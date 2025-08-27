Neprehrali takmer rok, no teraz platia nováčikovskú daň. Musíme sa poučiť, hovorí tréner

FK Geča 73 je nováčikom Majstrovstiev regiónu – 4. ligy Východ.
Aj keď herný prejav nie je najhorší a v klube je rad kvalitných futbalistov, Geča si platí nováčikovskú daň.
Po štyroch kolách je predposledná a na konte má len jeden bod (0-1-3, skóre 2:8). Od posledného miesta ju delí práve tento jediný bod, získaný za remízu na domácom ihrisku s Rudňanmi.
O futbalovej i trénerskej kariére, ale aj o tom, ako to v mužstve nováčika 4. ligy vyzerá, sme sa rozprávali s trénerom FK Geča, STANISLAVOM CUPRIŠINOM.
Ako vyzerala Vaša futbalová kariéra?
Za mládežníkov som hrával vo Svidníku, Stropkove a MFK Košice. Za mužov v MFK Košice, Partizáne Bardejov, Lokomotíve Košice, FK Haniska a FK Geča. Pôsobil som od druhej až po piatu ligu.
Prečo ste sa rozhodli sadnúť si na lavičku Geče?
Po skončení aktívnej hráčskej kariéry v druholigovej Haniske v roku 2017 som dostal ponuku ísť hrať do piatej ligy do klubu FK Geča 73.
Po štyroch sezónach, ktoré boli ako hráčske sprevádzané zraneniami, som v sezóne 2021/2022 dostal ponuku a príležitosť prejsť na trénerskú lavičku.
Spočiatku ako hrajúci tréner, ale po niekoľkých mesiacoch a opätovnej operácii kolena som ostal už iba pri trénerskom kormidle.
Skúste zhodnotiť úvod nového ročníka Majstrovstiev regiónu.
Aj keď sme nováčik súťaže, určite sme po štyroch kolách chceli mať viac ako jeden bod.
Musíme to však brať ako realitu a poučiť sa zo začiatku súťaže, ktorá nám ukazuje, že má svoju kvalitu.
Zaujímavosťou je, že v piatej lige sme neprehrali od augusta 2024 a inkasovali sme len osem gólov.
Prvá prehra prišla až v štvrtej lige, v druhom kole v Sobranciach. Odvtedy sme však nezískali ani bod.
Kde vidíte rezervy, čo chcete zlepšiť?
Potrebujeme si udržať koncentráciu počas celých 90 minút, pretože chyby sa v tejto súťaži trestajú oveľa viac ako v piatej lige.
Zároveň chcem, aby sme boli sebavedomejší, verili si od začiatku zápasu a využívali naše silné stránky a natrénované veci.
V každom zápase sme mali veľmi dobré úseky hry, v ktorých sme súpera prevýšili a vytvorili si šance, ale bolo to málo. Potrebujeme udržať tempo a intenzitu dlhší časový úsek.
Chceme sa zlepšovať každým zápasom, posúvať sa ako jednotlivci aj ako tím.
V každom zápase sa chceme futbalovo pobiť o víťazstvo a ukázať našu tvár, priniesť pozitívnu emóciu a ísť na hranicu našich možností. Veríme, že nám to prinesie aj výsledky a vyhneme sa priamemu boju o záchranu.