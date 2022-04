Ak boduje, Humenné neprehrá. Streňov gól Slovanu bol výstavným kúskom

Jeho druhý gól do siete brankára Slovana Bratislava Matúša Ružinského bol navyše výstavným kúskom, za ktorý by sa nemuseli hanbiť ani hráči popredných európskych futbalových súťaží.

"Myslím si, že sme ako nováčik milým prekvapením súťaže. Verím, že dosiahnuté výsledky v záverečných stretnutiach súťaže potvrdíme a že každý jeden hráč, ktorý v mužstve je, bude výkonnostne napredovať.

Radi by sme v tabuľke zostali minimálne na mieste na ktorom sa nachádzame momentálne. Osobne by som bol tiež rád, ak by sme strieľali o niečo viac gólov a zlepšili sa aj v defenzíve, keďže to bola práve dobrá defenzíva, ktorá zdobila našu hru v prvej polovici súťaže," dodáva Streňo.