Premiéra pre trénera Trnavy nedopadla dobre. Michalovce bodovali po pokutovom kope

Niké liga - 19. kolo
Michalovce - Trnava 1:1 (0:1)
Góly: 63. Ramos (pen.) – 7. Kudlička (Mikovič)
Rozhodovali: Gemzický – Poláček, Čajka
ŽK: Cottrell, Šimamura - Paur, Kudlička.
Michalovce: Lukáč – Čurma, Bednár, Dzocenidze – Ahl, Cottrell (90+1. M. Begala), Zubairu, Ramos, Šimamura – Brosnan (46. Danek), Walczak (83. Lopez)
Trnava: Frelih – Tomič, Sabo, Twardzik, Mikovič – Kudlička (64. Jureškin), Paur (81. Chorcheli), Kratochvíl, Azango (46. Moiscrapišvili) – Škrbo, Metsoko (64. Taiwo)
Futbalisti Spartaka Trnava nevyužili v 19. kole Niké ligy možnosť bodovo sa dotiahnuť na druhú Dunajskú Stredu, z trávnika Zemplína Michalovce odchádzali s bodom za remízu 1:1
V tabuľke tak sú na štvrtej pozícii s 36 bodmi. Domáci si mierne vylepšili šancu na účasť v hornej šestke, s 26 bodmi sú na šiestej pozícii.
Hostia viedli už od siedmej minúty po presnom zásahu Timoteja Kudličku, ale domáci dostali v druhom polčase možnosť vyrovnať a Samuel Ramos sa napokon nemýlil z pokutového kopu.
