Šláger priniesol vylúčenie, penalty aj výhru Slovana. Trnava začala zle

Tomasz Walczak (Michalovce) a zľava Filip Twardzik a Miloš Kratochvíl (obaja Trnava) bojujú o loptu v zápase 19. kola futbalovej Niké ligy.
Tomasz Walczak (Michalovce) a zľava Filip Twardzik a Miloš Kratochvíl (obaja Trnava) bojujú o loptu v zápase 19. kola futbalovej Niké ligy. (Autor: TASR)
TASR|8. feb 2026 o 21:14
Pozrite si súhrn prvého jarného 19. kola Niké ligy.

Futbalisti Slovana Bratislava zvýšili po úvodnom kole jarnej časti Niké ligy náskok na čele tabuľky už na štyri body, keď v šlágri 19. kola triumfovali na trávniku druhej Dunajskej Stredy 3:0.

Zaváhanie DAC-u využila Žilina, ktorá sa v tabuľke posunula na tretiu pozíciu, keď dokázala zdolať Komárno 1:0.

Trnava naopak nevyužila možnosť bodovo sa dotiahnuť, s Michalovcami uhrala len remízu 1:1.

Košice urobili dôležitý krok za tým, aby sa potenciálne vyhli záchranárskym prácam, tretí úspech po sebe zaznamenali po výsledku 3:1 proti Skalici.

Dobrú formu z konca jesene potvrdil Ružomberok výhrou 1:0 nad Prešovom. Podbrezová sa priblížila účasti v skupine o titul, na ihrisku Trenčína triumfovala jednoznačne 4:0.

Niké liga - 19. kolo:

FC Košice - MFK Skalica 3:1 (2:0)

Góly: 11. Kovács, 33. Rehuš, 71. Čerepkai (11 m) - 77. Potočný (11 m)

Fotogaléria zo zápasu FC Košice - MFK Skalica (Niké liga - 19. kolo)
Na snímke vľavo Damián Bariš a vpravo Adam Morong (Skalica) a uprostred Edin Julardžija (Košice) bojujú o loptu v zápase 19. kola futbalovej Niké ligy FC Košice - MFK Skalica.
Radosť hráčov FC Košice po strelení gólu v zápase 19. kola futbalovej Niké ligy FC Košice - MFK Skalica.
Na snímke vľavo brankár Martin Junas (Skalica) inkasuje druhý gól v zápase 19. kola futbalovej Niké ligy FC Košice - MFK Skalica.
Na snímke vľavo Branislav Niňaj (Skalica) a vpravo Roman Čerepkai (Košice) bojujú o loptu v zápase 19. kola futbalovej Niké ligy FC Košice - MFK Skalica.
Na snímke tréner FC Košice Peter Černák reaguje v zápase 19. kola futbalovej Niké ligy FC Košice - MFK Skalica.Na snímke tréner MFK Skalica Roman Hudec reaguje v zápase 19. kola futbalovej Niké ligy FC Košice - MFK Skalica.Na snímke vľavo Branislav Niňaj a tretí zľava Damián Bariš (Skalica), druhý zľava Dominik Kružliak a vpravo Roman Čerepkai (Košice) bojujú o loptu v zápase 19. kola futbalovej Niké ligy FC Košice - MFK Skalica.


MFK Ružomberok - FC Tatran Prešov 1:0 (1:0)

Gól: 8. Fila

AS Trenčín - FK Železiarne Podbrezová 0:4 (0:4)

Góly: 15., 35. a 45.+3 Šiler, 36. Lampreht

FK DAC 1904 Dunajská Streda - ŠK Slovan Bratislava 0:3 (0:2)

Góly: 12. Gajdoš, 45.+4. Kucharevič (z 11 m), 53. Gajdoš

Fotogaléria zo zápasu DAC Dunajská Streda - ŠK Slovan Bratislava (Niké liga - 19. kolo)
Na snímke futbalista DAC-u Nino Kukovec (uprostred) a hráč Slovana Svetozar Markovič bojujú o loptu v zápase 19. kola futbalovej Niké ligy FC DAC 1904 Dunajská Streda - ŠK Slovan Bratislava.
Na snímke dym z pyrotechniky, ktorý spôsobil prerušenie zápasu 19. kola Niké ligy FC DAC 1904 Dunajská Streda - ŠK Slovan Bratislava.
Na snímke dym z pyrotechniky, ktorý spôsobil prerušenie zápasu 19. kola Niké ligy FC DAC 1904 Dunajská Streda - ŠK Slovan Bratislava.
Na snímke futbaloví fanúšikovia Slovana povzbudzujú počas zápasu 19. kola Niké ligy FC DAC 1904 Dunajská Streda - ŠK Slovan Bratislava.
Na snímke futbalista DAC-u Alioune Sylla (uprostred), hráči Slovana Rahim Ibrahim (vľavo) a Peter Pokorný (vpravo) bojujú o loptu počas zápasu 19. kola Niké ligy FC DAC 1904 Dunajská Streda - ŠK Slovan Bratislava.Na snímke legendárny tréner Karol Pecze (vľavo), ktorý oslavuje 80. narodeniny, má slávnostný výkop pred derby zápasom 19. kola futbalovej Niké ligy FC DAC 1904 Dunajská Streda - ŠK Slovan Bratislava.Na snímke legendárny tréner Karol Pecze (vľavo), ktorý oslavuje 80. narodeniny, diskutuje s Oszkárom Világim pred derby zápasom 19. kola futbalovej Niké ligy FC DAC 1904 Dunajská Streda - ŠK Slovan Bratislava.Na snímke futbalista DAC-u Ammar Ramadan (vľavo) a kapitán Slovana Vladimír Weiss ml. bojujú o loptu v zápase 19. kola futbalovej Niké ligy FC DAC 1904 Dunajská Streda - ŠK Slovan Bratislava.Na snímke futbalista DAC-u Samsindin Ouro (druhý vľavo) a hráč Slovana Rahim Ibrahim (v popredí) bojujú o loptu v zápase 19. kola futbalovej Niké ligy FC DAC 1904 Dunajská Streda - ŠK Slovan Bratislava.Na snímke futbaloví fanúšikovia Slovana a pyrotechnika počas zápasu 19. kola Niké ligy FC DAC 1904 Dunajská Streda - ŠK Slovan Bratislava.Na snímke legendárny tréner Karol Pecze (vpravo), ktorému tréner Slovana Vladimír Weiss st. gratuluje k jeho 80. narodeninám pred zápasom 19. kola futbalovej Niké ligy FC DAC 1904 Dunajská Streda - ŠK Slovan Bratislava.Na snímke futbaloví fanúšikovia DAC-u počas zápasu 19. kola Niké ligy FC DAC 1904 Dunajská Streda - ŠK Slovan Bratislava.Na snímke futbalista DAC-u Ammar Ramadan(vľavo) a hráč Slovana César Blackman bojujú o loptu v zápase 19. kola futbalovej Niké ligy FC DAC 1904 Dunajská Streda - ŠK Slovan Bratislava.Na snímke tréner Slovana Vladimír Weiss st. sleduje zápas 19. kola futbalovej Niké ligy FC DAC 1904 Dunajská Streda - ŠK Slovan Bratislava.Na snímke tréner DAC-u Branislav Fodrek sleduje zápas 19. kola futbalovej Niké ligy FC DAC 1904 Dunajská Streda - ŠK Slovan Bratislava.Futbalisti Slovana sa tešia z druhého gólu počas zápasu 19. kola Niké ligy FC DAC 1904 Dunajská Streda - ŠK Slovan Bratislava.Na snímke futbalista Slovana Sandro Cruz (vpravo) a hráč DAC-u Máté Tuboly bojujú o loptu počas zápasu 19. kola Niké ligy FC DAC 1904 Dunajská Streda - ŠK Slovan Bratislava.


MŠK Žilina - KFC Komárno 1:0 (1:0)

Gól: 20. Faško

Fotogaléria zo zápasu MŠK Žilina - KFC Komárno (Niké liga, 19. kolo)
V popredí hráč Žiliny Michal Faško sa raduje z gólu v zápase 19. kola futbalovej Niké ligy medzi MŠK Žilina - KFC Komárno.
Filip Kiss (Komárno), Lukáš Prokop (Žilina) a Róbert Pillár (Komárno) bojujú o loptu v zápase 19. kola futbalovej Niké ligy.
Lukáš Prokop (Žilina) a Martin Šimko (Komárno) bojujú o loptu v zápase 19. kola futbalovej Niké ligy.
V pozadí hráč Žiliny Tobiáš Pališčák bojuje o loptu v zápase 19. kola futbalovej Niké ligy medzi MŠK Žilina - KFC Komárno.
Michal Faško sa raduje z gólu v zápase 19. kola futbalovej Niké ligy medzi MŠK Žilina - KFC Komárno.Brankár Komárna Benjamín Száraz reaguje v zápase 19. kola futbalovej Niké ligy medzi MŠK Žilina - KFC Komárno.


MFK Zemplín Michalovce - FC Spartak Trnava 1:1 (0:1)

Góly: 63. Ramos (z 11 m) - 7. Kudlička

Fotogaléria zo zápasu MFK Zemplín Michalovce - FC Spartak Trnava (Niké liga, 19. kolo)
Jakub Paur (Trnava) a Kai Brosnan (Michalovce) bojujú o loptu v zápase 19. kola futbalovej Niké ligy.
Tomasz Walczak (Michalovce) a zľava Filip Twardzik a Miloš Kratochvíl (obaja Trnava) bojujú o loptu v zápase 19. kola futbalovej Niké ligy.
Téner FC Spartak Trnava Antonio Muňoz sleduje zápas 19. kola futbalovej Niké ligy MFK Zemplín Michalovce - FC Spartak Trnava.
Tréner MFK Zemplín Michalovce Anton Šoltis sleduje zápas 19. kola futbalovej Niké ligy MFK Zemplín Michalovce - FC Spartak Trnava.
Ben Cotrell (Michalovce) a Jakub Paur (Trnava) bojujú o loptu v zápase 19. kola futbalovej Niké ligy.Hugo Ahl (Michalovce) a Martin Mikovič (Trnava) bojujú o loptu v zápase 19. kola futbalovej Niké ligy.


Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
19
13
3
3
41:26
42
V
V
P
P
V
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
19
11
5
3
34:16
38
P
V
V
V
R
3
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
19
11
4
4
43:25
37
V
P
P
P
V
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
19
11
3
5
35:19
36
R
V
P
V
V
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
19
8
3
8
32:28
27
V
P
V
P
V
6
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
19
7
5
7
29:31
26
R
V
P
P
V
7
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
19
6
5
8
21:26
23
V
R
V
V
R
8
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
19
4
8
7
19:26
20
P
P
R
V
R
9
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
19
5
4
10
20:30
19
P
P
R
P
V
10
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
19
5
3
11
14:35
18
P
R
R
P
P
11
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
19
5
2
12
27:39
17
V
V
V
R
P
12
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
19
2
7
10
16:30
13
P
P
R
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

