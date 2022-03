Trenčín si poradil s Pohroním. To ostáva beznádejne posledné

Fortuna liga - 2. kolo - skupina o udržanie sa

TRENČÍN. Futbalisti AS Trenčín zvíťazili v piatkovom zápase 2. kola skupiny Trenčín o udržanie sa vo Fortuna lige doma nad FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa 2:0 a pred sobotnými stretnutiami sa posunuli na prvé miesto tabuľky.

Pohronie je posledné a sériu prehier v lige natiahlo na päť duelov, na konte má 18 prehier a len 10 bodov.

Priebeh zápasu Trenčín - Pohronie

I. polčas:

Domáci futbalisti mohli ísť do vedenia už v úvode zápasu, no v 5. minúte sa lopta od hosťujúceho Bangalu odrazila len do bránkovej konštrukcie.