoš a Ľubomír Šoky. (Autor: Foto Pyxel)

Trio nových hráčov isté Z príchodov boli zatiaľ isté tri posily. „Útočník Sebastián Rák k nám prichádza zo štvrtoligového Gabčíkova. Oslovil som ho s ponukou na návrat a verím, že sa u nás dostane opäť do streleckej formy, ako keď pred tromi rokmi odchádzal do Zvolena.“ Ide o nádejného zakončovateľa, ktorého otec Róbert Rák bol dvojnásobným kráľom strelcov prvej ligy. Z „rozpadnutých“ piatoligových Kozároviec prichádza skúsený 27-ročný Lukáš Bíňovský. „Aj Lukáš už u nás hral, poznáme ho ako dobrého futbalistu a charakterného človeka, ktorý pred časom kvôli študijným povinnostiam nestíhal trénovať v treťoligovom mužstve. Teraz už pracuje v Leviciach a keď sme sa dozvedeli o novej situácii v Kozárovciach, bez váhania sme ho oslovili s ponukou na návrat.“ Zo štvrtoligových Vrábľov prichádza 25-ročný Nikolas Kováč. „Náš tréner Kristián Maťko trénoval Nikolasa ešte vo Vrábľoch, on si ho vyžiadal a verím, že sa mu bude u nás dariť.“

S Komárnom B malé derby Nová sezóna tretej ligy sa bude hrať opäť v troch skupinách, v tej západnej figurujú už iba tri dedinské kluby - Beluša, Častkovce a najdlhšie zo všetkých Veľké Ludince. Nováčikmi sú Senec, Prievidza a Gabčíkovo, pribudli aj béčka Dunajskej Stredy, Komárna, Trenčína a Petržalky. „My musíme v prvom rade ešte vystužiť káder, aby sme mohli hrať o stred tabuľky. Po poslednom tréningu letnej prípravy zopakujem mužstvu aj náš krátkodobý cieľ, aby sme dotiahli na náš štadión opäť raz Slovan Bratislava a potešili tak našich divákov.“

Desaťgólovú jarnú posilu Michala Hudáka (9) vábi konkurenčná Šaľa. (Autor: FK Beluša)

V prvom ligovom kole prídu na treťoligové dedinské derby do Veľkých Ludiniec Častkovce, ktoré zimovali takmer beznádejne posledné, no nakoniec sa zachránili. „Z toho, že sa dokázali udržať sa veľmi teším, pretože s ich vedením máme stále veľmi dobré vzťahy. V druhom kole ideme do Trenčína, kde dúfam, že si naši hráči zahrajú na nikéligovom hlavnom štadióne.“