Z tretej ligy do prvej. Nigérijčan považuje Slovensko za svoj domov

„Prišla ma vyzdvihnúť milá usmievavá pani. Prvá vec, čo som spravil hneď na parkovisku pri letisku, bolo, že som si štýlovo zobral do hrsti sneh a ovoniaval ho,“ vravel so smiechom nigérijský futbalista.

Do Podbrezovej ho napokon zobrali na hosťovanie. „Po niekoľkých týždňoch som však dostal pozvánku do reprezentácie do 20 rokov a vrátil som sa do vlasti. Medzitým Podbrezová vypadla z prvej ligy a už som sa nemohol vrátiť na Slovensko,“ opisoval svoje začiatky v Európe Fadairo.

Aj krátky pobyt na Slovensku však zásadným spôsobom ovplyvnil jeho život: zoznámil sa s Rimavskosoboťankou, ktorá chodila na Obchodnú akadémiu v Brezne.

„Začali sme sa stretávať, písali sme si aj vtedy, keď som bol v Nigérii. Dnes je to moja manželka a matka môjho syna,“ vravel hrdo David Fadairo.