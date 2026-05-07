Súper Slovana zo skupiny oslavuje postup do finále, Crystal Palace ovládol aj odvetu

Futbalisti Crystal Palace a Rayo Vallecano postúpili do finále Konferenčnej ligy.
Pre oba kluby to bude historicky prvá účasť v súboji o európsku trofej. Crystal Palace potvrdil v domácej odvete semifinále proti Šachtaru Doneck náskok 3:1 z prvého duelu a vyhral 2:1.
Rayo uspelo v odvete na ihrisku Racingu Štrasburg 1:0 a zopakovalo triumf 1:0 spred týždňa. Finále sa uskutoční 27. mája v Red Bull Aréne v Lipsku.
Crystal Palace si postrážilo postup
Crystal Palace sa do finále dostal hneď pri svojej premiére v pohárovej Európe. Do odvety išiel so sľubným dvojgólovým plusom a hoci Šachtar mal v úvode dve dobré príležitosti, na zdramatizovanie postupovej tajničky to nestačilo.
Na druhej strane sa v 10. minúte už tešil z gólu Yeremy Pino, oslavy mu však prekazil dodatočný ofsajdový verdikt VAR.
O štvrťhodinu neskôr už oslavy v Selhurst Parku vypukli naplno, keď si dorážku Daniela Muňoza z uhla zrazil do vlastnej bránky Pedro Henrique - 1:0.
Ukrajinský tím reagoval ešte do prestávky, technickou strelou zvnútra šestnástky vyrovnal Brazílčan Eguinaldo.
Domáci Jean-Philippe Mateta vzápätí opečiatkoval žrď, na 2:1 upravil až krátko po zmene strán zblízka s pomocou žrde Ismaila Sarr.
Šachtaru sa tak nepodarilo zopakovať prienik do svojho doteraz posledného veľkého európske finále pred 17 rokmi, keď vyhral Pohár UEFA (predchodca Európskej ligy).
Štrasburg neskóroval ani v odvete
Súboj v Štrasburgu sa hral pod taktovkou trojice slovenských rozhodcov na čele s hlavným Ivanom Kružliakom.
Aktivita bola v prvom polčase na strane Raya Vallecano. Španielsky tím mal z prvého duelu tesný náskok a zvýrazniť ho v 8. minúte mohol Alemao, proti však bol brankár domácich.
Brazílsky útočník sa napokon presadil ešte v prvom polčase krátko pred prestávkou a úspešnou dorážkou z piatich metrov posunul Rayo ešte bližšie k postupu - 0:1.
„Tutovku“ na 2:0 mal na začiatku druhého polčasu Jorge De Frutos, ale z ideálnej pozície netrafil priestor brány súpera. Štrasburg v nadstavení nepremenil ani penaltu, brankár hostí Augusto Batalla ju zneškodnil Juliovi Encisovi.
Konferenčná liga - odvety semifinále:
Crystal Palace FC – Šachtar Doneck 2:1 (1:1)
Góly: 25. Henrique (vlastný), 52. Sarr - 34. Eguinaldo
Rozhodovali: Hernandez - Naranjo, Rojo (všetci Šp.), ŽK: Bondar (Šachtar)
Crystal Palace: Henderson – Richards, Lacroix, Canvot – Muňoz (89. Hughes), Wharton (88. Clyne), Kamada (88. Lerma), Mitchell - Sarr, Mateta (66. Strand Larsen), Pino (78. Johnson)
Šachtar: Riznyk – Henrique, Matvijenko, Bondar, Tobías (27. Ghram) – Očeretko (56. Newerton) – Eguinaldo, Gomes, Pedrinho (75. L. Ferreira), A. Santana (46. Isaque) – Elias (56. Traore)
/prvý zápas: 3:1, postúpil Crystal Palace/
Racing Štrasburg – Rayo Vallecano 0:1 (0:1)
Gól: 42. Alemao
Rozhodovali: Kružliak - Hancko, Pozor (všetci SR), ŽK: Chilwell, Moreira - Lopez, Valentin, Batalla
Štrasburg: Penders – Doue, Omobamidele, Chilwell (46. Nanasi) – Moreira, El-Mourabet (67. Amo-Ameyaw), Doukoure, Barco, Ouattara – Enciso, Godo
Rayo: Batalla – Ratiu, Lejeune, Ciss, Chavarria – Lopez (85. Gumbau), Valentin – De Frutos (78. Balliu), Pacha, Palazon (78. Diaz) – Alemao (65. Camello)
/prvý zápas: 0:1, postúpilo Rayo/