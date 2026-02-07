Košice začali tam, kde skončili. O výhre so Skalicou rozhodli už v prvom polčase

Radosť hráčov FC Košice po strelení gólu v zápase 19. kola futbalovej Niké ligy FC Košice - MFK Skalica.
Radosť hráčov FC Košice po strelení gólu v zápase 19. kola futbalovej Niké ligy FC Košice - MFK Skalica. (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|7. feb 2026 o 17:25
Košičania strelili Skalici celkovo tri góly.

Niké liga - 19. kolo

Košice - Skalica 3:1 (2:0)

Góly: 11. Kovács, 33. Rehuš, 71. Čerepkai (11 m) - 77. Potočný (11 m)

Rozhodcovia: Kružliak - Hancko, Pozor

ŽK: Perišič -Bariš

ČK: 85. Hollý

Košice: Dabrowski (88. Kira) - Kóša, Krivák, Kružliak - Kovács (61. Kakay), Gallovič, Jakúbek, Madleňák (78. Perišič) - Julardžija (61. Lichý) - Čerepkai, Rehuš (78. Lukačevič)

Skalica: Junas - Černek, Niňaj, Fabiš - Bariš - Morong (61. Suľa), Smejkal (78. Pudhorocký), Mášik (46. Hollý), Šimko (67. Šuver) - Onyedika (46. Potočný), Daniel

Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Futbalisti FC Košice zvíťazili nad MFK Skalica 3:1 v sobotňajšom zápase 19. kola Niké ligy.

V súboji tabuľkových susedov sa na predposlednej 11. priečke vzdialili svojmu súperovi na rozdiel štyroch bodov.

Košičania nadviazali na dve víťazstvá zo záveru jesennej časti a dosiahli tretí triumf po sebe.

Prvý polčas priniesol zaujímavé dianie, o ktoré sa zaslúžili oba tímy. Navrch mali domáci, ktorí sa ujali vedenia v 11. minúte.

Rehuš uvoľnil prihrávkou za obranu hostí Kovácsa, ktorý prestrelil Junasa - 1:0. Domácich gól naštartoval a ich aktivita vyústila do viacerých sľubných šancí.

V nich Janus podržal svoj tím, no v 33. minúte inkasoval druhýkrát. Rehuš si v šestnástke zasekol obrancu a namieril presne - 2:0.

Na snímke vľavo Damián Bariš a vpravo Adam Morong (Skalica) a uprostred Edin Julardžija (Košice) bojujú o loptu v zápase 19. kola futbalovej Niké ligy FC Košice - MFK Skalica.
Radosť hráčov FC Košice po strelení gólu v zápase 19. kola futbalovej Niké ligy FC Košice - MFK Skalica.
Na snímke vľavo brankár Martin Junas (Skalica) inkasuje druhý gól v zápase 19. kola futbalovej Niké ligy FC Košice - MFK Skalica.
Na snímke vľavo Branislav Niňaj (Skalica) a vpravo Roman Čerepkai (Košice) bojujú o loptu v zápase 19. kola futbalovej Niké ligy FC Košice - MFK Skalica.
Hostia mohli ešte do prestávky znížiť, no trafili iba žrď a Danielova strela letela tesne mimo brány.

V 50. minúte nevrátil hostí do zápasu ani Morong a keď Čerepkai z penalty prestrelil Junasa, bolo o víťazovi rozhodnuté.

Pokutovému kopu predchádzal faul Hollého na Galloviča. O šesť minút sa k penalte dostali aj hostia, keď košický brankár Dabrowski fauloval Smejkala a Potočný z bieleho bodu znížil - 3:1.

Hostia už v závere nedokázali zdramatizovať duel, vietor z plachiet im vzalo aj vylúčenie Hollého.

