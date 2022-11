Slovan si koledoval o problém, načal ho bagrista. Reiter presviedčal Weissa

Predstavovali si to inak

Ašpirant na honor najväčšej hviezdy zápasu bol známy rýchlo. Srbský krídelník Slovana Aleksandar Čavrič mal po štrnástich minútach hry na konte dva góly.

„Určite sme si to predstavovali inak. Po polčase, keď sme viedli 3:0, sme chceli uzavrieť zápas a dať ešte ďalší gól alebo dva. Prišli sme sem pre postup a to sa nám našťastie podarilo. Chcel by som pochváliť divákov, ktorí vytvorili výbornú atmosféru, a takisto súpera,“ vravel Čavrič, ktorý si mohol na konto pripísať aj hetrik. Všetko stihol v prvom polčase, po prestávke už do hry nezasiahol.