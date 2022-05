Kanonier na pohľadanie hrá len štvrtú ligu. Štyridsať gólov? Potešilo by ma to, vraví

Ak by si však mal spomenúť na svoj najkrajší tohtosezónny gól, len ťažko by vybral jeden.

Pri troche šťastia by mohol pokoriť aj magickú štyridsaťgólovú hranicu.

"Ak by sa mi v tejto sezóne podarilo streliť štyridsať gólov, veľmi by ma to potešilo. Vždy sa však sústredím na najbližšie stretnutie. Ak by sa to však na konci súťaže podarilo, bol by som tomu veľmi rád," vraví ďalej hráč, pre ktorého je táto sezóna životnou.

"Ak nepočítam žiacke a dorastenecké kategórie, štatisticky je pre mňa táto sezóna doposiaľ najlepšou."



Spoluprácu s Mackom si pochvaľuje

Pred odvetnou časťou sezóny 2021/2022 sa Jakub Novotný rozhodol pre zmenu pôsobiska. Spišské Vlachy vymenil za Kechnec, ktorý je o niečo bližšie ku Košiciam.

"Jedným z hlavných dôvodov, pre ktorý som sa počas zimnej prestávky rozhodol pre zmenu pôsobiska je ten, že som dostal výhodnú pracovnú ponuku v Košiciach.