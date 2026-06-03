Muž skočil do rieky, už sa nevynoril. Parížska polícia vyštruje úmrtia počas osláv titulu

Počas víkendových osláv triumfu Paríža Saint-Germain vo futbalovej Lige majstrov zahynuli vo francúzskom hlavnom meste dvaja ľudia.
V sobotu večer okolo 21.00 SEČ svedkovia videli skočiť do rieky muža, ktorý následne zmizol pod hladinou Seiny.
O deň neskôr našla polícia v tejto rieke ďalšieho muža v blízkosti mosta Pont Louis-Phillippe, ktorý mal spadnúť do vody v inej lokalite.
Prvú obeť vytiahla z vody riečna jednotka hasičského a záchranného zboru. Muž narodený v roku 1997 v africkej Rwande mal zomrieť napriek poskytnutiu prvej pomoci po prevoze do nemocnice. V tejto súvislosti začala polícia vyšetrovanie.
Druhý muž takisto neprežil ani po rýchlej intervencii záchranárov a nepodarilo sa ho oživiť.
Miestne úrady začali aj v tomto prípade vyšetrovanie s cieľom objasniť okolnosti tragickej udalosti. Informoval portál RTL.
Oslavy, ktoré prilákali davy ľudí, vyvolali diskusiu o verejnom poriadku. Minister vnútra Laurent Nunez uviedol, že polícia zatkla v sobotu a v nedeľu viac ako 890 osôb, čo predstavuje nárast viac ako 45% oproti oslavám z vlaňajška, keď PSG získal trofej pre víťaza Ligy majstrov prvýkrát v histórii.