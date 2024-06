Moja hodnota môže byť vyššia, vraví miliónový talent Slovana. Spoluhráči ho držia pri zemi

Zatiaľ čo Slovan začal s letnou prípravou, Marcelli strávil posledné dni v Senci pod rukami trénera Jaroslava Kentoša v reprezentácii do 21 rokov.

S desiatimi strelenými gólmi sa radil medzi najlepších ligových stelcov, a to vo svojej premiérovej sezóne medzi mužmi. Jeho trhová hodnota stúpla v priebehu necelého roka o viac ako tri milióny eur.

V minulotýždňovom zápase sa talent Slovana blysol dvoma gólmi do siete Azerbajdžanu a zariadil tak výhru 3:2, v utorok mladí Slováci prehrali s Moldavskom 0:1.

Máte za sebou dva prípravné zápasy v reprezentácii do 21 rokov. Ako ich hodnotíte?

Prvý zápas sme vyhrali, chceli sme uspieť aj proti Moldavsku. Chceli sme dosiahnuť štyri víťazstvá v rade, ale ako sa vraví, nie každý deň je nedeľa.

Nevyšlo to, keďže Moldavsko výborne bránilo. Chceli sme hrať do kraja, cez stred, no mali ho dobre uzatvorený, takže sa nám ťažko kombinovalo.