ONLINE: FC Košice - MFK Ružomberok dnes, Niké liga LIVE (skupina o udržanie sa - 7. kolo)

Futbalisti FC Košice a MFK Ružomberok dnes hrajú zápas 7. kola skupiny o udržanie sa v Niké lige.
ONLINE PRENOS: FC Košice - MFK Ružomberok dnes (Niké liga LIVE, skupina o udržanie sa, 7. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)
Niké liga - skupina o udržanie sa 2025/2026
25.04.2026 o 18:00
7. kolo
Košice
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Ružomberok
Rozhodca: Ziemba – Bobko, Kuba.
Vítam všetkých futbalových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu zo zápasu 7. kola Niké ligy – skupiny o udržanie medzi FC Košice a MFK Ružomberok.
Košice vedú tabuľku skupiny o udržanie s jednobodovým náskokom pred ôsmym Trenčínom. Naposledy prišli o svoju skvelú šnúru bez prehry, keď v Prešove podľahli domácemu Tatranu 1:2.
Ružomberok je na 9. mieste s 31 bodmi a pred priečkami, ktoré by znamenali boj o zotrvanie v súťaži má náskok 5 bodov. Naposledy získal dôležité 3 body pri domácej výhre 2:1 nad Komárnom.
Tieto tímy sa naposledy stretli pred mesiacom. V Ružomberku sa body po remíze 1:1 delili.
Košice vedú tabuľku skupiny o udržanie s jednobodovým náskokom pred ôsmym Trenčínom. Naposledy prišli o svoju skvelú šnúru bez prehry, keď v Prešove podľahli domácemu Tatranu 1:2.
Ružomberok je na 9. mieste s 31 bodmi a pred priečkami, ktoré by znamenali boj o zotrvanie v súťaži má náskok 5 bodov. Naposledy získal dôležité 3 body pri domácej výhre 2:1 nad Komárnom.
Tieto tímy sa naposledy stretli pred mesiacom. V Ružomberku sa body po remíze 1:1 delili.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.
Tabuľky Niké ligy
Skupina o titul:
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
28
18
5
5
58:34
59
V
R
V
V
P
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
28
15
7
6
48:30
52
P
V
V
P
P
3
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
28
15
5
8
47:33
50
V
V
R
V
P
4
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
28
14
7
7
55:33
49
P
V
P
V
V
5
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
28
11
5
12
37:46
38
P
P
V
V
V
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
28
11
3
14
50:45
36
P
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
Skupina o udržanie sa:
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC KOŠICEFC KOŠICE
28
11
4
13
45:47
37
P
V
V
V
R
2
AS TrenčínAS Trenčín
28
11
3
14
26:45
36
P
V
V
V
V
3
MFK RužomberokMFK Ružomberok
28
7
10
11
28:42
31
V
R
R
P
R
4
MFK SkalicaMFK Skalica
28
6
8
14
28:41
26
V
R
P
V
P
5
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
28
6
8
14
30:41
26
P
P
P
P
R
6
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
28
5
11
12
25:40
26
V
P
R
P
R
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body