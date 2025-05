Kedysi hrali s AEK Atény. Teraz si podrezali vlastný krk a padajú do tretej ligy

Pozornosť sa však sústredila do Žiliny a Bratislavy, kde sa proti miestnym béčkam postavili Stará Ľubovňa respektíve Humenné.

„Je to pre nás mimoriadne ťažké. Sme nesmierne smutní. Ani neviem, čo by som k tomu viac povedal,“ pre Sportnet neskrýval sklamanie tréner FK Humenné Miroslav Nemec.

„Druhý zápas sme sa zrazili na kolá sami. Keď nedáte v dvoch zápasoch penaltu, je to náročné.

V predposlednom kole mohlo Humenné doma zdolať Šamorín, no v poslednej minúte zahodil penaltu Erik Streňo. Tento raz v 66. minúte zlyhal Boris Krstič. Humenné si tak v boji o záchranu podrezalo vlastný krk.

„V prvom polčase sme mali tri tutovky, ktoré sme mali premeniť a všetko by bolo inak. Paradoxne sa však z ojedinelej šance presadil Slovan a potom to už bolo ťažké.

Rezerva Slovana sa v poslednom kole ujala vedenia v 19. minúte. V 66. minúte nepremenil penaltu spomínaný Krstič, no v 84. minúte predsa vyrovnal František Sitarčík. Tento moment však pre hostí prišiel neskoro.

Vyhrali Slovenský pohár

Humenné je bývalá futbalová bašta, v rokoch 1993 až 2000 hralo najvyššiu slovenskú súťaž. V roku 1996 sa tešilo z víťazstva v Slovenskom pohári, keď vo finále vo Vranove nad Topľou porazilo Spartak Trnava 2:1.

V nasledujúcej sezóne sa Humenčania predstavili v Pohári víťazov pohárov, v ktorom si zahrali proti gréckemu AEK Atény.

„Je to obrovská škoda, že klub s tak bohatou históriou padá do tretej ligy. Je to mimoriadne smutné,“ povzdychol si tréner Humenného Miroslav Nemec.

