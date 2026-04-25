ONLINE: MFK Zemplín Michalovce - FK Železiarne Podbrezová dnes, Niké liga LIVE (skupina o titul - 7. kolo)

Futbalisti MFK Zemplín Michalovce a FK Železiarne Podbrezová dnes hrajú zápas 7. kola skupiny o titul Niké ligy v ročníku 2025/2026.
Kde sledovať Niké ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: MFK Zemplín Michalovce - FK Železiarne Podbrezová dnes (Niké liga LIVE, skupina o titul, 7. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)
Niké liga - skupina o titul 2025/2026
25.04.2026 o 18:00
7. kolo
Michalovce
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Podbrezová
Prehľad
Rozhodca: Benedik – Vitko, Železňák..
Prenos
Vážení futbaloví fanúšikovia. Vítam vás pri sledovaní zápasu 7. kola skupiny o titul Niké ligy medzi Michalovcami a Podbrezovou.
MFK Zemplín Michalovce
Michalovce v atraktívnejšej skupine pekne bodovali, ale posledné dva zápasy im nevyšli. Zo súperových pôd v Dunajskej Strede a Trnave si priviezli pasívne skóre 0:6. Podpísali pod to dve rovnaké prehry 0:3. Zemplín má však nahratý dobrý počet bodov a v tabuľke mu patrí piate miesto.
FK Železiarne Podbrezová
Čo sa deje s Podbrezovou? Skromný klub z obce na strednom Slovensku valil v úvode jari. Súperov deklasoval, no čo vtedy rozdával, teraz schytal. Šesť kôl v nadstavbovej časti rovná sa nula bodov. Je to doslova šok. V koncoch začína byť nešťastný tréner Štefan Markulík, pri ktorom sa to dá vyčítať na pozápasových tlačových konferenciách. Bude to dnes deň D pre jeho družinu?
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.
Tabuľky Niké ligy
Skupina o titul:
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
28
18
5
5
58:34
59
V
R
V
V
P
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
28
15
7
6
48:30
52
P
V
V
P
P
3
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
28
15
5
8
47:33
50
V
V
R
V
P
4
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
28
14
7
7
55:33
49
P
V
P
V
V
5
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
28
11
5
12
37:46
38
P
P
V
V
V
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
28
11
3
14
50:45
36
P
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
Skupina o udržanie sa:
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC KOŠICEFC KOŠICE
28
11
4
13
45:47
37
P
V
V
V
R
2
AS TrenčínAS Trenčín
28
11
3
14
26:45
36
P
V
V
V
V
3
MFK RužomberokMFK Ružomberok
28
7
10
11
28:42
31
V
R
R
P
R
4
MFK SkalicaMFK Skalica
28
6
8
14
28:41
26
V
R
P
V
P
5
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
28
6
8
14
30:41
26
P
P
P
P
R
6
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
28
5
11
12
25:40
26
V
P
R
P
R
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body