Škrtel mal očakávania aj rešpekt. Som rád, že som to nepokazil, vraví

Tréner Gašparík postavil Škrtela do stopérskej dvojice s 18-ročným Sebastianom Kóšom.

Podľa trnavskej kabíny Škrtela bude debut stáť 50 eur do spoločnej hráčskej kasy. Ak by strelil gól, musel by pridať ďalších 50 eur.



"Mal som určité očakávania a trochu aj rešpekt. Sedemmesačná pauza v mojom veku je dlhá doba," uviedol 36-ročný Martin Škrtel pre Šport a ďalej pokračoval:

"Želal som si víťazný štart v Trnave a to sa mi aj splnilo. Som spokojný, že sme potvrdili predchádzajúce víťazstvo v Michalovciach. Osobne som rád, že sme neinkasovali a že som to nepokazil."