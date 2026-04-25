VIDEO: Strelec sa dostáva do formy. Svojmu tímu zaistil víťazným gólom minimálne baráž

Slovenský útočník David Strelec skóroval v zápase 45. kola druhej najvyššej anglickej súťaže Middlesbrough - Watford.
Presný zásah v podaní slovenského reprezentanta v nadstavenom čase prvého polčasu na priebežných 2:0 sa napokon ukázal ako víťazný.
VIDEO: Gól Strelca v zápase Middlesbrough - Watford
Middlesbrough nakoniec triumfoval vysoko 5:1 a zaistil si minimálne baráž o postup do najvyššej anglickej súťaže Premier League. V tabuľke mu patrí so 79 bodmi štvrté miesto.
Pre Strelca to bol siedmy presný zásah v rámci sezóny Championship.
25-ročný útočník sa naposledy presadil pred týždňom do siete Ipswichu, keď ukončil viac ako mesačné čakanie na gól.
