Termín finále Slovnaft Cupu je známy, odvysiela ho súkromná televízia

„Tento zápas je ešte o niečo dôležitejší ako derby. Môžeme sa dostať do finále Slovnaft Cupu a hrá sa to na našom štadióne. Máme obrovskú motiváciu a dáme do toho všetku energiu. Verím, že sa nám podarí uhrať postupový výsledok,“ povedal pre klubový web tréner Trnavy Michal Gašparík.

Cesta AS Trenčín do semifinále

predkolo: voľno

1. kolo: voľno

2. kolo: FC Slovan Hlohovec – AS Trenčín 0:14

3. kolo: FK Beluša – AS Trenčín 0:4

4. kolo: Slavoj Trebišov – AS Trenčín 0:4

5. kolo: AS Trenčín – Spartak Myjava 5:0

štvrťfinále: 1. FC Tatran Prešov – AS Trenčín 0:1

Cesta FC Spartak Trnava do semifinále

predkolo: voľno

1. kolo: voľno

2. kolo: TJ Slavoj Boleráz – FC Spartak Trnava 1:1, 2:4 na 11 m

3. kolo: OŠK Trenčianske Stankovce – FC Spartak Trnava 0:6

4. kolo: ŠKF Sereď – FC Spartak Trnava 0:3

5. kolo: FC Spartak Trnava – MFK Zemplín Michalovce 2:2, 4:3 na 11 m

štvrťfinále: KFC Komárno – FC Spartak Trnava 0:2