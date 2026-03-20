Moravčík: Slovan má všetko v rukách, ale domáce prostredie je pre hráčov toxické

Nadstavbová časť Niké ligy je v plnom prúde, pričom sa bojuje o titul, ale aj o udržanie. Bývalí slovenskí reprezentanti ĽUBOMÍR MORAVČÍK a JÁN MUCHA, ktorý aktuálne pôsobí ako tréner brankárov v ŠK Slovan Bratislava, v podcaste Futbalnet zhodnotili začiatok nadstavbovej časti.
„Dnes je viac bojkotov než fandenia. Nie je to príjemné. Stabilita tímu sa odvíja aj od prostredia, v ktorom sa hrá," hovoria o atmosfére na niektorých štadiónoch.
Slovan vstúpil do skupiny víťazov výhrou v Michalovciach, no následne prišla prehra doma so Žilinou. Ako to hodnotíte?
J.M.: Hoci sme zvládli zápas v Michalovciach, proti Žiline sme nevystrelili ani na bránku, čo sa nedá hodnotiť pozitívne. Momentálne nie sme v dobrej forme, najmä doma.
Pozitívne však je, že väčšinu zápasov s tímami z vrchnej časti tabuľky sme v tejto sezóne vyhrali. Zakopnutie so Žilinou nás ale mrzí.
Ľ.M.: Po jarnom víťazstve v Dunajskej Strede sa očakávalo, že to Slovan v ďalších zápasoch potvrdí, usadí sa na čele tabuľky a zvyšok sezóny zvládne bez väčších problémov. Prehra so Žilinou je pre tím komplikácia.
V tejto sezóne sa mu hrá možno lepšie vonku, keďže v domácich zápasoch možno necíti až takú podporu. Je škoda, že polmiliónová Bratislava nemá zaplnený štadión. Slovan má všetko vo vlastných rukách, no domáce prostredie je pre hráčov niekedy toxické.
Slovan inkasoval v tejto sezóne 32-krát. V skupine o titul dostali viac gólov len Michalovce. Kde je problém?
J.M.: Inkasujeme veľa, to je fakt. Podieľa sa na tom celý tím, nie je to len o brankárovi a obrane. Je viac faktorov, ktoré to ovplyvňujú. Analyzujeme a rozoberáme to. Tím nebráni tak, ako v minulosti. Na druhú stranu máme najviac strelených gólov v lige.
Obmena kádra bola v poslednom období výrazná. Odišli nám kľúčoví hráči. Predali sme Dávida Strelca, skončil Juraj Kucka, takisto odišiel Marko Tolič, ktorého bolo ťažké udržať, keď dostal trikrát lepšiu ponuku. Prišli mladí, perspektívni hráči, ale to nestačí.
Napriek tomu, že Žilinu opustili vlani v lete veľké mená, sa drží medzi najlepšími tímami. Šéf klubu Jozef Antošík pre MY Žiliny vyhlásil: "Keby bol Nino Marcelli v Žiline, už by hral v zahraničí a bol by výkonnostne ďalej, ako je teraz." Súhlasíte?
J.M.: Ale nehral by Ligu majstrov (smiech). Každú sezónu predajú kľúčových hráčov, no stále sa dokážu držať vo vrchnej časti tabuľky.
Taká je ale ich filozofia, nemám s ňou žiadny problém, len ma mrzí, že v iných ligách to funguje tak, že najlepšie tímy kupujú najlepších hráčov v súťaži, pričom až následne odchádzajú do zahraničia. Ale aj tak klobúk dolu pred Žilinou.
V Slovane sme úplný opak. Tu sa vyžaduje okamžitý prínos a výsledok. Hráč nemá veľa času na adaptáciu. Nino by možno v Žiline hral viac, možno by bol už v zahraničí, ako tvrdí pán Antošík, pričom na Marcelliho mal Slovan viacero ponúk.
Boli konkrétne, boli v klube, no rozhodol sa ho nepredať. Takže úplne s pánom Antošíkom nesúhlasím, keďže by nehral Ligu majstrov a nebol by taký viditeľný, ako dnes.
Som presvedčený, že v budúcnosti bude hrať v zahraničí a aj v reprezentácii. Nemáme toľko rýchlych a dynamických hráčov. Sledujem ho každý deň. Mal aj ťažšie obdobie. Každý mladý hráč v Slovane musí byť psychicky odolný.
Ľ.M.: Je to úplne jednoduché. Jedna vec je hrať v Žiline, druhá v Slovane. V Žiline majú mladí hráči priestor a čas. Aj keď podá slabší výkon, dostane šancu v ďalšom zápase.
Keď s ním ale v Slovane nie je tréner spokojný, tak má namiesto neho Róberta Maka. Marcelli tak musí v každom zápase podať čo najlepší možný výkon. Prvoradý je tímový výsledok.
Slovan si nemôže dovoliť byt druhý. Pre neho je to neúspech. Pre mladého hráča je to náročné. Ide o to, ako je v hlave nastavený. Ako vie prijať kritiku a posunúť sa. Marcelli má do budúcna veľkú perspektívu. A to, že ešte neprestúpil? Pozrite sa na Dávida Strelca, ktorý išiel skoro von a nakoniec sa musel vrátiť. Marcelliho čas ešte príde.
Fanúšikovia viacerých klubov ligu bojkotujú a protestujú. Ako to vnímate?
J.M.: Dnes je viac bojkotov než fandenia. Nie je to príjemné. Hlavne keď viem, že aj v Trnave a Dunajskej Strede vie prísť pekná návšteva. Je to paradox, že v nadstavbovej časti, keď tímy bojujú o titul, zrazu fanúšikovia bojkotujú zápasy.
Ľ.M.: Sila divákov je obrovská. Stabilita tímu sa odvíja aj od prostredia, v ktorom sa hrá. Keď je na zápase zaplnený štadión, hráč cíti oveľa väčšiu zodpovednosť. Keď na Celtic prišlo 60-tisíc ľudí, vedel som, že zo seba musím vynaložiť maximum. V tomto nezávidím hráčom na Slovensku.
