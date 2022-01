Žilina ulovila najlepšieho hráča druhej ligy, tím však posilní až po sezóne

„Podbrezová je moja srdcová záležitosť. Cítim, že riešenie s prestupom do Žiliny a polročným hosťovaním v Podbrezovej je to najlepšie. Žilina bude pre mňa výzva. Chcem ešte pomôcť Podbrezovej, klubu, ktorý mi veľa dal. Ďakujem Podbrezovej za všetko, čo pre mňa urobila a že brala do úvahy môj názor a moje pocity,“ pre web FK Železiarne povedal Galčík.

ŽILINA. Slovenský reprezentant do 21 rokov Roland Galčík prestupuje do MŠK Žilina. S novým klubom absolvuje sústredenie v Dubaji.

„O Rola bol už tretí prestupový termín veľký záujem, nemohli sme ho držať. Musíme počúvať záujmy hráčov. Rolo má veľký vzťah k Podbrezovej a chce jej na jar pomôcť postúpiť do Fortuna ligy. Má však aj svoje ambície, je to reprezentant Slovenska a preto sa chce posúvať ďalej,“ vyjadril sa k prestupu generálny manažér FK Železiarne Podbrezová Miroslav Poliaček.

„Žilina je pre jeho ďalší rozvoj najlepšou štáciou. Na sústredenie pôjde so Žilinou pre to, že klub nás o to požiadal, nakoľko v lete bude málo času, aby sa etabloval do nového tímu a systému. Po sústredení sa vráti do tréningového procesu Podbrezovej,“ dodal Poliaček.