Jeho hviezdny dotyk pomohol Slovanu k miliónom. Čo robí v Trnave, je záhada

TRNAVA. Padne doterajší rekord ligovej sezóny. Aspoň čo sa týka návštevnosti. Už tri dni pred veľkým šlágrom futbalový klub Spartak Trnava hlásil: „Derby je vypredané.“
Oficiálna kapacita arény Antona Malatinského je 18 100, ale z bezpečnostných dôvodov úplne plná nebude.
"V súlade s odporúčaním bezpečnostných zložiek zostávajú sektory 13, 14, 18, 19 a 45 uzavreté, čo predstavuje 1 393 miest, ktoré nebudú využité pre fanúšikov. Napriek tomu atmosféra sľubuje pravé futbalové peklo – také, aké patrí k najväčšiemu zápasu na Slovensku," píše domovská stránka.
Spartak Trnava v sobotu (o 18.00 vysiela TV Dajto) privíta bratislavský Slovan.
„Lístky už v predaji nebudú. Za predpokladu, že Slovan vypredá svoj sektor, tak plná kapacita je okolo 16 200 miest,“ potvrdil pre Sportnet Samuel Ďurinský, mediálny manažér Spartaka.
Toľko ľudí nebolo v Trnave na najslávnejšie slovenské derby už takmer dvadsať rokov.
V apríli 1996 prišiel do starej arény Antona Malatinského rekordný počet ľudí – 20 850.
V marci 2019 Slovan oficiálne otváral nové Tehelné pole, kde sa zrodila rekordná návšteva v dejinách samostatnosti: 22 500.
Hviezdny okamih
Slovan je s 18 bodmi tretí a Trnava (16 bodov) až piata. Pohľad na tabuľku je síce zvláštny, ale skresľuje. Obaja rivali odohrali o dva zápasy menej ako prvá Dunajská Streda a druhá Žilina (zhodne 19 bodov).
Derby opäť vyvolá vášne a napätie. Pred sezónou si kluby „vymenili“ dvoch hráčov.
Zo Slovana do Trnavy prišiel Idjessi Metsoko. Útočník z Toga mal v Slovane jeden hviezdny okamih. V rozhodujúcom zápase play off o Ligu majstrov proti FC Midtjylland asistoval na víťazný gól Tigrana Barseghyana. Metsoko bol vlani v Slovane na hosťovaní, ale nepresvedčil.
Spartak Trnava vs. Slovan Bratislava
Hrá sa v sobotu o 18:00. Zápas vysiela TV Dajto.
Keďže slovenský majster si naňho neuplatnil opciu, vrátil sa do Plzne. Trnava ho vzápätí zobrala na hosťovanie s veľkými plánmi.
Metsoko však doteraz v drese Spartaka neodohral jediný súťažný zápas.
„Metsoko je stále s nami, trénuje s mužstvom, ale či dostane ešte šancu, je len na trénerovi,“ tvrdil v septembri Martin Škrtel, športový manažér Trnavy.
Podráždil fotkou
Tréner Ščasný priznal, že je to ťažká téma. „Nebudem rozoberať jeho tréningovú morálku či správanie v kabíne po zápase v Häckene, ale jednu vec spomeniem,“ naznačil v rozhovore pre mytrnava.sme.sk.
„Je neprípustné, keď je niekto dva týždne hráčom Spartaka, aby si dal na sociálnu sieť fotografiu v slovanistickom drese a napísal po anglicky komentár: ‚Nikdy nezabudnem.‘ Je to absolútne neprípustné. Vieme, aká je rivalita medzi oboma klubmi. A urobiť niečo takéto mi príde nenormálne. Je to pre mňa cez čiaru,“ tvrdil Ščasný.
Z Trnavy do Slovana v lete zamieril dvadsaťtriročný Kelvin Ofori, aj keď to predtým dlho popieral.
Prišiel bez odstupného. Trnava síce nedostala nič, ale Slovan musel novú posilu finančne odmeniť.
Dá sa predpokladať, že samotný hráč a jeho agent zinkasovali za podpis zmluvy štedrý bonus. Podľa odhadov môže ísť o státisíce eur.
Ofori strávil v Trnave tri sezóny a nový kontrakt odmietol podpísať.
Núkali najvyšší plat
Šéfstvo Spartaka mu údajne ponúklo najvyšší plat v dejinách klubu, ale ani to nestačilo. Slovan ich preplatil a sľúbil viac.
„Vyvinuli sme maximálne úsilie, aby sme ho udržali. Pokiaľ by sme išli do extrémov, nebolo by to dobré pre klub ani pre jeho spoluhráčov,“ priznal šéf Trnavy Peter Macho.
V Trnave bol Ofori hviezda, vlani dal desať gólov.
V Slovane je však skôr na vedľajšej koľaji. Celkovo odohral iba štyri ligové zápasy v základnej zostave, spolu 295 minút. Dal jeden gól, pripísal si asistenciu.
„Kľúčové bolo stretnutie s trénerom. Porozprávali sme sa a jeho plány ma zaujali. Lákala ma aj možnosť hrať kvalifikáciu Ligy majstrov,“ vysvetlil Ofori, čo ho zlákalo do Slovana.
Realita?
V európskych pohároch neodohral ani minútu. Nezahrá si ani Konferenčnú ligu, kde ho nezaradili na súpisku.
Najlepší strelec?
Tréneri neboli spokojní s jeho tréningovým procesom, Ofori cítil krivdu a bol urazený, že sa s ním príliš neráta v dôležitých zápasoch.
Veľkej kritike čelil hlavne za svoj prístup v zápase Slovenského pohára proti Trsticiam, kde ho stiahli z ihriska ešte v 39. minúte. Dôvod? Odchodil zápas.
Kmotrík má plány, že Oforiho dobre predá. Ak však nebude hrávať a nebude mať čísla, jeho cena pôjde dole.
Slovan v tomto ročníku Niké ligy stále neprehral, ale jeho výkony nie sú presvedčivé.
Najlepším strelcom je Mykola Kucharevič, ktorý dal šesť gólov.
Trnavčan Roman Procházka dal o dva góly menej.
Najproduktívnejším hráčom Slovana je Tigran Barseghyan (4 góly a 2 asistencie). Armén zaujal v poslednom zápase za národný tím, keď bol vylúčený – hlavou udrel do čela írskeho protihráča.
Weiss je v tranze
Trnavu po viac ako štyroch rokoch už nepovedie tréner a klubový odchovanec Michal Gašparík, ktorého nahradil Michal Ščasný.
„Bez ohľadu na tabuľkové postavenie vieme, čo derby znamená pre našich fanúšikov a aké tieto zápasy sú. Chceme byť majstri a aj tento duel môže veľa napovedať, aj keď je ešte skoro,“ vyhlásil pre klubový web kapitán Slovana Vladimír Weiss junior.
V marci bol vylúčený na Tehelnom poli práve počas derby. Weissovi praskli nervy.
„Bol v tranze. Tak chce, až to preháňa,“ tvrdil jeho otec a tréner Vladimír Weiss starší.
Väčšinou chýba
Vždy, keď Weiss junior nastúpil v drese Slovana na trnavskej pôde, vyvolával najväčšie vášne.
Málokto schytal na svoju osobu viac nadávok.
Provokuje a irituje fanúšikov, čo vyvoláva piskot a bučanie. Weiss znásobuje emócie.
V základnej zostave na pôde Trnavy však už nenastúpil šesť zápasov za sebou – naposledy v apríli 2023.
„Verím, že bude plno. Naši fanúšikovia boli v poslednom čase naozaj skvelí, chcem, aby vedeli, že si to veľmi vážime. V kabíne je cítiť, že sa blíži derby, všetci sa tešíme. Vždy chceme vyhrať, vieme, o čo v sobotu ide,“ dodal Weiss.