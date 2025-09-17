V Trnave bol hviezda, Kmotrík v ňom cíti(l) dobrý kšeft. Nováčik sedí na tribúne a trucuje

BRATISLAVA. Šéf Slovana vyzýva. „Viacero vecí pôsobí horšie než reálne je. Prestaňme si preto sami škodiť a dávať vlastné góly vyjadreniami, ktoré nám blížia a zbytočne plnia titulky,“ napísal generálny riaditeľ Ivan Kmotrík na vlastnom Instagrame.
Čo sa deje v Slovane?
V tábore slovenského giganta to neladí podľa predstáv. Za všetko hovorí jedna štatistika.
Slovenský majster v tejto sezóne zo siedmich zápasov na súperovom ihrisku vyhral iba jeden. Na pôde Trstíc z piatej ligy v Slovenskom pohári (4:2), kde tiež zahanbujúco prehrával 0:2.
To znamená, že v tomto ročníku ešte na súperovom ihrisku nezdolal žiaden profesionálny tím.
Tvrdé jadro Slovana vytiahlo cez víkend transparent. „Hráči, tréneri, vedenie. Zobuďte sa.“
Pôsobí nejednotne
Výsledky nie sú katastrofou a je iba začiatok sezóny. Slovanisti ukazujú, že keď chcú a zapnú na sto percent, tak dokážu prevalcovať súpera. Tak ako to bolo v druhom polčase v Žiline. Vyhlásenie niektorých zástupcov aj hráčov však naznačujú, že niektorí hráči sa flákajú.
Slovan pôsobí rozhárane, nejednotne. Dostáva lacné góly, často po školáckych chybách. Iba v dvoch zápasoch dokázal udržať čisté konte. Slovanisti sú nervózni a majú problémy udržať emócie. Dostávajú tresty.
V tejto sezóne už videli červené karty v súťažnom zápase Vladimír Weiss junior, Rahim Ibrahim a naposledy Danylo Ignatenko. Dve z nich boli úplne zbytočné. Tréner Vladimír Weiss bol potrestaný dokonca dvakrát, v oboch prípadoch za hrubé slová smerom k rozhodcom.
Sťahuje pozornosť na seba
Niekedy sa zdá, že tréner Slovana zámerne sťahuje na seba pozornosť. Ako si inak vysvetliť jeho správanie v poslednom ligovom zápase na pôde Žiliny (3:3).
Kvôli trestu sedel na tribúne a jeho slová veľmi dobre počuli diváci počas priameho prenosu. Hrubé a vulgárne výrazy používa mnoho trénerov, to nie je novinka. Je to skôr bežné. Ponúkajú sa však otázky.
Ako je možné, že sa tréner posadí priamo nad mikrofóny televíznej stanice a iba kúsok od komentátora?
Musel predsa sám vedieť, že ho bude počuť. Prečo ho na to nikto počas celého druhého polčasu neupozornil? Prečo sedel medzi novinármi a nie trebárs vo VIP priestoroch?
Tréner Slovana bol vždy burlivák, ale v posledných týždňoch je ešte vznetlivejší.
Kmotrík je spokojný, Weiss nie
Vlani o takomto čase mal na konte Slovan jedinú prehru z pätnástich súťažných zápasov (11 výhier, tri remízy) a chystal sa na svoju premiéru v základnej fáze Ligy majstrov.
V tomto ročníku vyhral z trinástich zápasov iba šesť. Ďalšie štyri remizoval a tri prehral.
„Verím, že práve teraz ukážeme našu silu a jednotu, a že nás čaká zaujímavá a na konci úspešná sezóna – je pred nami Konferenčná liga, boj o titul a samozrejme aj Slovenský pohár,“ tvrdí Kmotrík.
Tréner Weiss viacerými vyhláseniami naznačil, že nie je spokojný s posilnením kádra pred sezónou. Noví hráči, ktorí prišli, ešte nedokážu alternovať najväčšie hviezdy.
Kmotrík má iný názor.
„S prestupmi môžeme byť relatívne spokojní. Aj hráči už začínajú napĺňať svoj potenciál. Iste, chce to ešte čas. Aby ešte lepšie zapadli do systému,“ tvrdil Kmotrík vo svojom podcaste.
Najlepší strelec
„Som presvedčený, že sme spravili dobré kroky a priviedli sme hráčov v dobrom veku. Máme v nich aj potenciál dobrého predaja. Z môjho pohľadu panuje spokojnosť, čo sa týka prestupov. Verím, že sa to bude čoskoro potvrdzovať,“ doplnil šéf. Verí, že tím je dobre vyskladaný.
Podľa neho všetci noví hráči s výnimkou Šporara prišli v dobrom veku.
„S takýmito hráčmi treba mať viacej trpezlivosti, treba s nimi intenzívnejšie pracovať. Myslím, že konečne máme dostatok hráčov, ktorých máme šancu predať. Z toho by sme ako klub mohli ťažiť a posúvať kvalitu,“ myslí si Kmotrík. Do Slovana nedávno prišlo päť hráčov, ktorí majú nálepku – projektoví. Vo veku do 24 rokov
Útočník Mykola Kucharevič je s piatimi gólmi najlepší strelec ligy, slušné výkony podáva stredopoliar Peter Pokorný. Krajný obranca Sandro Cruz nehrá zle, ale skôr priemerne. Čaká sa od neho viac.
Stopér Sidoine Fogning zatiaľ odohral iba tri ligové zápasy v základnej zostave, zvyká si.
Útočník či krídelník Alasana Yirajang je jedna z najdrahších investícii v dejinách Slovana, ale zatiaľ mu tréner príliš neverí. Do hry naskakuje zvyčajne ako náhradník.
V Trnave bol hviezda
Najkontroverznejším nováčikom je Kelvin Ofori, ktorý pred sezónou prišiel zo Spartaka Trnava ako voľný hráč. Bez odstupného. Trnava síce nedostala nič, ale Slovan musel novú posilu finančne odmeniť.
Dá sa predpokladať, že samotný hráč a jeho agent zinkasovali za podpis zmluvy štedrý bonus. Podľa odhadov môže ísť o státisíce eur. Ofori strávil v Trnave tri sezóny a nový kontrakt odmietol podpísať.
Šéfstvo Spartaka mú údajne ponúklo najvyšší plat v dejinách klubu, ale ani to nestačilo. Slovan ich preplatil a sľúbil viacej.
"Vyvinuli sme maximálne úsilie, aby sme ho udržali. Pokiaľ by sme išli do extrémov, nebolo by to dobré pre klub, ani pre jeho spoluhráčov," priznal šéf Trnavy Peter Macho.
V Trnave bol Ofori hviezda, vlani dal desať gólov. V Slovane je však na vedľajšej koľaji. Celkovo odohral iba tri ligové zápasy v základnej zostave, spolu celkovo 206 minút. Dal jeden gól, pripísal si asistenciu. Trebárs proti Prešovu ukázal svoj potenciál.
V Európe je na tribúne
„Kľúčové bolo stretnutie s trénerom. Porozprávali sme sa a jeho plány ma zaujali. Lákala ma aj možnosť hrať kvalifikáciu Ligy majstrov,“ vysvetlil Ofori, čo ho zlákalo do Slovana.
Realita?
V európskych pohároch neodohral ani minútu. Nezahrá si ani Konferenčnú ligu, kde ho nezaradili na súpisku. Tréneri neboli spokojní s jeho tréningovým procesom, Ofori cíti krivdu a je urazený, že sa s ním v príliš neráta v dôležitých zápasoch.
Veľkej kritike čelil hlavne za jeho prístup v zápase proti Trsticiam, kde ho stiahli z ihriska ešte v 39. minúte. Dôvod? Odchodil zápas. V poslednom zápase proti Žiline nebol ani na súpiske.
Čaká ho D. Streda
Kmotrík má plány, že Oforiho dobre predá. Ak však nebude hrávať a nebude mať čísla, jeho cena pôjde dole.
Slovan je po siedmom kole v neúplnej tabuľke Niké Ligy na piatom mieste. Zo šiestich zápasov vyhral tri, zvyšné skončili remízou.
Prvá Trnava má 15 bodov, druhá Dunajská Streda o bod menej. Slovan za lídrom zaostáva o tri body.
Už ďalší zápas na Tehelnom poli môže veľa naznačiť a ovplyvniť atmosféru v klube.
Úradujúci majster už v sobotu doma privíta Dunajskú Stredu, ktorá ukazuje dobrú fazónu. Je to súboj dvoch nezdolaných ligových tímov.