Muž skočil do rieky, už sa nevynoril. Parížska polícia vyštruje úmrtia počas osláv titulu

Auto horí a ohňostroj exploduje po tom, čo fanúšikovia Paríža St. Germain oslavujú obhajobu titulu pred Eiffelovou vežou v Paríži po finálovom dueli Ligy majstrov.
Auto horí a ohňostroj exploduje po tom, čo fanúšikovia Paríža St. Germain oslavujú obhajobu titulu pred Eiffelovou vežou v Paríži po finálovom dueli Ligy majstrov. (Autor: TASR/AP)
TASR|3. jún 2026 o 10:42
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Oslavy, ktoré prilákali davy ľudí, vyvolali diskusiu o verejnom poriadku.

Počas víkendových osláv triumfu Paríža Saint-Germain vo futbalovej Lige majstrov zahynuli vo francúzskom hlavnom meste dvaja ľudia.

V sobotu večer okolo 21.00 SEČ svedkovia videli skočiť do rieky muža, ktorý následne zmizol pod hladinou Seiny.

O deň neskôr našla polícia v tejto rieke ďalšieho muža v blízkosti mosta Pont Louis-Phillippe, ktorý mal spadnúť do vody v inej lokalite.

Prvú obeť vytiahla z vody riečna jednotka hasičského a záchranného zboru. Muž narodený v roku 1997 v africkej Rwande mal zomrieť napriek poskytnutiu prvej pomoci po prevoze do nemocnice. V tejto súvislosti začala polícia vyšetrovanie.

Druhý muž takisto neprežil ani po rýchlej intervencii záchranárov a nepodarilo sa ho oživiť.

Miestne úrady začali aj v tomto prípade vyšetrovanie s cieľom objasniť okolnosti tragickej udalosti. Informoval portál RTL.

Oslavy, ktoré prilákali davy ľudí, vyvolali diskusiu o verejnom poriadku. Minister vnútra Laurent Nunez uviedol, že polícia zatkla v sobotu a v nedeľu viac ako 890 osôb, čo predstavuje nárast viac ako 45% oproti oslavám z vlaňajška, keď PSG získal trofej pre víťaza Ligy majstrov prvýkrát v histórii.

Liga majstrov

Liga majstrov

    Auto horí a ohňostroj exploduje po tom, čo fanúšikovia Paríža St. Germain oslavujú obhajobu titulu pred Eiffelovou vežou v Paríži po finálovom dueli Ligy majstrov.
    Auto horí a ohňostroj exploduje po tom, čo fanúšikovia Paríža St. Germain oslavujú obhajobu titulu pred Eiffelovou vežou v Paríži po finálovom dueli Ligy majstrov.
    Muž skočil do rieky, už sa nevynoril. Parížska polícia vyštruje úmrtia počas osláv titulu
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