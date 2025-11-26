V Slovane sa spravil poriadok. Odmietol by som Real, aj veľké peniaze, tvrdí Weiss

BRATISLAVA. Slovan Bratislava sa vo štvrtok (o 18.45 vysiela JOJ PLUS) pokúsi o niečo, čo sa mu za viac než tridsať rokov nepodarilo ani raz.
Proti Rayu Vallecano môže prelomiť bariéru, ktorú slovenský majster v ére samostatnosti ešte nikdy nedokázal prekročiť — zdolať španielsky klub v európskej súťaži.
Slovan ťahá desivú šnúru, v hlavnej fáze európskych súťaží prehral štrnásť zápasov za sebou so skóre 11:40.
Naposledy triumfoval ešte 30. novembra 2023 na Faerských ostrovoch proti KÍ Klaksvík. Odvtedy prišli tri prehry v Konferenčnej lige, osem v Lige majstrov a ďalšie tri v aktuálnej sezóne KL.
Tri zápasy, tri prehry, nula bodov. Šanca na postup výrazne klesla.
A predsa — v Bratislave cítiť nádej.
Predaných viac ako 16 - tisíc
„Cítim sa znovu nabitý energiou. Máme pocit, že s takýmito súpermi z top líg vieme vydať zo seba ešte niečo viac. Vypne nás to do maximálnej koncentrácie. Verím, že môžeme zažiť ďalší veľký európsky večer. A veľmi nám pomôže podpora fanúšikov,“ vyhlásil obranca Cesar Blackman, čerstvý účastník majstrovstiev sveta s Panamou.
Podobne to vidí aj kanonier Slovana.
„Budeme hrať doma, na top teréne a top štadióne. Verím, že bude vypredané. Cítim, že to môže byť dobrý večer pre slovanistov. Tešíme sa,“ odkázal fanúšikom Andraž Šporar.
Tri dni pred zápasom bolo predaných už 16-tisíc lístkov.
Rayo Vallecano síce nepatrí medzi gigantov La Ligy, no klub z robotníckej štvrte Vallecas je známy svojou identitou, húževnatosťou a schopnosťou ukradnúť body aj najväčším. Klub s prezývkou El Matagigantes – Zabijak obrov. A tá prezývka nie je náhodná. Potvrdzujú to aj v tejto sezóne.
Hodnota kádra je 88 miliónov eur
Remíza 1:1 s Barcelonou a 0:0 s Realom Madrid — to sú výsledky, ktoré v Bratislave nemôžu prehliadnuť.
Najlepším strelcom tímu v tomto ročníku je Álvaro García, v 18 súťažných zápasoch dal osem gólov.
Rayo investovalo v lete do nových hráčov 7,1 milióna eur. Za Alemaãa dalo 4,5 milióna, brankára Augusta Batallu získalo za 1,6 milióna a do obrany prišli Vertrouwd (1,5 mil.) a Luiz Felipe zadarmo.
Hodnota kádra je podľa Transfermarktu 88,43 milióna eur, čo je asi trikrát viac ako Slovan.
Priemerný vek Raya Vallecano je takmer 29 rokov. Po dlhšom čase tak čelí náš majster proti tímu, ktorý má vyšší vekový priemer: Slovan (28 rokov).
Najlepšie platení hráči španielskeho zástupcu zarobia približne dva milióny eur ročne.
A jeho fanúšikovia? To je osobitný príbeh. Základňa Rayo Vallecano je známa svojimi jasne ľavicovými, antifašistickými a antirasistickými postojmi, ktoré odrážajú nálady vo štvrti Vallecas. Z historického hľadiska je Rayo považované za tretie najvýznamnejšie mužstvo v Madride, aj keď výrazne zaostáva za slávnejšími mestskými rivalmi (Atlético a Real).
Štrnásť rokov čakania
V jednom Slovan prevyšuje Rayo Vallecano. V podobe Tehelného poľa má väčší a modernejší štadión než jeho súper z Madridu. Domáca aréna Slovana má kapacitu 22 500 divákov.
Naopak, štadión Rayo Vallecano, Campo de Fútbol de Vallecas, ponúka len 14 708 miest, a ide o menší, komornejší stánok.
Minulá sezóna priniesla Slovanu konfrontáciu s dvoma španielskymi klubmi v Lige majstrov. Oba prehral: 0:2 na pôde Girony a 1:3 v stánku Atlética Madrid.
Ešte skôr, v roku 2011, Slovan narazil na Athletic Club Bilbao. Oba zápasy prehral 1:2. A predsa – Slovan už v minulosti ukázal, že to ide.
V ére samostatnosti zdolal tri tímy z veľkých líg, to však už bolo veľmi dávno: Borussia Dortmund (1994), 1. FC Kaiserslautern (1995), AS Rím (2011).
V poslednom prípade bol trénerom tiež Vladimír Weiss.
Weiss je späť
Slovan už môže vo štvrtok rátať so svojím kapitánom a lídrom kabíny. Vladimír Weiss junior nemohol hrať prvé tri zápasy KL. Pykal za úplne zbytočnú červenú kartu, keď po zápase atakoval protihráča zozadu.
„Prešiel som mnohými klubmi, ale najšťastnejší som určite v Slovane. Mnoho sa tu od môjho príchodu zmenilo k lepšiemu, verím, že výrazne pomohol aj príchod môjho otca,“ pochvaľoval si junior ešte v októbri - v podcaste s názvom Premlčané.
„Spravili sa tu poriadky, dnes si každý hráč, ktorý oblieka belasý dres, uvedomuje, kde hrá a váži si to. Je tu skvelá partia, od kabíny cez kustódov až po vedenie,“ doplnil kapitán Slovana.
Koncom novembra oslávi tridsaťšesť. V tejto sezóne sa mu bodovo nedarí. V Niké lige ani v zápasoch na európskej scéne ešte neskóroval. Nemá ani asistenciu.
„Cítim sa tu ako doma. Keby som dnes dostal veľké peniaze dajme tomu aj od Realu Madrid, ponuku odmietnem. Kariéru chcem ukončiť tu,“ vyhlásil Weiss. Zo všetkých slovanistov má najväčšie skúsenosti so španielskym futbalom. V sezóne 2011/12 pôsobil v drese Espanyol Barcelona.