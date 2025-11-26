Arsenal kraľuje všetkým, Atlético a Neapol idú hore. Pozrite si tabuľku Ligy majstrov

BRATISLAVA. Futbalisti Arsenalu sú po piatich kolách jediným stopercentným tímom v súťaži, keď nazbierali z piatich zápasov 15 bodov.
Na domácej pôde si poradili v šlágri s Bayernom Mníchov. Za kanoniermi nasledujú štyri kluby s 12 bodmi: Paríž St. Germain, Bayern Mníchov, Inter Miláno a Real Madrid.
V najlepšej osmičke, ktorá sa vyhne dvojzápasu play-in, je aj portugalský Sporting s 10 bodmi.
Atlético Madrid poskočilo po víťazstve nad Interom Miláno na 12. miesto, predstihlo tak trápiaci sa Liverpool.
Naopak, Barcelone sa vedúce priečky po hladkej prehre s Chelsea vzdialili, Katalánci sú až na 18. mieste.
Jediným tímom v tomto ročníku Ligy majstrov bez bodu ostáva Ajax Amsterdam, ktorý je na poslednej 36. priečke.
Pozrite si tabuľku ligovej fázy Ligy majstrov po 5. hracom kole.