Má iba pätnásť a Weiss ho zaradil proti Štrasburgu. Vyrastá v Slovane veľký talent?

BRATISLAVA. Možno vyrastá v Slovane veľký talent, má stále iba pätnásť. Slovan vo štvrtok v prvom zápase Konferenčnej ligy čelil Racingu Štrasburg (1:2) a na lavičke náhradníkov sedel Matúš Tomáško.
Taký mladý hráč na súpiske Slovana v zápase hlavnej fázy európskeho pohára nikdy nefiguroval.
V kádri slovenského majstra je veľa futbalistov okolo tridsiatky. Tréner Slovana Vladimír Weiss zvyčajne stavia na skúsenosti. Ako je možné, že sa na súpiske proti elitnému klubu francúzskej ligy objavil práve Tomáško?
Slovenský majster čelí rozsiahlej maródke, navyše nemohol rátať s potrestaným kapitánom Vladimírom Weissom.
Slovan má na tzv. A-liste súpisky pre hlavnú fázu Konferenčnej ligy 2025/2026 celkovo 22 hráčov.
Hráva za dorast
Trebárs Adler Da Silva, Sharani Zuberu, Jurij Medveděv, Alen Mustafič a Kelvin Ofori sa tam jednoducho nezmestili.
Ďalší hráči však môžu byť pred každým jednotlivým hracím dňom dopísaní z tzv. B-listu. Tam môžu byť výhradne mladí futbalisti (narodení po 1. januári 2004), ktorí v klube strávili prinajmenšom dva roky.
Túto podmienku spĺňa Nino Marcelli i ďalší mladí hráči z akadémie „belasých“, napr. Maxim Mateáš, či už spomínaný Tomáško.
Mladučký obranca cez víkend odohral zápas za výber za starší dorast (U 19) proti Trnave. V závere zápasu z penalty vyrovnal na konečných 2:2.
Objavil ho Hrdlička
Matúš Tomáško začínal s futbalom ako štvorročný v Karlovke Bratislava. Ako šesťročného si ho vyhliadol bývalý československý reprezentant Ivan Hrdlička, ktorý ho povolal do Slovana Bratislava.
Tomáško zaujal už pred štyrmi rokmi, keď dal v kategórií U13 parádny gól proti Prievidzi.
Vlani sa na súpiske Slovana v európskych pohároch objavil o niečo starší stredopoliar Maxim Mateáš.
Keď v máji minulého roka naskočil do hry v zápase Niké ligy, mal iba šestnásť rokov a šesť dní. Je najmladší ligový debutant v dejinách Slovana, aj najmladší slovenský majster v histórii súťaže.
Stal sa aj najmladším hráčom, ktorý nastúpil v ligovom zápase od začiatku. Ako najmladší debutoval aj v zápase európskeho pohára. V tom čase mal šestnásť rokov a niečo.
V drese áčka absolvoval Mateáš v minulej sezóne tri zápasy (všetky na jeseň 2024), celkovo 59 minút. Odvtedy už za prvý tím nenastúpil. Mateáš oslávil v máji sedemnásť a pravidelne nastupuje za juniorku Slovana, ktorá pôsobí v druhej lige.