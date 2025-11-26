Arsenal kraľuje všetkým, Atlético a Neapol idú hore. Pozrite si tabuľku Ligy majstrov

Radosť hráčov Arsenalu v zápase s Bayernom Mníchov.
Radosť hráčov Arsenalu v zápase s Bayernom Mníchov. (Autor: TASR/AP)
Sportnet|26. nov 2025 o 23:47
ShareTweet0

Pozrite si tabuľku ligovej fázy Ligy majstrov po 5. hracom kole.

BRATISLAVA. Futbalisti Arsenalu sú po piatich kolách jediným stopercentným tímom v súťaži, keď nazbierali z piatich zápasov 15 bodov.

Na domácej pôde si poradili v šlágri s Bayernom Mníchov. Za kanoniermi nasledujú štyri kluby s 12 bodmi: Paríž St. Germain, Bayern Mníchov, Inter Miláno a Real Madrid.

V najlepšej osmičke, ktorá sa vyhne dvojzápasu play-in, je aj portugalský Sporting s 10 bodmi.

Atlético Madrid poskočilo po víťazstve nad Interom Miláno na 12. miesto, predstihlo tak trápiaci sa Liverpool.

Naopak, Barcelone sa vedúce priečky po hladkej prehre s Chelsea vzdialili, Katalánci sú až na 18. mieste.

Jediným tímom v tomto ročníku Ligy majstrov bez bodu ostáva Ajax Amsterdam, ktorý je na poslednej 36. priečke.

Pozrite si tabuľku ligovej fázy Ligy majstrov po 5. hracom kole.

Tabuľka: Liga majstrov - ligová fáza

Liga majstrov

Liga majstrov

    Radosť hráčov Arsenalu v zápase s Bayernom Mníchov.
    Radosť hráčov Arsenalu v zápase s Bayernom Mníchov.
    Arsenal kraľuje všetkým, Atlético a Neapol idú hore. Pozrite si tabuľku Ligy majstrov
    st 23:47
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Liga majstrov»Arsenal kraľuje všetkým, Atlético a Neapol idú hore. Pozrite si tabuľku Ligy majstrov