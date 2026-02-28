ONLINE: MŠK Žilina - FC DAC Dunajská Streda dnes, Niké liga LIVE (22. kolo)

Futbalisti MŠK Žilina a FC DAC Dunajská Streda dnes hrajú zápas 22. kola Niké ligy.
ONLINE PRENOS: MŠK Žilina - FC DAC Dunajská Streda dnes (Niké Liga LIVE, 22. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)
Niké liga 2025/2026
28.02.2026 o 15:30
22. kolo
Žilina
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Dunajská Streda
Prehľad
Rozhodca: Kružliak – Štofik, Košecký.
Prenos
Príjemný dobrý deň zo Žiliny, vitajte pri sledovaní textového on-line prenosu zo zápasu záverečného 22. kola základnej časti futbalovej Niké ligy, v ktorom futbalisti MŠK Žilina privítajú na domácom trávniku hráčov DAC 1904 Dunajská Streda. Zápas sa začína o 15:30, my si ešte predtým v krátkosti predstavíme oba tímy.
Žiline patrí v tabuľke našej najvyššej súťaže priebežné tretie miesto so ziskom 39 bodov. V poslednom doterajšom zápase zverenci trénera Pavla Staňa remizovali v Košiciach s FC 2:2 (góly Žiliny Krivák (vlastný), Hranica). Najlepším strelcom tímu je Michal Faško, ktorý doposiaľ zaznamenal 13 presných zásahov, za čo mu patrí i post najlepšieho strelca celej súťaže. Rovnako je Faško i najproduktívnejší hráč v rámci celej súťaže, keďže získal doposiaľ 20 bodov (13 gólov a 7 asistencií).
Dunajskej Strede patrí v tabuľke Niké ligy priebežné druhé miesto so ziskom 42 bodov. Zverenci trénera Branislava Fodreka v poslednom doterajšom zápase porazili na domácom trávniku Skalicu 3:2 (góly DAC 3x Ramadan). Najlepším strelcom tímu je sýrsky útočník Ammar Ramadan, ktorý má na svojom konte 11 presných zásahov.
Zápas sa teda pod Dubňom začína o 15:30, veríme, že ho budete sledovať v našej spoločnosti.
Tabuľky Niké ligy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
21
13
4
4
43:30
43
R
P
V
V
P
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
21
12
6
3
39:20
42
V
R
P
V
V
3
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
21
11
6
4
45:27
39
R
R
V
P
P
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
21
11
4
6
35:24
37
P
R
R
V
P
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
21
10
3
8
42:28
33
V
V
V
P
V
6
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
21
8
5
8
32:34
29
V
P
R
V
P
7
MFK RužomberokMFK Ružomberok
21
6
6
9
23:33
24
R
P
V
R
V
8
AS TrenčínAS Trenčín
21
6
3
12
17:37
21
P
V
P
R
R
9
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
21
5
6
10
23:33
21
R
R
P
P
R
10
FC KOŠICEFC KOŠICE
21
6
3
12
33:42
21
R
V
V
V
V
11
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
21
4
9
8
21:31
21
R
P
P
P
R
12
MFK SkalicaMFK Skalica
21
3
7
11
20:34
16
P
V
P
P
R
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body