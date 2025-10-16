Jeho obec očarila BBC. Eso Žiliny má mimoriadne čísla a geniálne myšlienky, tvrdí expert

BRATISLAVA. Britská BBC ho zaradila medzi najbizarnejšie štadióny sveta.
Fanúšikom futbalového klubu neraz zakryje výhľad vlak. Zatrúbi a vypustí paru. Premáva medzi tribúnou a hracou plochou.
Je to unikát, ktorý nie je nikde na svete.
Práve na ihrisku Tatrana Čierny Balog (6. liga) vyrastal bývalý reprezentant Viktor Pečovský.
Dedina, ktorá nemá ani päťtisíc obyvateľov, je tiež slovenskou futbalovou raritou. Má ešte aj druhý futbalový klub - Partizán (6. liga).
Práve tam vyrastali bratia Šimon a Michal Faškovci. Aj oni sú unikátom. V slovenskej lige debutovali, keď mali iba šestnásť.
Žiadni iní súrodenci nikdy nehrali v najvyššej súťaži v takom mladom veku.
Geniálne myšlienky
Na slovenskej scéne dnes žiari starší Michal. So šiestimi gólmi je najlepším strelcom Niké ligy. Je lídrom aj v počte asistencií, ktorých si pripásal päť.
Ak by sme to brali hokejovo, tak s jedenástimi bodmi je najproduktívnejší hráč súťaže. Suverénne. Druhý Tigran Barseghyan z bratislavského Slovana má šesť bodov (4 góly plus dve asistencie).
„Jeho myšlienky a realizácie sú geniálne. Nabral životnú formu, je to ofenzívny ťahúň a veľmi inteligentný futbalista, má mimoriadne čísla, za posledný mesiac som ho videl hrať asi trikrát a urobil na mňa skutočne výnimočný dojem,“ velebil ho televízny expert STVR Peter Ďuriš.
Kreatívny stredopoliar má v drese MŠK Žilina skvelé čísla, napriek tomu, že nie je útočník. Vo veku 31 rokov má životnú formu.
„Vek nemôže hrať rolu. Vždy sme hovorili, že kto bude vyčnievať v slovenskej lige, mal by mať právo aj na reprezentáciu,“ myslí si Ďuriš.
Košice mu neponúkli dosť
Aj v minulej sezóne mal Faško výborné čísla. Ešte v drese Košíc strelil osem gólov, na deväť prihral. Bol piatym najproduktívnejším hráčom Niké ligy. Ak však berieme do úvahy kalendárny rok 2025, tak mu vychádza ešte lepšie.
V jarnej časti minulej sezóny mal bilanciu sedem gólov a sedem asistencií. Ak spočítame celý rok 2025, tak si pripísal až 13 ligových gólov a 12 asistencií. A do konca roka môže bilanciu ešte vylepšiť.
Michal Faško pôsobil uplynulé dve sezóny v Košiciach, ale pred štartom nového ročníka sa dohodol so Žilinou. V novom tíme, ktorý je plný mladíkov, sa ihneď uchytil.
„O jeho zotrvanie sme bojovali, čo sme potvrdili aj ponúknutím novej a lepšej zmluvy, s ktorou samotný hráč najprv súhlasil. Ako vieme, Mišo sa už rozhodol pokračovať v inom klube,“ vysvetľoval pred štartom sezóny športový manažér Košíc Marek Sapara pre klubový web.
„Dostal návrh novej a vylepšenej zmluvy, s ktorou súhlasil. Podal mi ruku a prisľúbil, že bude pokračovať. Po porade s jeho agentom však túto dohodu zrušili. Bol som mierne zaskočený týmto prístupom," dodal Sapara.
Veľký talent
Žilina však rozhodne nepatrí medzi kluby, ktoré by hráčov preplácali. Faško sa rozhodol ísť tam, kde si jeho služby lepšie cenili.
Košice sa zrejme v tomto prerátali. Kým Žilina dnes figuruje na druhom mieste, Košice sú úplne na dne. Aj keď tabuľka je neúplná a do konca súťaže zostáva ešte veľa kôl.
Faško bol odmalička považovaný za veľký talent. Reprezentoval vo všetkých kategóriách. V najvyššej súťaži debutoval už v šestnástich - v drese Banská Bystrica.
Dva roky pôsobil v Ružomberku. V roku 2017 podpísal štvorročný kontrakt s Grasshoppersom Zürich. Vo švajčiarskej lige odohral jedenásť zápasov, ale iba tri v základnej zostave.
Nevyšiel mu ani angažmán v Eintracht Braunschweig, čo je klub z druhej bundesligy. V MFK Karviná odohral iba deväť ligových zápasov. Pobyt v cudzine mu akoby nesadol. Na jeseň 2020 zažiaril v FC Nitra. V prvých desiatich zápasoch dal sedem gólov.
Extrémne bolesti
„Keď je ti ťažko, pomôže ti Faško,“ kričali vtedy fanúšikovia Nitry. Ďalšie dva roky pôsobil v Slovane Liberec. Pripísal si 37 štartov, ale dal iba jeden gól.
Na jar 2023 utrpel už v drese Banskej Bystrice vážne zranenie. Po bežnom súboji dostal úder lakťom. „Ležal som na zemi a nevedel som vystrieť nohu. Mal som extrémne bolesti,“ opisoval.
Odniesli ho na nosidlách a ihneď zamieril do nemocnice. Hrozilo mu, že mu zoberú obličku aj jeho hráčska kariéra bola neistá. Faško sa nevzdal, už o päťdesiat dní neskôr hral ligový zápas proti Podbrezovej. Dal aj gól.
Je známy tým, že si vedie denník, kde si všetko značí. Aby trebárs nezabudol, kedy menil olej, či kedy má navštíviť lekára. A tiež si tam píše, koľko by chcel dať gólov.
Mal husiu kožu
V najvyššej súťaži má na konte cez dvesto zápasov a skóroval 40-krát.
Veľkým talentom je aj jeho mladší brať Šimon, ktorý má iba devätnásť. V drese Podbrezovej odohral už viac ako 50 ligových zápasov, ale momentálne je zranený. Aj Šimon debutoval v najvyššej súťaži už v šestnástich. Krátko na to predviedol famózny výkon proti Slovanu.
„Až mám husiu kožu. Zvládol to proti Slovanu, ako veľký hráč,“ opisoval Šimona vtedajší tréner Roman Skuhravý.
„Pre mňa je to futbalista, ktorý keď ukáže vo finále, čo vie, tak to bude veľké. Má geniálnu predfinálnu prihrávku. Nechcem, aby to on počul. Je to však veľmi zaujímavý hráč,“ dodal Skuhravý.