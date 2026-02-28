ONLINE: MFK Zemplín Michalovce - FC Košice dnes, Niké liga LIVE (22. kolo)

Futbalisti MFK Zemplín Michalovce a FC Košice dnes hrajú zápas 22. kola Niké ligy.
ONLINE PRENOS: MFK Zemplín Michalovce - FC Košice dnes (Niké Liga LIVE, 22. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)
Niké liga 2025/2026
28.02.2026 o 15:30
22. kolo
Michalovce
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Košice
Prehľad
Rozhodca: Ziemba – Hrmo, Bobko..
Prenos
Vážení futbaloví fanúšikovia. Vítam vás pri sledovaní posledného 22. kola základnej časti Niké ligy medzi Michalovcami a Košicami.
MFK Zemplín Michalovce
Futbalisti Zemplína to majú v suchu. Myslíme tým zabezpečený postup do skupiny o titul, s ktorým to v prvých jarných kolách vyzeralo všelijako. Žlto-modrým sa to podarilo uzavrieť pred týždňom v Trenčíne. Tréner Anton Šoltis tak druhýkrát pri svojom treťom pôsobení v klube zaknihoval prienik medzi šestku najlepších.
FC KOŠICE
Prioritou Košíc je záchrana. Chvíľku bola v hre prvá šestka, no bolo to len v teoretickej rovine. Po minulom týždni je táto téma definitívne pasé. Košičania sa od konca jesennej časti až doteraz vezú na pozitívnej vlne. V Michalovciach ich podporia fanúšikovia, ktorí ohlásili vlakový výjazd ako nedávno do Prešova.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 15:30.
Tabuľky Niké ligy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
21
13
4
4
43:30
43
R
P
V
V
P
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
21
12
6
3
39:20
42
V
R
P
V
V
3
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
21
11
6
4
45:27
39
R
R
V
P
P
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
21
11
4
6
35:24
37
P
R
R
V
P
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
21
10
3
8
42:28
33
V
V
V
P
V
6
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
21
8
5
8
32:34
29
V
P
R
V
P
7
MFK RužomberokMFK Ružomberok
21
6
6
9
23:33
24
R
P
V
R
V
8
AS TrenčínAS Trenčín
21
6
3
12
17:37
21
P
V
P
R
R
9
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
21
5
6
10
23:33
21
R
R
P
P
R
10
FC KOŠICEFC KOŠICE
21
6
3
12
33:42
21
R
V
V
V
V
11
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
21
4
9
8
21:31
21
R
P
P
P
R
12
MFK SkalicaMFK Skalica
21
3
7
11
20:34
16
P
V
P
P
R
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body