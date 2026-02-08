Premiéra pre trénera Trnavy nedopadla dobre. Michalovce bodovali po pokutovom kope

Jakub Paur (Trnava) a Kai Brosnan (Michalovce) bojujú o loptu v zápase 19. kola futbalovej Niké ligy.
Jakub Paur (Trnava) a Kai Brosnan (Michalovce) bojujú o loptu v zápase 19. kola futbalovej Niké ligy. (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|8. feb 2026 o 19:49
Trnava nevstúpila do jarnej časti víťazstvom.

Niké liga - 19. kolo

Michalovce - Trnava 1:1 (0:1)

Góly: 63. Ramos (pen.) – 7. Kudlička (Mikovič)

Rozhodovali: Gemzický – Poláček, Čajka

ŽK: Cottrell, Šimamura - Paur, Kudlička.

Michalovce: Lukáč – Čurma, Bednár, Dzocenidze – Ahl, Cottrell (90+1. M. Begala), Zubairu, Ramos, Šimamura – Brosnan (46. Danek), Walczak (83. Lopez)

Trnava: Frelih – Tomič, Sabo, Twardzik, Mikovič – Kudlička (64. Jureškin), Paur (81. Chorcheli), Kratochvíl, Azango (46. Moiscrapišvili) – Škrbo, Metsoko (64. Taiwo)

Futbalisti Spartaka Trnava nevyužili v 19. kole Niké ligy možnosť bodovo sa dotiahnuť na druhú Dunajskú Stredu, z trávnika Zemplína Michalovce odchádzali s bodom za remízu 1:1

V tabuľke tak sú na štvrtej pozícii s 36 bodmi. Domáci si mierne vylepšili šancu na účasť v hornej šestke, s 26 bodmi sú na šiestej pozícii.

Fotogaléria zo zápasu MFK Zemplín Michalovce - FC Spartak Trnava (Niké liga, 19. kolo)
Jakub Paur (Trnava) a Kai Brosnan (Michalovce) bojujú o loptu v zápase 19. kola futbalovej Niké ligy.
Tomasz Walczak (Michalovce) a zľava Filip Twardzik a Miloš Kratochvíl (obaja Trnava) bojujú o loptu v zápase 19. kola futbalovej Niké ligy.
Téner FC Spartak Trnava Antonio Muňoz sleduje zápas 19. kola futbalovej Niké ligy MFK Zemplín Michalovce - FC Spartak Trnava.
Tréner MFK Zemplín Michalovce Anton Šoltis sleduje zápas 19. kola futbalovej Niké ligy MFK Zemplín Michalovce - FC Spartak Trnava.
Ben Cotrell (Michalovce) a Jakub Paur (Trnava) bojujú o loptu v zápase 19. kola futbalovej Niké ligy.Hugo Ahl (Michalovce) a Martin Mikovič (Trnava) bojujú o loptu v zápase 19. kola futbalovej Niké ligy.

Hostia viedli už od siedmej minúty po presnom zásahu Timoteja Kudličku, ale domáci dostali v druhom polčase možnosť vyrovnať a Samuel Ramos sa napokon nemýlil z pokutového kopu.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
19
13
3
3
41:26
42
V
V
P
P
V
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
19
11
5
3
34:16
38
P
V
V
V
R
3
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
19
11
4
4
43:25
37
V
P
P
P
V
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
19
11
3
5
35:19
36
R
V
P
V
V
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
19
8
3
8
32:28
27
V
P
V
P
V
6
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
19
7
5
7
29:31
26
R
V
P
P
V
7
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
19
6
5
8
21:26
23
V
R
V
V
R
8
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
19
4
8
7
19:26
20
P
P
R
V
R
9
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
19
5
4
10
20:30
19
P
P
R
P
V
10
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
19
5
3
11
14:35
18
P
R
R
P
P
11
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
19
5
2
12
27:39
17
V
V
V
R
P
12
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
19
2
7
10
16:30
13
P
P
R
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

    Jakub Paur (Trnava) a Kai Brosnan (Michalovce) bojujú o loptu v zápase 19. kola futbalovej Niké ligy.
    Jakub Paur (Trnava) a Kai Brosnan (Michalovce) bojujú o loptu v zápase 19. kola futbalovej Niké ligy.
    Premiéra pre trénera Trnavy nedopadla dobre. Michalovce bodovali po pokutovom kope
    dnes 19:49
