Žilinu opúšťa najväčšia hviezda. Produktívny Kanaďan mieri na sever Európy

Najproduktívnejší hráč uplynulého ročníka v drese Vlci Žilina, kanadský krídelník Brendan Ranford, po dvoch sezónach pod Dubňom mení pôsobisko a smeruje do fínskej najvyššej súťaže.
Účastník Liigy HPK Hämeenlinna v piatok oficiálne potvrdil uzavretie ročného kontraktu s 33-ročným útočníkom, ktorý bol ústrednou postavou žilinskej ofenzívy.
Ranford v minulej sezóne ovládol tímovú produktivitu, keď v 51 zápasoch základnej časti nazbieral 51 bodov za 19 gólov a 32 asistencií, pričom svoju formu potvrdil aj v play-off ziskom piatich bodov v šiestich stretnutiach.
Vedenie HPK si od príchodu Kanaďana sľubuje predovšetkým zvýšenie efektivity v početných výhodách. Jukka Voutilainen, ktorý má v klube na starosti skauting, nešetril na adresu Ranforda chválou.
"Brendan je mimoriadne herne inteligentný hráč. Prinesie nám potrebný pokoj na hokejke v presilovkách a skúsenosti, ktoré nadobudol v AHL aj v popredných európskych ligách. Okrem hokejových kvalít je to aj skvelý charakter do kabíny," uviedol Voutilainen.