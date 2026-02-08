Šláger priniesol vylúčenie, penalty aj výhru Slovana. Trnava začala zle

Futbalisti Slovana Bratislava zvýšili po úvodnom kole jarnej časti Niké ligy náskok na čele tabuľky už na štyri body, keď v šlágri 19. kola triumfovali na trávniku druhej Dunajskej Stredy 3:0.
Zaváhanie DAC-u využila Žilina, ktorá sa v tabuľke posunula na tretiu pozíciu, keď dokázala zdolať Komárno 1:0.
Trnava naopak nevyužila možnosť bodovo sa dotiahnuť, s Michalovcami uhrala len remízu 1:1.
Košice urobili dôležitý krok za tým, aby sa potenciálne vyhli záchranárskym prácam, tretí úspech po sebe zaznamenali po výsledku 3:1 proti Skalici.
Dobrú formu z konca jesene potvrdil Ružomberok výhrou 1:0 nad Prešovom. Podbrezová sa priblížila účasti v skupine o titul, na ihrisku Trenčína triumfovala jednoznačne 4:0.
Niké liga - 19. kolo:
FC Košice - MFK Skalica 3:1 (2:0)
Góly: 11. Kovács, 33. Rehuš, 71. Čerepkai (11 m) - 77. Potočný (11 m)
Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>
MFK Ružomberok - FC Tatran Prešov 1:0 (1:0)
Gól: 8. Fila
Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>
AS Trenčín - FK Železiarne Podbrezová 0:4 (0:4)
Góly: 15., 35. a 45.+3 Šiler, 36. Lampreht
Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>
FK DAC 1904 Dunajská Streda - ŠK Slovan Bratislava 0:3 (0:2)
Góly: 12. Gajdoš, 45.+4. Kucharevič (z 11 m), 53. Gajdoš
Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>
MŠK Žilina - KFC Komárno 1:0 (1:0)
Gól: 20. Faško
Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>
MFK Zemplín Michalovce - FC Spartak Trnava 1:1 (0:1)
Góly: 63. Ramos (z 11 m) - 7. Kudlička
Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>