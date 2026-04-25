VIDEO: Strelec sa dostáva do formy. Svojmu tímu zaistil víťazným gólom minimálne baráž

Slovenský futbalista David Strelec v drese Middlesbrough FC. (Autor: REUTERS)
Sportnet|25. apr 2026 o 14:53
ShareTweet0

Vsietil siedmy gól v sezóne.

Slovenský útočník David Strelec skóroval v zápase 45. kola druhej najvyššej anglickej súťaže Middlesbrough - Watford.

Presný zásah v podaní slovenského reprezentanta v nadstavenom čase prvého polčasu na priebežných 2:0 sa napokon ukázal ako víťazný.

VIDEO: Gól Strelca v zápase Middlesbrough - Watford

Middlesbrough nakoniec triumfoval vysoko 5:1 a zaistil si minimálne baráž o postup do najvyššej anglickej súťaže Premier League. V tabuľke mu patrí so 79 bodmi štvrté miesto.

Pre Strelca to bol siedmy presný zásah v rámci sezóny Championship.

25-ročný útočník sa naposledy presadil pred týždňom do siete Ipswichu, keď ukončil viac ako mesačné čakanie na gól.

Dávid Strelec oslavuje gól do siete Ipswichu.
Tabuľka Championship

Anglicko

Nachádzate sa tu:
Domov»Futbal»Anglicko»VIDEO: Strelec sa dostáva do formy. Svojmu tímu zaistil víťazným gólom minimálne baráž