Košice si ho cenili na tri milióny eur. Bol pri postupe na MS, dnes hrá na dedine

Najväčšie úspechy žal v Košiciach, ktoré sa mu stali osudnými. V ich drese debutoval v najvyššej súťaži a vždy, keď mu to nevyšlo inde, vrátil sa práve do metropoly východu. Vo vtedajšej Corgoň lige sa bývalý košický kanonier Ján Novák (36) aj vďaka dvom štvorgólovým zápisom do siete Senca a Dubnice nad Váhom stal v sezóne 2007/2008 najlepším strelcom. Okrem koruny kráľa strelcov si vtedy prišiel aj na odmenu stotisíc slovenských korún. Skvelá forma mu v danom období vyniesla pozvánku do reprezentácie, kde odohral spolu štyri stretnutia.

Skúsenosti odovzdáva aj ako tréner Skúsenosťami ostrieľaný Trebišovčan, ktorý si okrem materského klubu a Košíc na seba obliekal aj dresy francúzskeho Tours, Žiliny, Prešova a Borčíc pôsobí aktuálne v treťoligovej Kalši. Zastáva aj post trénera, v Trebišove vedie výbery do 10 a 17 rokov. “To, či sa chcem práci trénera venovať z dlhodobého hľadiska, uvidíme neskôr. Nechávam to otvorené. Dostal som sa k tomu ešte v čase, keď som hrával za Trebišov. Po dohode s Maťom Čižmárom (športový riaditeľ Slavoja Trebišov, pozn. autora) som dostal na starosti najprv deti vo veku do 10 rokov a neskôr aj dorastencov, konkrétne výber do 17 rokov,” hovorí.

V Trebišove sa v A-mužstve rozhodli dať šancu viacerým neznámym mladíkom. V minulosti pritom bolo tvorené hráčmi s väčšími skúsenosťami. Jediným hráčom po tridsiatke je v kádri trénera Ondreja Desiatnika Matúš Digoň (33). “Čo sledujem mužstvá v prvej či druhej lige, väčšina to dnes stavia na mladých. Je však potrebné, aby pri nich boli aspoň štyria či piati starší hráči, ktorí by im odovzdávali svoje skúsenosti.”

V Kalši by mal pokračovať Okrem trénerských povinností má niekdajší košický kanonier stále aj tie hráčske. Momentálne je hráčom treťoligovej Kalše. “V pohárovom stretnutí proti Medzevu som si natiahol zadný stehenný sval, takže som toho neodohral toľko, ako by som chcel. Mesiac som bol mimo hry a následne som naskakoval do stretnutí v pozícii striedajúceho hráča,” pokračuje futbalista, ktorý by si mal dres Mladosti na seba obliekať aj v jarnej časti tretej ligy. Kalša má na súpiske hneď niekoľko hráčov, ktorí si zahrali v najvyššej súťaži, zahraničných ligách i reprezentácii. To u súperov vyvoláva väčšiu motivovanosť.

“Reakcie od fanúšikov či protihráčov sú rôzne. Niekde si vás vážia, reakcie sú príjemné, inde padajú aj nadávky. Taký je však futbal a už som si na to zvykol. Veľa záleží aj od toho, ako sa zápas vyvíja,” pridáva postreh útočník po jeseni deviateho mužstva III. ligy Východ. Zahraničie mu nevyšlo Na jeseň v drese Kalše gólovo zažiaril Ján Novák v zápase proti Krompachom, ktorým strelil hetrik. V minulosti sa viackrát postaral o zápis do kroník - v štyroch zápasoch zaznamenal po štyri góly. Najprv v drese Trebišova vo finále oblastného pohára proti Starej Ľubovni a neskôr v drese Košíc do sietí Senca, Dubnice a Trnavy. “Sú to pekné spomienky. Odo mňa sa očakávali najmä góly. Som rád, že som nimi pomohol mužstvu,” vraví skromne. Vďaka skvelým výkonom v drese Košíc si vypýtal pozornosť zahraničných klubov a tiež reprezentačného trénera Weissa.

S trofejou pre najlepšieho ligového strelca v sezóne 2007/08. (Autor: TASR)

“Okrem Fulhamu sa o mňa zaujímal aj Birmingham, kde som bol na päťdňovej skúške, avšak padlo to na financiách. Presnejšie, na financiách sa nedohodli kluby medzi sebou,” tvrdí Novák. Vtedajší manažér Birminghamu Alex McLeish, ktorý neskôr viedol aj reprezentáciu Škótska, sa o ňom vyjadril, že by bol pre nich posilou. “Je v dobrej forme a pravdepodobne pôjde aj na svetový šampionát. Je to hráč, o ktorom budeme skutočne uvažovať v otázke prestupu do nášho mužstva," povedal vtedy škótsky tréner. Podľa kuloárnych informácii chceli Košice od Birminghamu za Nováka 2 milióny libier, čo bolo v danom čase 2,7 milióna eur.

Tours, Žilina, Prešov a návrat do Košíc Na svetový šampionát sa Ján Novák napokon neprebojoval. Mohlo za to aj zranenie kolena. V útoku dostali priestor Šesták, Jendrišek, Hološko, Vittek a Jakubko. Ešte pred šampionátom však stihol Novák odohrať v reprezentácii štyri stretnutia a bol aj pri pamätnom zápase proti Poľsku, v ktorom si Slováci na ťažkom teréne v Chorzówe zaistili miestenku na šampionáte. “Z hráčskej kariéry je to jedna z mojich najkrajších spomienok. Na majstrovstvá sveta sa nepostupuje každý deň. Som rád, že som vtedy dostal šancu nastúpiť. Oslavy som si príliš neužil, pretože som na ďalší deň - myslím, že to bol štvrtok - šoféroval zo Senca domov a v sobotu sme hrali ligový zápas.”

V drese Prešova, v ostrom súboji s Čechom Pavlíkom. (Autor: SITA)

V lete 2010 prišiel po operácii kolena čas na prestup do zahraničia. Avšak hosťovanie vo francúzskom Tours sa neudialo v práve najvhodnejší čas. “Na rekonvalescenciu som vtedy potreboval štyri-päť mesiacov. Padlo to aj kvôli tomu, že sa to s tým zranením naťahovalo,” priznal. Po návrate na Slovensko nezamieril do Košíc, ale do Žiliny, kde odohral iba jedenásť stretnutí. “Žilina mala stále k dispozícii silný káder, inak tomu nebolo ani v danom období. Strávil som tam polroka, následne som zamieril do Prešova.”

Spaletti si ho mal zobrať do Ríma V Košiciach si Novák zahral aj v predkolách Európskej ligy. V auguste 2009 strelil v dvojzápase proti AS Rím tri góly. Vtedajší spolukomentátor STV Karol Marko ho v prvom vzájomnom stretnutí, v ktorom sa presadil dvakrát, v priamom prenose velebil. “Tréner Rimanov Spaletti by ho mal naložiť do lietadla a odviezť so sebou, pretože je to útočník, ktorý by sa uplatnil aj v zahraničnej lige. Bez urážky Košičanov, aj s lepšími spoluhráčmi,” vravel Marko.

“Na ten zápas mám veľmi pekné spomienky. Všetci sme sa na neho tešili, odovzdali sme na ihrisku maximum a výsledok sa dostavil. Som rád aj za tri góly,” dodáva Novák, ktorý ponuku na prestup od AS Rím nedostal. “Bohužiaľ nie. Takáto ponuka neprišla," usmieva sa. Úspechy v Košiciach zažíval Ján Novák pod vedením trénerského mentora Jána Kozáka st. “Nechcem nikoho uraziť, ale považujem ho za najlepšieho trénera, ktorý ma kedy trénoval,” tvrdí.

Košičan Ján Novák strieľa gól do siete AS Rím. (Autor: TASR)

V kontraste s jeho skvelým obdobím bol odchod počas sezóny 2014/2015. Klub mal dlhy voči hráčom a viacerí sa stali nechcenými, hoci odohrali množstvo stretnutí. “K tomu by som sa nerád vyjadroval. Vzťahy medzi Košicami a mnou boli vždy na dobrej úrovni a nepoznačilo ich ani to, čo sa udialo pri mojom odchode z bývalého klubu.” K výplate dostávali balíčky s mäsom Na konci júla 2015 sa Ján Novák rozhodol pre prestup. Košice vymenil za Borčice, nováčika druhej ligy. Klub zo stredného Slovenska sa netajil vysokými ambíciami. Okrem Nováka figurovali na súpiske mužstva hráči ako Bašista, Ľ. Hanzel, Siva, Barčík, Halenár či Kuzma. Borčice sa však v druhej najvyššej súťaži ohriali iba niečo vyše polroka. Majiteľ Anton Fabuš sa klub na začiatku druhej polovice apríla 2016 rozhodol odhlásiť zo súťaže.

S Borčicami si zahral v rôznych súťažiach. (Autor: TASR)